Депутата Госдумы требуют проверить из-за слов об украинском языке

Депутата Госдумы Константина Затулина могут лишить ряда думских постов и исключить из фракции «Единой России» за его высказывания о войне в Украине, в которых он усомонился в достижении целей так называемой специальной военной операции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Утверждается, что в «Единой России» после сделанных 1 июня высказываний начались консультации. Среди обсуждаемых вариантов действий — лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов фракции. Потеря мандата Затулину не грозит, он не член «Единой России» и избирался по одномандатному округу.

Затулин выступил с высказываниями, которые широко разошлись по соцсетям и телеграм-каналам, на форуме «Какая Украина нам нужна?». Помимо прочего, он отметил, что из четырёх целей так называемой спецоперации – начатого 24 февраля 2022 года полномасштабного вторжения в Украину – не достигнута ни одна.

«Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик... По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл», – сказал, в частности, депутат.

По его мнению, в частности, смысл перестало иметь требование нейтралитета Украины, которого невозможно достичь, если украинское государство продолжит существовать. А оно – уверен Затулин – останется существовать, поскольку «сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, не хватает».

По словам Затулина, план, который существовал у российских властей в начале войны, очевидно, провалился. По его мнению, план состоял в том, «что достаточно быстро после нашей силовой акции украинское государство разваливается, и без особенных жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения».

«Я не хочу сейчас сводить счеты с людьми, которые его таким образом формулировали, но во всяком случае всем очевидно, что он не состоялся», – сказал Затулин.

Также Затулин отметил, что Россия не способна выполнить даже собственное решение об аннексии четырёх украинских регионов: «Мы так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили».

Подобные мнения иногда высказывают даже в целом лояльные российским властям публицисты, однако из уст действующих депутатов Госдумы они звучат редко. Ранее Затулин уже обращал на себя внимание, заявляя, что Херсонская и Запорожская области – спорные территории (российское законодательство требует, чтобы их называли территориями России. Аннексия не признана мировым сообществом, а часть этих территорий под контролем Украины).

В понедельник Затулин заявил радио «Говорит Москва», что ничего не знает о конфликте, и предположил, что его слова могли выдернуть из контекста. При этом он подтвердил, что говорил о том, что цели «СВО» на данный момент не достигнуты.