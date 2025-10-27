В Ингушетии прошёл российско-грузинский молодёжный форум

Российско-грузинский молодёжный форум прошёл в Ингушетии 22–24 октября. Организаторы сообщили, что мероприятие собрало более сотни представителей молодёжи из различных регионов России и Грузии.

Форум был организован при поддержке:

Российско-Грузинского делового совета,

Грузинской диаспоры в России,

Торгово-промышленной палаты России,

Торгово-промышленной палаты Ингушетии,

Администрации Главы и Правительства Ингушетии.

По информации из открытых источников, в делегацию с грузинской стороны вошли около 50 представителей «различных социальных групп», в том числе студенты, политологи, блогеры и экономические обозреватели. Они прибыли в Ингушетию на автобусе.

Российскую сторону представляли «ингушская молодёжь, блогеры, предприниматели, а также делегаты из различных регионов РФ, включая Дагестан, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Москву, Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский край».

Цель форума – «обмен опытом и укрепление дружественных связей между молодёжью двух стран».

Участники посетили ряд достопримечательностей, культурных мероприятий, приняли участие в пленарном заседании и тематических секциях. В Назрани к ним обратился глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он подчеркнул, что отношения между народами России и Грузии, особенно между ингушами и грузинами, основаны на многовековой истории добрососедства и взаимного уважения.

«Нас объединяет многое: уважение к старшим, крепость семейных уз, взаимовыручка и кодекс чести. И сегодня, в стремительно меняющемся мире, именно вам, молодым, предстоит хранить и приумножать это бесценное наследие, наполнять наши отношения новым содержанием и искренней дружбой», – сказал Махмуд-Али Калиматов.

Глава грузинской диаспоры в России, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Давид Цецхладзе добавил:

«Я уверен, что данный форум поспособствует налаживанию новых контактов и связей между молодёжью наших народов, чтобы в дальнейшем они могли вместе реализовывать интересные и амбициозные проекты, направленные на укрепление дружбы между нашими странами».

Цецхладзе и представители Российско-Грузинского делового совета, созданного по инициативе Торгово-промышленной палаты России, уже посещали Ингушетию и обсуждали ряд политических и экономических инициатив, в том числе строительство железной дороги между Россией и Грузией. Участники встреч также поднимали темы, которые впоследствии были реализованы – в частности, возобновление авиасообщения между странами и отмену визового режима для граждан Грузии.

Ранее СМИ сообщали, что педагоги русского языка из Грузии в августе прошли двухнедельные курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном университете.