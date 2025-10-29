Движение «Единая нейтральная Грузия» станет партией

Общественное движение «Единая нейтральная Грузия» решило преобразоваться в политическую партию. Об этом заявил один из основателей организации Вато Шакаришвили на брифинге в Тбилиси.

«Единая нейтральная Грузия» создана сторонниками «Грузинской мечты» и поддерживает ряд её инициатив. При этом движение выступает за полное прекращение евроинтеграции страны и исключение соответствующей записи из Конституции Грузии.

Планы были озвучены на следующий день после заявления «Грузинской мечты» о намерении запретить три основные оппозиционные силы – «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию – Лело».

По словам Шакаришвили, в ближайшее время состоится учредительный съезд партии, после чего начнётся подготовка к парламентским выборам.

Шакаришвили отметил, что движение более года занималось «разоблачением угроз, которые исходят как изнутри страны, так и извне», и, по его утверждению, эти угрозы представляют «экзистенциальный вызов для существования Грузии».

«Мы считаем, что в нынешних условиях власти сами должны отказаться от стремления вступить в морально, политически и экономически деградировавший Европейский союз, пока в нём не произойдёт возрождение подлинных демократических и справедливых ценностей», – сказал он.

Шакаришвили подчеркнул, что новая партия будет выступать за нейтральный статус Грузии.

«Эффективное и разумное использование геополитического положения нашей страны для удовлетворения экономических интересов ведущих государств позволит нам заинтересовать вопросом реинтеграции оккупированных территорий не только партнёрские страны и Россию, но и жителей оккупированных территорий Абхазии и Цхинвальского региона», – заявил Вато Шакаришвили.