Два года за пощёчину полицейскому – в Грузии вынесли ещё один приговор участнику акций

Судья Тбилисского городского суда Джвебе Начкебия приговорил участника проевропейских акций Анатолия Гигаури к двум годам лишения свободы за пощёчину полицейскому.

Судья переквалифицировал предъявленное Гигаури обвинение. Вместо статьи 353¹ («Нападение на полицейского или другого представителя власти»), предусматривающей наказание от четырёх до семи лет лишения свободы, его признали виновным по статье 353 – «Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти». Аналогичное решение ранее приняла судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили в деле журналистки Мзии Амаглобели.

В обоих случаях закон позволял судьям назначить обвиняемому штраф или ограничение свободы, однако они предпочли более строгое наказание – лишение свободы.

Адвокат Анатолия Гигаури Лаша Цуцукиридзе заявил, что его подзащитный действовал в пределах необходимой обороны, когда замахнулся на полицейского. По его словам, на видеоматериалах, имеющихся в деле, видно, как патрульный инспектор, имеющий статус потерпевшего, бьёт Гигаури кулаком в лицо, а спустя несколько секунд, при повторной попытке, Гигаури машет рукой. По утверждению адвоката, это подтверждает, что его подзащитный действовал в рамках необходимой обороны.

Анатолия Гигаури задержали 25 ноября прошлого года. Согласно материалам следствия, он напал на патрульного инспектора, находившегося на месте для обеспечения общественного порядка, и применил к нему физическую силу.