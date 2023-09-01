ОБСЕ теряет возможности для работы из-за участия Москвы. Западные разведслужбы предостерегают, что Россия может использовать организацию как прикрытие для своих агентов. Об этом пишет германский журнал Der Spiegel.

После начала полномасштабной войны в Украине Россия заблокировала множество решений ОБСЕ, пишет издание. Из-за сопротивления Москвы до сих пор не удалось определить страну, которая будет председательствовать в организации в 2024 году. Кандидатуру Эстонии, которая должна была на год перенять полномочия по руководству ОБСЕ, Россия отклонила.

По информации Der Spiegel, МИД ФРГ считает, что Россия злоупотребляет принципом консенсуса, которым руководствуется ОБСЕ. Кроме того, после того, как Москва прекратила платить финансовые взносы, задолженность России в этой организации составила более десяти миллионов евро.

Москва блокирует миссию ОБСЕ в Украине и фактически делает ее работу невозможной. С начала войны российские войска захватили в Украине более 70 транспортных средств, принадлежащих организации, на сумму почти 3 миллиона евро. Попытки вернуть автомобили через Турцию не увенчались успехом. В вербальной ноте от имени России, которую удалось получить Der Spiegel, телеканалу ZDF и австрийской газете Der Standard, утверждается, что эти транспортные средства использовались для направления огня на Донецк и Луганск (независимых подтверждений этому нет - РС).

Россия также держит в заключении троих сотрудников ОБСЕ, что в организации называют несовместимым с ее членством там. Журнал упоминает, что из-за подозрения в шпионской деятельности Польша объявила двух гражданок России, а том числе главу офиса Парламентской ассамблеи ОБСЕ, персона нон грата.

Россия не собирается покидать ОБСЕ, используя ее как плацдарм для своих спецслужб и саботажа работы ее миссий, утверждается в материале. В мае МИД Финляндии заявил, что организация может распасться. В Кремле заявляют, что ОБСЕ не выполняет свои функции. Выходить из нее Москва отказывается: постпред России при организации Александр Лукашевич в августе назвал выход «голубой мечтой» Киева.