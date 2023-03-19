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«Досье» опубликовал расследование об устройстве бизнес-империи Пригожина
Центр «Досье» опубликовал расследование, посвященное, как в нем сказано, «внутреннему устройству бизнес-империи» приближенного к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, основателя воюющей в Украине ЧВК «Вагнер».
В распоряжении журналистов, как утверждается, оказались более 1 миллиона документов структур Пригожина, доступ к которым в начале осени 2022 года получили неизвестные хакеры. Речь идет в частности о документах таких структур, как так называемая петербургская «фабрика троллей», группа компаний «Конкорд», ЧВК «Вагнер» и другие компании, связанные с Пригожиным и занимающиеся школьным питанием, строительством, гостиничным бизнесом, добычей полезных ископаемых за рубежом и международный политический консалтинг.
Главный вывод, к которому пришли расследователи, заключается в том, что все эти виды деятельности «органически связаны», а сотрудники, которые в «империи» Пригожина занимаются каким-то направлением, могут быть за короткое время переброшены на совершенно другое. «Раненые бойцы «Вагнера» приходят в себя на базе отдыха в Геленджике, чиновники Минобороны получают скидочные карты в Елисеевский магазин, лахтинские «тролли» заседают в построенном компаниями Пригожина здании и продвигают оттуда услуги ЧВК на международную аудиторию. Сегодня юристы и финансисты рассматривают договоры на концессии в Санкт-Петербурге, а завтра - в Антананариву или Банги». Именно из-за такой структуры санкции против проектов Пригожина, как утверждается в расследовании, плохо работают.
Главная тема расследования - централизованные информационные системы, которые, как утверждается, объединяют проекты Пригожина. Журналисты изучили штат и платежные ведомости работающих в структурах Пригожина IT-специалистов. Они устроены на работу в разные компании и меняют друг друга на разных проектах, к их сфере деятельности относится, например, и оплата проводного интернета для матери Пригожина Виолетты. В среднем специалисты, как утверждается, зарабатывают около 110 тысяч рублей в месяц.
Также утверждается, что все потенциальные сотрудники проходят обязательный двухчасовой допрос на полиграфе. «Отсеивают сторонников оппозиции, людей с контактами в СМИ и силовых структурах, наркопотребителей и должников», - пишет «Досье». Еще один вопрос - про отношение к войне в Украине.
Также в расследовании рассказано о работе бухгалтерии компаний Пригожина. Утверждается, что всего с ним связаны около 400 различных компаний, как реально действующих, так и номинальных.
По оценкам бывших сотрудников, в так называемой фабрике троллей работает около 400 сотрудников, из которых более 30 занимаются только написанием комментариев на сайтах СМИ, еще порядка 30 человек пишут комментарии в YouTube. Помимо собственно «фабрики», сотрудники Пригожина занимаются и другими интернет-проектами, связанными с его конфликтами с различными лицами - так называемыми «спецзадачами». К ним относились, например, кампания в интернете против Любови Соболь, Александра Беглова или зятя главы МИД России Сергея Лаврова.
В расследовании также перечисляются различные интернет-ресурсы, как утверждается, связанные со структурами Пригожина, в том числе десятки телеграм-каналов, включая псевдооппозиционные. Посты в телеграм-каналах, не входящих в «сетку Пригожина», оплачиваются, - в том числе публикации в популярных каналах так называемых военкоров. В структурах Пригожина, как утверждается, работала и погибшая в результате взрыва в августе 2022 года Дарья Дугина.
Также в расследовании рассказано о соцсети «ЯRus», которую, как пишет «Досье», «создают на деньги Пригожина». При этом «В соцсети практически нет живых пользователей, а контент в основном копируется с других платформ». Подробно описано также устройство связи в компаниях Пригожина, включая ЧВК «Вагнер». При этом отмечается «странный дисбаланс» - структуры Пригожина настаивают на максимальной безопасности и «секретности», однако это сочетается «с абсолютно наплевательским отношением к цифровой безопасности - нет сотрудников, нет обучения, нет инструкций, нет шифрования».
Комментариев самого Пригожина или каких-либо связанных с ним лиц в расследовании нет, после его выхода его также не комментировали.
Наибольшую медийную активность сам Пригожин сейчас проявляет как фактический глава ЧВК «Вагнер», наемники которой участвуют в тяжелых боях в Украине. Расследования «Досье» подтверждает, однако, что и другие сферы его деятельности после начала войны не были свернуты.
Другие новости дня
Правящая партия побеждает на выборах в Казахстане
На парламентских выборах в Казахстане лидирует крупнейшая в стране партия «AMANAT», которая поддерживает президента Касыма-Жомарта Токаева.
Согласно экзитполу Института евразийской интеграции, она набирает более 53% голосов. В парламент проходят еще пять партий, которые борются друг с другом, но, как правило, не критикуют Токаева. Результаты подсчета голосов станут известны позднее.
Явка на выборах составила около 54%. В крупнейшем городе страны Алматы при этом на участки пришла только четверть избирателей.
