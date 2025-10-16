Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда датских крон (более 170 миллионов долларов). Из них 400 миллионов будут направлены на обучение украинских военных.

Выделенные средства также направят на развитие морских сил, техническое обслуживание танков, топливо и поддержку в сфере реабилитации, осуществляемой под эгидой НАТО.

В министерстве обороны Дании отметили, что помимо нового пакета помощи предполагается также финансирование в размере 1,6 миллиарда крон через специальный фонд. Эти средства потратят на беспилотники, боеприпасы и военную технику, которые производит украинская оборонная промышленность.

Общие траты Дании на военную поддержку Украине с 2022 по 2028 планируются на уровне более 70 миллиардов крон.