Два подростка погибли при обстрелах Николаевской области

В ночь на воскресенье российские войска нанесли удары по Запорожской и Николаевской областям Украины. В Николаевской области в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Об этом сообщил глава области Виталий Ким. По его словам, от обстрелов пострадали жилые дома, больница и дом культуры в Снигиревке. Удар, по данным Кима, был нанесен зенитно-ракетными системами С-300.

В поселке Камышеваха Запорожской области от обстрелов пострадала церковь. Служба в ней не проводилась, людей внутри не было.

В самом Запорожье была обстреляна зеленая зона. По сообщению главы местной военной администрации Юрия Малашко, объем повреждений от взрывной волны устанавливается.

Временно исполняющий обязанности главы так называемой «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что обстрелам с украинской стороны подвергся Донецк. По его заявлению, пострадало шесть человек, одна женщина погибла. Украинская сторона не комментировала эти сообщения.