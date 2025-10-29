Движение «Единая нейтральная Грузия» станет партией

Общественное движение «Единая нейтральная Грузия» решило преобразоваться в политическую партию. Об этом заявил один из основателей организации Вато Шакаришвили на брифинге в Тбилиси.
«Единая нейтральная Грузия» создана сторонниками «Грузинской мечты» и поддерживает ряд её инициатив. При этом движение выступает за полное прекращение евроинтеграции страны и исключение соответствующей записи из Конституции Грузии.
Планы были озвучены на следующий день после заявления «Грузинской мечты» о намерении запретить три основные оппозиционные силы – «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию – Лело».
По словам Шакаришвили, в ближайшее время состоится учредительный съезд партии, после чего начнётся подготовка к парламентским выборам.
Шакаришвили отметил, что движение более года занималось «разоблачением угроз, которые исходят как изнутри страны, так и извне», и, по его утверждению, эти угрозы представляют «экзистенциальный вызов для существования Грузии».
«Мы считаем, что в нынешних условиях власти сами должны отказаться от стремления вступить в морально, политически и экономически деградировавший Европейский союз, пока в нём не произойдёт возрождение подлинных демократических и справедливых ценностей», – сказал он.
Шакаришвили подчеркнул, что новая партия будет выступать за нейтральный статус Грузии.
«Эффективное и разумное использование геополитического положения нашей страны для удовлетворения экономических интересов ведущих государств позволит нам заинтересовать вопросом реинтеграции оккупированных территорий не только партнёрские страны и Россию, но и жителей оккупированных территорий Абхазии и Цхинвальского региона», – заявил Вато Шакаришвили.
- Движение «Единая нейтральная Грузия» основали Вато Шакаришвили, Бидзина Гиоргобиани, Нана Какабадзе, Гела Николаишвили и Леван Николеишвили. К движению присоединился также пророссийский политолог, бывший руководитель аппарата президента и правительства Грузии, экс-депутат парламента Петре Мамрадзе.
Форум