Партия «AMANAT» ранее называлась «Нур Отан», она была основана первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поддерживала его политику, а затем политику его преемника Токаева. После массовых протестов и беспорядков января прошлого года, когда в стране произошел ряд реформ, а Назарбаев во многом потерял политическое влияние, партия была переименована в «AMANAT», а Токаев вышел из нее, чтобы формально дистанцироваться от всех политических сил. Партия, однако, по-прежнему является пропрезидентской силой.
Как сообщает Радио Азаттык, независимые наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях: члены избиркомов ограничивают передвижение наблюдателей на участках, запрещают им видеосъемку. Есть сообщения также о так называемых каруселях и вбросах бюллетеней; часть таких фактов власти признали и заявили об отстранении сотрудников нескольких избиркомов.
В Астане в день выборов были задержаны несколько активистов, попытавшихся устроить акции протеста. Гражданская активистка Галия Тамабаева в частности потребовала международного расследования кровопролитных январских событий 2022 года, призвав отправить «Токаева в Гаагский суд, как и Путина».
Голосование в Казахстане проходит вслед за июньским референдумом по поправкам к Конституции, а также выборами президента, на которых Касым-Жомарт Токаев переизбрался на новый семилетний срок. Это первые с 2004 года выборы в парламент с участием беспартийных кандидатов. 29 из 98 мест займут кандидаты-одномандатники, 69 будут избраны по партийным спискам.
Ни одни выборы в Казахстане с момента обретения страной независимости более 30 лет назад не признавались западными наблюдателями свободными и справедливыми, - отмечает Радио Азаттык.
Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse
Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретет второй по размерам банк страны Credit Suisse, который оказался на грани банкротства. Оно могло бы поставить под угрозу устойчивость всей мировой финансовой системы.
О сделке объявили в воскресенье после длительных переговоров представители швейцарского центрального банка и правительства страны. Власти окажут содействие UBS. Центробанк выделит банку около 100 миллиардов швейцарских франков для поддержания ликвидности, сообщает Reuters. «Это лучшее решение по обеспечению доверия финансовой системе» - заявили в Центробанке.
Сама сумма сделки по приобретению Credit Suisse не сообщается. Ранее издание Financial Times писало, что она составляет более 2 миллиардов долларов.
О проблемах Credit Suisse сообщалось уже длительное время, очередным ударом по банку стали недавние банкротства крупных американских банков Silicon Valley Bank и Signature.
Credit Suisse со 167-летней историей входит в число 30 системообразующих глобальных банков, специалисты считают, что его судьба может отразиться на банковской системе по всему миру.
ЮАР «знает о своих правовых обязательствах». Туда собирался Путин
Южно-Африканская Республика «знает о своих правовых обязательствах» в связи с участием страны в Римском статуте, регламентирующем деятельность Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил в воскресенье представитель президента страны Сирила Рамафосы, комментируя выданный МУС со штаб-квартирой в Гааге ордер на арест президента России Владимира Путина.
В августе в ЮАР должен состояться саммит организации BRICS, объединяющей пять крупных стран незападного мира: Россию, Индию, Китай, Бразилию и Южную Африку. Ожидается, что в саммите может принять участие Путин. Официально о его визите не сообщалось, однако агентства подчеркивают, что ранее он участвовал в саммитах BRICS лично.
Как страна, признающая юрисдикцию МУС, ЮАР, если следовать букве закона, должна задержать Путина. Представитель президента ЮАР прямо не отверг такую возможность, заявив при этом, что в преддверии саммита власти страны будут вести переговоры с различными инстанциями относительно сложившейся ситуации. Других подробностей он не привел.
ЮАР при этом занимает нейтральную позицию по отношению к войне в Украине, в связи с которой Путин стал подозреваемым в МУС.
Ранее в воскресенье министр юстиции Германии Марко Бушман заявил газете Bild am Sonntag, что, если президент России окажется на территории ФРГ, он будет арестован – власти страны обязаны будут это сделать.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «правовую оценку» высказыванию германского министра. Россия не является участником Международного уголовного суда и не признает его юрисдикцию. Ее, однако, признают более 100 стран мира, среди которых как большинство стран Запада, так и многие государства Африки, Азии и Латинской Америки.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Сам Путин ордер на арест пока не комментировал.
КГБ Беларуси утверждает, что в Гродно убит иностранец, готовивший теракт
КГБ Беларуси утверждает, что в городе Гродно на западе страны был убит иностранный гражданин, якобы готовивший теракт. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на спецслужбу.
Как сказано в сообщении, сотрудники КГБ проводили «специальные мероприятия по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции». Иностранец, которого в сообщении называют Л., «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат» оказал вооруженное сопротивление и был убит. Как говорится в сообщении, гражданские лица и сотрудники силовых структур не пострадали.
О гражданине какого государства идет речь и какую именно акцию он намеревался совершить в Беларуси, КГБ не сообщает. Также неясно, действовал ли он в одиночку - в сообщении упоминаются «лица, проникшие на территорию» страны во множественном числе.
Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, ранее ряд телеграм-каналов, ссылаясь на жителей Гродно, сообщал о стрельбе или взрывах на улице Курчатова. Один из очевидцев сообщал, что милиционеры «погрузили в машину человека» - не уточнялось, жив он был или мертв.
Власти Беларуси неоднократно обвиняли Украину и страны Запада в подготовке неких провокаций, в Киеве и на Западе такие планы отрицали.
Подоляк о Путине: преступника всегда тянет на место преступления
Преступника всегда тянет на место преступления. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя визит президента России Владимира Путина в оккупированный Мариуполь.
«Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте «режиссера войны» (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния», - написал Подоляк в твиттере.
О первой поездке Путина на оккупированные территории в воскресенье, 19 марта, сообщили государственные СМИ. Журналисты из кремлевского пула рассказали изданию «Верстка», что визит в Мариуполь, как и субботнее посещение аннексированного Крыма, не был запланирован.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что во время визита движение в городе не перекрывалось. Помощник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что во время пребывания Путина над городом закрывали небо. Кроме того, была отключена мобильная связь.
Бежавшая от войны жительница Мариуполя узнала на кадрах встречи Путина с горожанами в жилом комплексе «Невский» соседку своих родителей, которая якобы всегда придерживалась пророссийских взглядов. Еще одного участника встречи пользователи телеграма опознали как мародера, который забирал вещи из разрушенных обстрелами квартир.
- Российские вооруженные силы оккупировали Мариуполь в мае 2022 года после кровопролитных боев и продолжительной блокады.
- В ходе военного вторжения России в Украину Мариуполь был почти полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. По оценке ООН, в городе были уничтожены или повреждены до 90% многоэтажных жилых домов и около 60% частных домов.
- До войны в Мариуполе проживали около 426 тысяч человек. 350 тысяч из них стали беженцами. В ходе российской осады погибли не менее 25 тысяч человек.
- Российские войска подозревают в совершении в Мариуполе многочисленных военных преступлений. Москва эти сообщения отвергает.
FT: в ЕС не хватает сырья для обеспечения Украины боеприпасами
В Евросоюзе не хватает сырья для производства взрывчатки, чтобы обеспечить Украину боеприпасами. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников и представителей рынка.
Собеседники издания рассказали, что в ЕС ощущается дефицит пороха, пластита и тротила, который не позволяет быстро нарастить производство артиллерийских снарядов даже при условии достаточного финансирования. Нападение России на Украину показало, насколько слабы в Европе производственные мощности, на которых сказались десятилетия недоинвестирования, отмечает газета.
По словам чиновника из Германии, фундаментальная проблема заключается в том, что европейская оборонная промышленность не в состоянии наладить крупномасштабное военное производство, необходимое в условиях войны.
Представитель чешской оборонной отрасли рассказал, что сейчас очень сложно увеличить производство артиллерийских снарядов за короткое время и при нехватке сырья. На увеличение объемов производства пороха, по мнению источника Financial Times, уйдет около трех лет.
Производители вооружений из Испании отмечают, что в Евросоюзе не так много оборонных заводов и они загружены на 100%. Собеседники издания утверждают, что Брюсселю стоит искать новые производственные мощности в других странах, например в Индии и Южной Корее.
Из-за дефицита выросла и цена на снаряды. В среднем производство каждого из них сейчас стоит 850 евро. Это на 20% больше, чем до российского вторжения.
Кроме того, издание Politico пишет, что НАТО ускорит накопление техники и военнослужащих на белорусской и российской границах. Речь может идти о группировке в 300 тысяч военных, но для реализации этих планов надо убедить страны военного союза предоставить для такой группировки технику и солдат.
Вместе с тем США обнаружили, что Россия в войне с Украиной использует боеприпасы китайского производства. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщило японское агентство Kyodo без указания типа боеприпасов.
По словам собеседников агентства, в США подозревают, что китайские боеприпасы использовали российские военные. Были ли эти снаряды поставлены официально или с согласия властей КНР, неизвестно. О возможных поставках винтовок и военного оборудования из Китая сообщали на днях источники Politico.
Пекин заявляет, что не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта. В понедельник в Россию с официальным визитом прибудет глава КНР Си Цзиньпин. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что главы государств среди прочего обсудят военно-техническое сотрудничество.
В Карабахе сообщили об обстреле тракториста с азербайджанских боевых позиций
Как заявили власти непризнанного Нагорного Карабаха, сегодня с азербайджанских боевых позиций был обстрелян житель села Гергер, занимавшийся сельскохозяйственными работами.
«19 марта, в 14:15, из отдела Кармир Шука Мартунинского РОВД сообщили, что когда около 13:50 34-летний житель села Гергер С. Амбарцумян выполнял сельскохозяйственные работы на тракторе «Беларусь» на участке под названием «Кнеганц кал» в административном районе села Тагавард, с близлежащих азербайджанских военных позиций в направлении трактора были произведены беспорядочные выстрелы», - говорится в сообщении МВД Нагорного Карабаха.
В сообщении отмечается, что пострадавших в результате стрельбы нет, но сельскохозяйственные работы были остановлены.
«Сообщение об инциденте было передано российским миротворцам», - отметили в МВД региона, пишет Радио Азатутюн.
Мдинарадзе: Решение об аресте Путина МУС принял, в том числе, и на основании обращения Грузии
Через неделю после начала войны 38 стран мира, в том числе Грузия, обратились в Гаагский суд по поводу расследования в отношении России за военные преступления - ордер, выданный в отношении Путина, также является результатом этого расследования, - написал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.
«2 марта 2022 года, через неделю после начала войны 38 стран мира, в том числе Грузия, обратились в Гаагский суд по поводу расследования в отношении России за военные преступления. К этому обращению не присоединились многие страны, среди которых была, например, Молдова. На основании обращения Гаагский суд начал расследование. Ордер, выданный в отношении Путина несколько дней назад, также является результатом этого расследования.
Это те дни, когда в Тбилиси проходили акции протеста под тем мотивом, будто власти Грузии не поддерживали Украину… Это те дни, когда власти Украины под тем же мотивом отозвали посла из Грузии…
Что касается грузинской законодательной базы в отношении Гаагского суда: в Римском статуте Международного уголовного суда участвуют 123 страны. На сегодняшний день среди них нет, например, самой Украины, России, США и др. Грузия, одна из стран-участниц Римского статута, входит в число тех 22 стран, которые полностью адаптировали законодательную базу страны для сотрудничества с Гаагским судом, в отличие от 16 стран-членов ЕС, которые по сей день не создали законодательную базу для процессуального сотрудничества с судом», - написал Мдинарадзе, передает «Интерпрессньюс».
В зоне боевых действий в Донбассе ранен волонтер из Чехии
В зоне боевых действий на востоке Украины тяжело ранен волонтер из Чехии. Он получил осколочное ранение. Об этом в воскресенье сообщает чешское телевидение.
Пострадавший сотрудничает с неправительственной организацией «Феникс». Ее волонтеры-медики занимаются лечением раненых солдат и вывозом из-под обстрелов мирных жителей. Во время последней поездки пострадавшему удалось эвакуировать 25 человек, сообщили в организации.
Чешский МИД заявил, что состояние раненого пока не позволяет транспортировать его домой. Ведомство находится на связи с родственниками пострадавшего.
Волонтерская группа «Феникс» работает в зоне военных действий с апреля прошлого года.
Тем временем в Донецкой области за последние сутки в результате обстрелов со стороны российской армии погибли трое мирных жителей. Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации.
В Херсонской области, по данным местных властей, населенные пункты за последние сутки обстреливались более 50 раз. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Два человека получили ранения.
В Харьковской области обстреляны не менее 13 населенных пунктов. Сообщается об одном раненом.
- По данным ООН за год войны погибли более восьми тысяч мирных граждан Украины, в том числе около 500 детей. Точное число убитых может быть гораздо больше. Более 13 тысяч человек получили ранения.
- Более 90% погибших и раненых – жертвы взрывного оружия с широким радиусом поражения, в том числе артиллерийских снарядов, крылатых и баллистических ракет, а также воздушных бомбардировок.
В Горячем Ключе прошли очередные похороны наемников ЧВК «Вагнер»
В станице Бакинская рядом с городом Горячий Ключ Краснодарского края в воскресенье прошли очередные похороны наемников ЧВК «Вагнер», погибших в Украине. Ранее власти города и края пытались запретить дальнейшие захоронения «вагнеровцев» на кладбище. Они считали, что кладбище уже практически переполнено. Основатель ЧВК Евгений Пригожин вступил в жесткую полемику с местной администрацией.
Глава муниципалитета Горячий Ключ Сергей Белопольский 18 марта утверждал, что кладбище «вагнеровцев» слишком разрослось. Он заявил, что не следует превращать курортный город в место массового захоронения.
В ответ Евгений Пригожин выступил с угрозами «принять меры» против администрации Горячего Ключа. Также он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину и к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованиями повлиять на ситуацию.
19 марта состоялось очередное массовое захоронение на кладбище в Бакинской. Число захороненных не сообщается. Евгений Пригожин отмечал, что на этом кладбище хоронят тех наемников, которые при жизни не указали, где они хотели бы быть похоронены. Сейчас на кладбище не менее 400 могил.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК «Вагнер» – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
- Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Власти официально называют бойцов ЧВК «Вагнер» добровольцами. Для участия в войне против Украины ЧВК завербовала, по оценкам, десятки тысяч заключенных из российских колоний. В субботу вступили в силу поправки, распространяющие уголовную ответственность за так называемую дискредитацию и фейки и на негативные публикации о «добровольцах».
