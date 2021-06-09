Дарья Навальная в Женеве приняла премию, которой удостоен её отец

Дарья Навальная, 20-летняя дочь оппозиционера Алексея Навального, выступила на Женевском форуме активистов, отстаивающих права человека. Форум собирается ежегодно в преддверии очередной сессии Совета ООН по правам человека. В этом году 47-я сессия Совета пройдёт в Женеве с 21 июня по 15 июля.



Дарья Навальная получила Премию мужества, присужденную ее отцу, находящемуся в заключении. В своём записанном на видео выступлении дочь Алексея Навального, в частности, сказала:



"Вы должны были смотреть на моего отца, а не на меня, но он находится в российской тюрьме. Он потратил всю жизнь на борьбу с коррупцией и отстаивание прав и свобод человека, таких как свобода слова, свобода выражения политических взглядов, право на протест и на участие в выборах, - сказала Навальная". По её словам, эти очень важные ценности отсутствуют в России.

(Полный текст перевода обращения на русский язык публикует телеканал "Дождь")

Организаторы формума в письме Леониду Волкову, соратнику Алексея Навального, подчеркнули, что решили вручить премию оппозиционеру "за невероятную смелость в отстаивании справедливости и прав человека".

Би-би-си приводит краткую хронику основых событий, предшествовавших аресту Алексея Навального и приведших его к лишению свободы: