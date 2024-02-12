CNN: РФ завербовала тысячи непальцев на войну. ФСБ это не подтверждает

Телеканал CNN сообщил, что не менее 15 тысяч граждан Непала завербовались на службу в армию России и, видимо, принимают участие в войне против Украины.

По данным источников CNN, непальцы въезжают в Россию через Объединённые Арабские Эмираты или Индию по туристической визе. Российское правительство как утверждается, предлагает им ежемесячную зарплату в размере двух тысяч долларов и ускоренное получение гражданства.

Вместе с тем, по данным пограничной службы России, хотя в страну и правда приезжает намного больше непальцев, чем ранее, всё же о таком количестве речи не идёт, пишет «Медиазона».

В 2022 году в Россию въехали 72 непальских туриста, в 2023-м их было 1039, немногим менее, чем в 2019 году, перед пандемией коронавируса. Из них 700 человек прибыли в последние три месяца года.