- На кладбище ЧВК «Вагнер» в станице Бакинской в Краснодарском крае появились порядка восьмидесяти новых могил за период с 2 по 23 февраля.
Лидер ЕНД призывает допустить к Саакашвили польских врачей
Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал партию власти допустить к Михаилу Саакашвили польских врачей. Хабеишвили заявил, что дальше устных обещаний дело не идет.
«Правительство Грузии убивает [Саакашвили] по приказу Бидзины Иванишвили и в порядке личной вендетты. То, что это так, Евросоюз подтвердил своей резолюцией, где написано, что это личная вендетта против президента Саакашвили. Общественности известно, что Евросоюз создал группу из польских врачей и они ждут официального одобрения, чтобы обследовать президента Саакашвили и подготовить заключение.
От «Русской мечты», от Рати Брегадзе (министр юстиции Грузии — прим. SOVA) мы слышим только заявления о том, что грузинские власти готовы дать свое согласие, но дальше этих слов дело не идет.
Поэтому я еще раз предупреждаю «Русскую мечту» и призываю ее дать согласие в кратчайшие сроки, не устное, а задокументированное, чтобы польские врачи смогли приехать уже завтра. В противном случае нам придется предпринять конкретные шаги», - сказал Хабеишвили.
Минкульт Грузии выступил в поддержку бывшего регбиста Давида Качарава
Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выразило поддержку бывшему игроку сборной Грузии по регби, председателю Союза регби и депутату парламента Давиду Качарава, который в последние дни подвергся жесткой критике за свою позицию по закону об иноагентах.
SOVA напоминает, что Качарава состоит в движении «Сила народа», созданном формально покинувшими партию власти депутатами, которая инициировала закон российского типа.
«Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выражает поддержку ветерану, одному из выдающихся игроков в регби Давиду Качарава, и решительно осуждает оскорбительные высказывания в его адрес в различных СМИ и социальных сетях.
Давид Качарава - представитель поколения, подарившего грузинским любителям спорта множество незабываемых моментов и принесших своей стране исторические победы . Качарава и регбисты его поколения заложили прочную основу для развития грузинского регби . Звучащие сегодня в адрес этого человека оскорбления бросают тень не только на него, но и на грузинский регби», - сказано в заявлении.
Напомним, что 16 марта болельщики регби создали петицию с требованием отставки Давида Качарава с должности председателя Союза регби Грузии. Согласно онлайн-петиции, занимающий такую должность человек, не должен придерживаться предательской позиции.
В Тбилиси закрывается на ремонт канатная дорога Рике-Нарикала
В Тбилиси с 20 марта канатная дорога, соединяющая Рике-Нарикала, временно не сможет обслуживать пассажиров. Как поясняет мэрия Тбилиси, причиной являются технические работы.
По информации ведомства, ремонтные работы на канатной дороге будут проводиться в соответствии с регламентом. Мэрия Тбилиси приносит извинения гражданам за доставленные неудобства.
Лидер движения «Эри» Леван Васадзе открыл в Грузии русскую школу
Лидер движения «Эри» («Нация» – «Единство, Сущность, Надежда»), бизнесмен Леван Васадзе, известный своими ультранационалистическими, гомофобными и пророссийскими заявлениями, открыл в Грузии русскую школу, она базируется в Кикети и следует программе Минобразования РФ.
«Студентов учат истории России, хотя то, что путинский режим присвоил себе 20% территории Грузии, в программу не входит. Минобразования на все отвечает стандартным шаблоном и не комментирует дополнительные вопросы», - сообщают журналисты.
Отмечается, что формально учебное заведение называют русскоязычным сектором грузинской школы, но оно полностью автономно, находится в отдельном здании.
У российской школы, в которой сейчас учатся ученики с первого по пятый класс, есть свой сайт, пишет SOVA. На сайте прямо написано, что учебная программа соответствует российскому образовательному стандарту. Для перехода из класса в класс дети сдают онлайн-экзамен на внедренной в России платформе домашнего образования. По результатам ученики переходят в старшие классы в московские или петербургские образовательные учреждения.
Журналистам удалось связаться с супругой Левана Васадзе, которая рассказала, что школа была открыта для помощи детям из России, чьи родители были вынуждены уехать из страны после начала войны в Украине.
Чемпион мира по гребле Александр Цивцивадзе попал в аварию в Рустави
Двукратный чемпион мира среди юниоров по гребле на байдарках и каноэ Александр Цивцивадзе попал в аварию в Рустави – ему понадобилась срочная операция и сейчас он находится в реанимации.
Мотоцикл, на котором передвигался 19-летний спортсмен, на проспекте Костава столкнулся с легковым автомобилем, сообщает агентство «Новости-Грузия».
У Цивцивадзе – закрытая травма грудного отдела, ушиб легкого, перелом бедренной кости и общий ушиб тела. После операции на бедре Цивцивадзе некоторое время будет находиться в реанимации, сообщили в отделении интенсивной терапии центральной больницы Рустави. Операция прошла успешно, состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Правящая партия Грузии и члены правительства обсудили план действий
Парламентское большинство и члены правительства Грузии в эти выходные на встрече в Боржоми обсуждали текущую ситуацию в стране и план действий на ближайшее будущее.
