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В сентябре в Литве появится бригада НАТО
В Литве будет дислоцирована бригада войск НАТО, сообщает Deutsche Welle. Первые военнослужащие прибудут в Литву уже в сентябре. В основном в бригаде будут служить солдаты и офицеры немецкого Бундесвера. Общая численность бригады составит около от трех до пяти тысяч человек.
По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, появление в Литве войск НАТО должно усилить обороноспособность страны в условиях продолжающегося военного вторжения России в соседнюю Украину. После его начала Североатлантический альянс решил укрепить оборону на восточном фланге и усилить существующие там боевые группы НАТО до бригадного уровня. Ранее в Литве уже был дислоцирован батальон НАТО численностью около 1600 военнослужащих, возглавляемый бундесвером. Тысяча из них - немецкие солдаты.
Во время визита в Литву в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает формирование «надежной боевой бригады» для защиты восточного фланга НАТО. «Как союзники по НАТО мы чувствуем приверженность друг другу и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО в случае нападения», - сказал Шольц.
- Собственные вооруженные силы Литвы насчитывают около 40 тыс. военнослужащих, из них около 18,5 тыс. служат в регулярных войсках.
Другие новости дня
Задержан конвоир после попытки самоубийства заключенного в Тбилиси
Сотрудник службы сопровождения заключенных задержан по обвинению в служебной халатности после попытки самоубийства 28-летнего Гурама Сванидзе в психиатрической клинике Тбилиси, сообщает Специальная следственная служба.
Случай произошел 20 августа в Центре психического здоровья и профилактики наркомании. Заключенный глданской тюрьмы отнял пистолет у своего конвоира и выстрелил себе в голову, пишет агентство «Новости-Грузия». До сих пор он остается в коме, его состояние критическое.
Следствие установило, что по третьему этажу клиники, где находились заключенные с психическими заболеваниями, конвоир передвигался со штатным оружием, пренебрегая мерами предосторожности. Кроме того, офицер не обращал никакого внимания на Сванидзе, который вышел в коридор, хотя должен был попросить вернуться его в палату.
«Из-за этого безответственного действия офицера заключенный подкрался к нему и достал из кобуры служебное огнестрельное оружие, из которого произвел три выстрела, в том числе, одним выстрелом нанес себе огнестрельное ранение», - говорится в заявлении службы.
Ведомство предоставило СМИ видеозапись инцидента, однако кадров попытки самоубийства на ней нет. Следователи пояснили, что это сделано сознательно «из-за тяжелого содержания».
Конвоир задержан по обвинению в «халатности должностных лиц, повлекшей тяжкие последствия». Специальная следственная служба продолжает расследование дела.
ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту
Вооруженные силы Украины нанесли новый ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области. Пророссийская администрация частично захваченной территории сообщила о как минимум 15 раненых во время атаки. По их утверждению, удар был нанесен с использованием американских установок залпового огня HIMARS.
Антоновский мост - единственная в Херсоне постоянная автомобильная переправа через Днепр. Он имеет ключевое значение для снабжения как самого города, так и дислоцирующихся там в данный момент российских войск. В июле и августе мост многократно подвергался атакам ВСУ с целью отрезать российские части от снабжения. На момент сегодняшнего обстрела движение по мосту было перекрыто, на нем шел ремонт после предыдущих ударов. Через Днепр российскими войсками организована паромная переправа, сообщалось о наведении понтонного моста.
После обстрела 27 июля местная пророссийская администрация сообщала, что несущая способность Антоновского моста из-за повреждений уменьшилась со 100 тонн до пяти.
По словам начальника координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ВСУ понимают важность моста, по которому противник «будет пытаться подтягивать резервы», и поэтому «корректируют» ремонтные работы на нем. Также Гуменюк сообщила, что сейчас задача ВСУ на Херсонском направлении - истощение сил противника.
- 22 апреля в России заявили о новых планах во время «второй фазы» «спецоперации» в Украине (так там называют полномасштабное вторжение). Российские военные заявили о намерении установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной для обеспечения сухопутного коридора в аннексированный Крым и получения выхода в Приднестровье.
- Оккупационные власти неоднократно заявляли о подготовке референдумов о присоединении к России Херсонской и Запорожской областей Украины. По планам Москвы они должны пройти в сентябре.
В Южной Осетии выявили факт хищения денег при строительстве объектов на территории Минобороны
Прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила уголовное дело по факту хищения средств при строительстве объектов на территории Минобороны. Об этом и.о. генпрокурора Сергей Битиев заявил на совещании с югоосетинским лидером Аланом Гаглоевым.
«Уголовное дело возбуждено по трем статьям: 285, 160 и 159. Имеется в виду использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, присвоение или растрата чужого имущества, мошенничество. Проводим необходимые следственные действия», – сказал Сергей Битиев.
Алан Гаглоев заявил о необходимости объективного расследования уголовного дела.
«Я бы попросил вас тщательно уточнить все моменты, чтобы не получилось, что следствие идет предвзято», – отметил он.
Сергей Битиев также доложил, что на стадии доследственной проверки находятся материалы, поступившие из Контрольно-счетной палаты по восстановлению объектов РГУП «Водоканал».
«Будем принимать решения по возбуждению уголовного дела по данному факту», – добавил он.
