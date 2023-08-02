Дональду Трампу предъявлены уголовные обвинения

Бывшему президенту США Дональду Трампу во вторник были предъявлены уголовные обвинения. Они связаны с нежеланием Трампа признать поражение на президентских выборах в 2020 году, сообщают американские СМИ.

Обвинения выдвинуты в рамках расследования, которое ведет спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит.

В обвинительном заключении, состоящем из четырех пунктов, говорится, что Трамп вступил в сговор [с неназванными соучастниками], чтобы не позволить Конгрессу подтвердить победу президента Джо Байдена. Как утверждается в обвинительном заключении, целью сговора была попытка «подорвать фундаментальную функцию правительства США: процесс сбора, подсчета и сертификации результатов президентских выборов».

По данным обвинения, Дональд Трамп сознательно использовал ложную информацию о фальсицикациях в ходе подсчета голосов как повод для давления на официальных лиц в нескольких штатах, призывая их оспорить результаты выборов. Он также якобы пытался убедить вице-президента Майка Пенса признать недействительными голоса выборщиков в нескольких штатах во время сертификации результатов президентских выборов Конгрессом США. Бывшему президенту ставится в вину попытка подорвать права американцев за его действия 6 января 2021 года, когда после митинга с участием Трампа его сторонники штурмовали Капитолий США. Они пытались помешать Конгрессу подтвердить победу Байдена.

После обнародования обвинительного заключения предвыборный штаб Дональда Трампа сделал заявление, в котором говорится о том, что, выдвигая очередные обвинения против Трампа, генеральная прокуратура пытается повлиять на избирательный процесс. Сам Трамп подчеркнул, что он призывал своих сторонников к мирным протестам.

Это второе уголовное дело против бывшего президента, заведенное федеральной прокуратурой. Дональду Трампу также были предъявлены обвинения в незаконном хранении и обращении с секретными документами, которые он не передал в Национальный архив после ухода с поста президента.

Он стал первым бывшим президентом США, которому были предъявлены уголовные обвинения. Трамп пытается охарактеризовать судебное преследование как политически мотивированную «охоту на ведьм».

Ожидается, что в ближайший четверг Дональд Трамп предстанет перед федеральным судом.

Процесс по делу о секретных документах должен начаться 20 мая будушего года во время проведения первичных партийных выборов в рамках президентской кампании 2024 года. Дональд Трамп в данный момент является ведущим кандидатом на номинацию в президенты от Республиканской партии. Впервые в истории США один из ведущих кандидатов в президенты является объектом нескольких уголовных преследований. Комментаторы не берутся предсказать как эта ситуация может отразиться на ходе президентской кампании.