Во встрече приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе, исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе, члены большинства и кабинета министров, говорится в сообщении партии.
Встреча прошла спустя неделю после кризиса вокруг закона «об иноагентах», принятие которого поддерживала правящая партия, но отказалась от этой идеи на фоне массовых акций протеста, пишет агентство «Новости-Грузия».
Проект также вызвал отрицательную реакцию западных партнеров. Госдеп США назвал инициирование законопроекта «черным днем грузинской демократии», и представители ЕС предупредили, что он несовместим с 12-ю рекомендациями для получения статуса кандидата.
Грузинская служба Радио Свобода отмечает, что на встрече в Боржоми не присутствовали несколько депутатов. По слухам, Давид Сергеенко, Владимир Чачибая, Георгий Хелашвили, Ираклий Ковзанадзе и Нино Иобашвили выходят из парламентского большинства и об этом будет объявлено через несколько дней. Также отмечается отсутствие министра образования, что также вызвало вопросы журналистов.
Представители «Грузинской мечты» не опровергают и не подтверждают уход из партии нескольких депутатов, отмечая лишь, что ни партии, ни парламентскому большинству «ничего серьезного не угрожает».
Кремль сообщил, что Путин побывал в Мариуполе
Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетил Мариуполь - город на оккупированной Россией территории на востоке Украины. По сообщению российских СМИ, он прилетел туда на вертолете и объехал город за рулем машины в сопровождении зампредседателя правительства Марата Хуснуллина.
Утверждается, что Путин «осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места, а в микрорайоне «Невский» пообщался с местными жителями».
На видео, опубликованном государственным российским РИА «Новости», Путин за рулем обсуждает с Хуснуллиным вопросы кредитов на восстановление города, а затем осматривает зрительный зал, как утверждается, филармонии. Фотографий или видеосъемок президента на улицах и его общения с жителями города не публиковалось.
Кроме того, российские СМИ сообщают, что после Мариуполя Путин поехал в Ростов-на-Дону, где провел встречу в командном пункте «специальной военной операции» (так Кремль называет войну в Украине).
Это первая поездка российского президента на оккупированные территории.
- В ходе военного вторжения России в Украину город Мариуполь был почти полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. Российские войска подозревают в совершении там многочисленных военных преступлений.
Вице-премьер Украины призвала Львову-Белову передать списки детей
Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук вечером в субботу опубликовала обращение к российскому уполномоченному по правам детей Марии Львовой-Беловой и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с призывом передать украинское стороне списки украинских детей, вывезенных после 24 февраля прошлого года из Украины в Россию или находящихся на оккупированных Россией территориях.
Обращение опубликовано на русском языке в телеграм-канале Верещук. В нем отмечается, что речь идет о детях-сиротах или детях, лишенных родительской опеки.
Международным уголовным судом в Гааге в пятницу были выданы ордера на арест Львовой-Беловой и президента России Владимира Путина, которых подозревают в незаконном вывозе украинских детей в Россию после российского широкомасштабного вторжения в Украину.
- Киев и международные правозащитные организации обвиняют Москву в переселении украинских детей из детских домов на оккупированных территориях Украины в Россию и передаче их в приемные семьи, даже если у них есть родные в Украине. Отмечаются сообщения, что таких детей могут «перевоспитывать», чтобы они не считали себя украинцами и хорошо относились к России.
- Международное право запрещает изменять статус детей во время вооруженных конфликтов - отмечают правозащитники. Насильственное перемещение детей из одной человеческой группы в другую может рассматриваться и как акт геноцида.
- В мае Россия изменила свои законы, чтобы позволить украинским детям, оставшихся без попечения родителей, получить российское гражданство. Это облегчает их дальнейшее устройство под опеку и усыновление.
- Москва заявляет, что спасает вывезенных из Украины детей от войны. Кроме того, Москва официально объявила об аннексии четырех областей Украины, где сейчас идут боевые действия, и таким образом считает оккупированные украинские территории российскими.
- Львова-Белова на недавней встрече с Путиным говорила, что усыновила 15-летнего мальчика из Мариуполя, города, взятого российскими войсками весной прошлого года после тяжелых боев. По ее словам, ребенок появился в ее семье «благодаря Путину».
- Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Суд, в свою очередь, не признает иммунитет глав государств, если речь идет о расследовании военных преступлений и преследовании за них.
- В отношении Москальковой ордер на арест не выдавался. Она одна из немногих российских представителей, с кем во время войны контактировали украинские официальные лица, в частности по вопросам обеспечения прав пленных и обмена ими. Москалькова в субботу подвергла решение Международного уголовного суда критике.
