Число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» в России выросло до 14

Число погибших в результате взрыва в пороховом цехе на заводе «Эластик» выросло до 14, сообщает МЧС России. 16 августа сообщалось об 11 погибших.

Спасательные подразделения продолжают разбор завалов. По уточнённой информации, в происшествии пострадали 149 человек.

Взрыв на предприятии произошёл утром 15 августа. Здание цеха разрушилось полностью, а обломки разлетелись на десятки метров вокруг. После взрыва возник сильнейший пожар, локализовать который удалось лишь спустя несколько часов.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать грубое нарушение техники безопасности при обращении с опасными веществами в условиях производства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.