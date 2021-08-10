На Камчатке депутат признался в непреднамеренном убийстве

Деятельность человека меняет климат беспрецедентным, а иногда и необратимым образом, – говорится в отчете, подготовленном Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК).

Согласно докладу, за последние сорок лет средняя температура на Земле росла значительно быстрее, чем за любой сопоставимый период предыдущие 2000 лет. В 2011-2020 годах она превышала средние температурные показатели 1850-1900 годов примерно на 1,1 градуса Цельсия. А последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений с 1850 года.

Авторы считают, что в ближайшие десятилетия во всех регионах мира изменение климата станет еще более заметным. При повышении среднемировой температуры на 1,5° C увеличится количество фаз экстремальной жары, теплые времена года станут длиннее, а холодные - короче. Не исключено, что Арктика уже до 2050 года будет практически полностью освобождаться ото льда как минимум один раз в год в сентябре.

С большой долей вероятности (90%) основной движущей силой глобального таяния ледников с 1990-х годов ученые называют человеческое влияние. Оно уже стало причиной и других экстремальных погодных явлений в разных регионах мира: будь то тепловые волны, которые люди недавно наблюдали в Греции и в западной части Северной Америки, или наводнения, подобные тем, что произошли в Германии и Китае, добавляют авторы доклада.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату. Его цель – сократить выбросы парниковых газов и не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия и удержать потепления в пределах 1,5 градусов. Но ученые считают, что «битва за полтора градуса» почти проиграна, даже при самых значительных сокращениях выбросов.

Этот доклад - «красный код для человечества», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Отчет должен прозвучать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива прежде, чем они уничтожат нашу планету», - добавил он.

Катастрофы, по мнению членов МГЭИК, можно избежать, если мир примет меры прямо сейчас. По крайней мере возможно не допустить еще большего роста температуры. Используя, например, прогрессирующие выбросы парникового метана из вечной мерзлоты с одновременным снижением поглощающей способности биосферы.