The Guardian: США возобновили депортации граждан России
Соединенные Штаты возобновили практику депортаций граждан России, нарушивших, по мнению властей США, иммиграционное законодательство, на родину. Год назад, после российского широкомасштабного вторжения в Украину, такие депортации прекратились, однако сейчас они вновь производятся. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Как утверждает издание со ссылкой на адвокатов, молодой россиянин, который прибыл в США, спасаясь от мобилизации в российскую армию, на этой неделе был депортирован в Россию. Его имя не называется. Утверждается, что он, как и ряд других россиян, в прошлом году подал заявление о предоставлении убежища в США. Другие просители убежища из России, как пишет The Guardian, теперь «испытывают ужас» от того, что власти США также могут отправить их в Россию, где их может ожидать уголовное преследование или отправка на фронт.
Американское агентство по делам иммиграции и таможни (ICE) ранее на этой неделе заявило, что осуществляет депортацииe иностранных граждан, в том числе россиян, «в соответствии с указаниями, разработанными относительно конкретных стран». Иными словами, тот факт, что депортации россиян возобновились, агентство не отрицает. Когда это произошло - неясно, в Белом доме на запрос The Guardian не ответили.
Многие россияне, не имея американской визы, прилетели в Мексику и, нелегально перейдя границу с США, попросили об убежище, будучи убежденными, что в связи с войной в Украине, после которой депортации были приостановлены, их не отправят на родину. По словам адвокатов, которые приводят The Guardian, теперь их клиенты опасаются, что могут быть депортированы. Утверждается, что суды в нескольких случаях уже вынесли решения о том, что сама по себе возможность быть призванными не соответствует критериям предоставления убежища.
США объявляли о приостановке депортаций в Россию, Украину, Беларусь и еще ряд стран в начале марта 2022 года, менее чем через две недели после вторжения российских войск в Украину. Официально об отмене этого решения не сообщалось.
Спикер абхазского парламента встретился с Тойво Клааром
Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Лаша Ашуба провел встречу с делегацией европейских дипломатов во главе со специальным представителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром, прибывшую в Абхазию.
Как сообщается на сайте абхазского парламента, участники встречи обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с ситуацией, сложившейся на Южном Кавказе. Состоялся обмен мнениями по теме обеспечения безопасности в регионе.
Во встрече участвовали председатель парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц, председатель комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия и его заместитель Беслан Эмурхба, член комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Наур Нармания.
Трамп заявил, что 21 марта его арестуют, и призвал к протестам
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает того, что во вторник 21 марта будет арестован, и призвал своих сторонников к протестам.
Трамп, который выдвинул свою кандидатуру на выборы президента в будущем году и уже начал кампанию, утром в субботу написал в аккаунте в своей социальной сети Truth Social: «Ведущий республиканский кандидат и бывший президент США будет во вторник на следующей неделе арестован».
По словам Трампа, об этом свидетельствуют утечки из окружной прокуратуры Манхэттена, связанные со «старыми и полностью развенчанными другими прокурарами обвинениями» - какими именно, он не пишет.
Как пишут американские СМИ и агентства, речь, по всей видимости, идет о деле порнозвезды Сторми Дэниэлс, которой, как утверждается, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил в 2016 году 130 тысяч долларов за молчание об интимных отношениях с Трампом. Как утверждает прокуратура, расходы потом были компенсированы из избирательного фонда Трампа - это незаконно. В связи с этим бывшего президента подозревают в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. Коэн по этому делу ранее получил три года тюрьмы. Теперь он свидетельствует против Трампа, утверждая, что именно он, будучи кандидатом в президенты, распорядился о выплате денег.
Официальных комментариев относительно возможности ареста бывшего президента прокуратура Манхэттена не давала. Представитель Трампа в субботу сообщил, что тот не получал никаких формальных документов от прокуратуры. Однако в последнюю неделю многие американские СМИ писали, что против Трампа действительно могут выдвинуть официальные обвинения. В этом случае его доставят в суд, после чего, вероятно, отпустят под залог. В любом случае, речь будет идти о первом в истории формальном аресте бывшего президента США.
Сторонники Трампа, в том числе спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и он сам считают дело политически мотивированным, указывая, в том числе, на принадлежность прокурора Манхэттена к Демократической партии.
При этом в отношении Трампа расследуется еще несколько уголовных дел, однако ни по одному из них обвинения пока официально предъявлены не были.
AFP отмечает, что накануне были разблокированы заблокированные более двух лет назад аккаунты Трампа в соцсетях Youtube и Facebook. Аккаунт в твиттере разблокировали еще раньше. Экс-президент, однако, предпочитает собственную соцсеть, созданную после блокировок два года назад.
«Зерновая сделка» продлена. Украина утверждает, что на 120 дней
Так называемая Черноморская зерновая инициатива, срок действия которой истекал сегодня, продлена. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
Так называемая зерновая сделка, заключенная летом прошлого года с участием России, Украины, Турции и ООН, позволяет вывозить продукты питания и удобрения из нескольких украинских портов - несмотря на продолжающуюся войну и ограничение навигации в Черном море. ООН подчеркивает, что реализация этой инициативы «помогла снизить мировые цены на продовольствие и стабилизировать рынки», и особенно позитивно отразилась на беднейших странах.
