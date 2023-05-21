Для канатки в Чечне во время санкций закупают иностранное оборудование на 355 млн рублей

В Чечне объявили несколько тендеров на закупку оборудования из США и Евросоюза для канатной дороги на курорте «Ведучи». На это потратят 355 млн рублей, сообщает Кавказ.Реалии. Каким образом власти планируют исполнить закупку в условиях санкций, неизвестно.

ООО «Национальные канатные дороги» разместило два тендера на поставку запасных частей, специального инструмента и электронных компонентов для канатной дороги VL1. Согласно первому тендеру стоимостью 312 млн рублей, поставщик должен предоставить исполнительные элементы немецкой компании Schmersal, тормозные колодки британской фирмы Ferodo, шайбы шведского производителя Nord-Lock, клиновидные ремни фирмы Gates из США и др.

Второй тендер на 43 млн рублей предусматривает поставку модулей Sinumerik – это серия системы управления от немецкого производителя Siemens.

Оборудование закупается для пассажирской канатной дороги VL1 – в 2021 году власти провели тендер по ее созданию, выделив 1,3 млрд рублей. Сами канатные дороги - производства французской компании Poma.

Ведучи – горнолыжный курорт в 80 км от Грозного. Инвестиционный проект предполагал строительство 19 горнолыжных трасс общей протяженностью 46 км.

После начала полномасштабной войны в Украине в отношении России введено несколько пакетов западных санкций как в отношении российских компаний и связанных с Кремлем физических лиц, так и с запретом на поставку в Россию оборудования и других товаров. В 11 пакет санкций Евросоюза могут включить 90 компаний, помогающих Москве обходить ранее введенные санкции.