О продлении сделки заявил также президент Турции Реджеп Эрдоган.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал в твиттере, что договоренность продлена на 120 дней - на тот же срок, что и при первом продлении осенью.
В МИД России, однако, ранее утверждали, что готовы к продлению только на 60 дней. В Москве звучали скептические оценки «зерновой сделки» - утверждалось, что она реализуется не в полной мере, поскольку экспорт из России продовольствия и удобрений продолжает сталкиваться с ограничениями. При этом поставки продовольствия и удобрений под санкции не попали, однако есть сложности со страховкой и финансовым обеспечением вывоза грузов из российских портов.
В заявлении ООН не говорится, на какой срок продлено соглашение, а МИД России пока не выступал с заявлением.
- Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле прошлого года. Оно предусматривает механизм вывоза из украинских портов зерна и других продовольственных товаров. До июля после февральского вторжения России в Украину порты Украины были полностью заблокированы, ООН и многие страны заявляли, что блокада экспорта продовольствия из страны может привести к глобальным последствиям вплоть до голода в беднейших странах.
Путин приехал в Крым - впервые с начала полномасштабной войны
Президент России Владимир Путин, в отношении которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест, в субботу приехал в аннексированный Севастополь. Об этом написал российский губернатор города Михаил Развожаев. Впоследствии сообщение появилось на сайте Кремля.
Это первый приезд Путина в Крым с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года. Путин приехал в Крым в девятую годовщину аннексии полуострова, в прошлый раз он там, по официальным данным, был в ноябре 2021 года, а в годовщину аннексии приехал впервые с 2020-го, в прошлом и позапрошлом годах он 18 марта был в Москве.
Развожаев написал в телеграме, что приезд Путина не был запланирован, и что президент «умеет удивлять». По его словам, школу искусств и детский центр «Корсунь» у Херсонеса Таврического планировалось открыть по видеосвязи, но Путин приехал на открытие лично. Как написал Развожаев, Путин приехал «за рулем». Откуда Путин приехал и как он попал в Крым, воздушное пространство над которым закрыто, Развожаев не уточнил.
На опубликованном Развожаевым видео присутствует также митрополит Тихон (Шевкунов), которого называли приближенным к Путину иерархом РПЦ и даже духовником российского президента.
На опубликованном видео Путин не выступает с какими-либо политическими заявлениями, лишь комментирует то, что ему показывают сопровождающие.
Ранее ряд западных стран ранее выступил с заявлениями, посвященными годовщине аннексии Россией Крыма, напомнив, что не признают ее и считают противоправной.
Владимир Путин официально объявил об аннексии Крыма 18 марта 2014 года в Москве. Двумя днями ранее на полуострове вопреки украинскому законодательству прошел не признанный Украиной и большинством стран мира референдум о присоединении к России. В это время полуостров уже был под контролем российской армии, которая взяла ключевые объекты Крыма под контроль в конце февраля. Российские власти поначалу отказывались признавать, что вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже Путин признал, что это были российские военные.
Страны Запада и международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Москва заявляет о «воссоединении» Крыма с Россией. В Москве в этом году не проводится масштабных мероприятий в честь годовщины.
Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче МиГ-29
Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь подписал соглашение с Украиной о передаче Киеву 13 истребителей советского производства МиГ-29 и двух комплексов противовоздушной обороны «Куб».
Надь отметил, что благодаря словацким технологиям Украина сможет защитить как можно больше человеческих жизней.
Минобороны Словакии также подчеркнуло, что безвозмездная передача Киеву военной техники отвечает внешнеполитическим интересам Братиславы и соответствует общим принципам международного права.
О том, что словацкое правительство одобрило передачу МиГ-29 Украине, стало известно в пятницу, 17 марта. По всей вероятности, речь идет о десяти истребителях, до сентября прошлого года находившихся на вооружении у Словакии и трех самолетах, уже снятых с вооружения. Их используют на запчасти.
По словам Надя, передаваемые Украине самолеты оцениваются в 400 млн долларов. В качестве компенсации за истребители и часть ракетного комплекса Братислава получит 900 млн евро от Европейского фонда мира и современные американские технологии на 700 млн долларов.
Об отправке четырех МиГ-29 Украине также заявила Польша.
- Украина просит о поставках боевых самолетов практически с самого начала широкомасштабного российского вторжения. Польша и Словакия уже длительное время заявляли о возможности таких поставок, но не объявляли о них официально, ожидая согласования инициативы с западными союзниками. Вашингтон заявляет, что поставка истребителей – компетенция властей той или иной страны. Сами США не заявляли о намерении в обозримом будущем поставлять Украине свои боевые самолеты, в частности, F-16.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители «напоминают попытки утилизации старой ненужной техники». По его словам, самолеты «подлежат уничтожению», а их поставка не изменит ход боевых действий.
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