Говоря об акте проверки Федерального казначейства РФ, Битиев сказал, что ведомство получает со всех министерств и ведомств информацию.
«Проводится анализ материалов, в ближайшее время сможем доложить о каких-то результатах», – заметил он.
Ранее Битиев сказал, что по итогам изучения Акта казначейства России Генпрокуратура проверит 52 организации.
- 12 августа Алан Гаглоев уволил главу Минобороны Владимира Пухаева и его заместителя Игоря Алборова. Причиной стало избиение жителя Цхинвали сотрудниками Минобороны.
- Гаглоев, вступивший в должность югоосетинского президента 24 мая текущего года, ранее подписал распоряжения о проведении ревизии деятельности администраций Цхинвальского и Джавского районов, а также финансово-хозяйственной деятельности РГУП «Дорэкспострой».
Александр Дугин впервые прокомментировал убийство своей дочери
Праворадикальный философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин впервые высказался об убийстве своей дочери Дарьи Дугиной. Текст заявления Дугина опубликовал основатель и владелец телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев.
Дугин заявил, что его дочь Дарья погибла «в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом».
«Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованны и сдержанны. Она никогда не призывала к насилию и войне.
Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили… Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются.
Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!
Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», – сказал Дугин.
Он также сообщил, что гражданская панихида и прощание с Дарьей Дугиной состоится 23 августа в телецентре «Останкино».
Ранее Федеральная служба безопасности России заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. ФСБ утверждает, что преступление подготовили и совершили спецслужбы Украины.
Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев утверждает, что за убийством Дарьи Дугиной стоят партизаны из «Национальной республиканской армии».
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг версию ФСБ о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.
«Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку «Правого сектора» или «эстонскую визу», – написал Подоляк в Twitter.
В Абхазии за 10 дней выявили 739 случаев коронавируса
С 12 по 21 августа в Абхазии выявлено 739 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 28 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 55 304 человека. С начала пандемии зарегистрировано 693 летальных случая.
Главнокомандующий ВСУ назвал число погибших украинских военных
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный 22 августа на форуме "Защитники.Перекличка" заявил, что в войне с Россией погибли уже почти 9 тыс. "украинских героев". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие. Наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец ушел на фронт. И, возможно, входит в те почти 9 тыс. героев, которые погибли",- рассказал главнокомандующий ВСУ.
При этом Залужный не уточнил, о каком периоде идёт речь – с 2014-го года, когда был оккупирован Крым и созданы так называемые "ДНР" и "ЛНР", или с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
- В июле президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявлял, что потери Вооруженных сил Украины на фронте в этом месяце значительно уменьшились по сравнению с пиком боевых действий в мае и июне 2022. По его словам, сейчас Украина ежедневно теряет 30 человек погибшими и около 250 ранеными. В мае и июне потери были от 100 до 200 военнослужащих в день.
В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам
Назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев проверил состояние укрытий и поручил разместить в городе указатели к бомбоубежищам, поскольку в городе действует "желтый уровень" террористической угрозы. Об этом Развозжаев сообщил в своём телеграм-канале.
"Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища, маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи [от убежищ]", — написал глава Севастополя.
Развожаев опубликовал несколько видеозаписей, снятых якобы в укрытиях. В подвальных помещениях располагаются двухэтажные кровати, ящики с песком и противогазами. Собеседники губернатора на видео сказали, что убежища можно быстро подключить к водоснабжению.
Кроме того, глава Севастополя поручил организовать патрулирование улиц с помощью добровольцев (заявки от желающих якобы уже поступили) и создать чат-бот, куда жители могут сообщать о подозрительных людях и машинах. Об этом сообщает "Интерфакс".
- За последнюю неделю в Крыму произошли взрывы сразу на нескольких военных объектах, в том числе на аэродроме Саки, где, как писало агентство Reuters со ссылкой на источник в официальных кругах ЕС, могло быть уничтожено до половины авиации Черноморского флота. В нескольких городах полуострова срабатывала система ПВО.
- Отдыхающие в Крыму сфотографировали системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали фотографии в социальных сетях.
Более 500 жителей Ахалгори и Джавы воспользовались открытием пунктов пропуска
В самопровозглашенной республике Южная Осетия сообщили, что де-факто границу с Грузией за два дня пересекли свыше 500 человек. Как заявил начальник погранслужбы КГБ Валерий Алиханты на встрече с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым, «ажиотажа среди населения не было».
«Все прошло в штатном режиме. Единственная проблема — граждане, которые ранее выехали на территорию Грузии без пропусков, не могут вернуться обратно», – сообщил Алиханты, отметив, что необходимо проработать механизм для их возвращения домой.
Как сообщалось ранее, в Цхинвали приняли решение упростить режим пересечения де-факто границы. В частности, жители Ахалгорского и Джавского районов смогут пересекать пункты пропуска с 20-го по 30-е число каждого месяца.
По информации местных властей, 20-21 августа пункт пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) пересекли 411 человек (на въезд в Южную Осетию — 192, на выезд — 219), «Переу» (Переви) – 97 человек (на въезд — 49, выезд — 48).
Глава КГБ Олег Ширан сообщил, что «большинство жителей Ксанского ущелья и Синагуро-Карзманской зоны приветствуют это решение, однако часть населения насторожена, опасается, что открытие границы негативно отразится на вирусной безопасности в стране».
По словам Алана Гаглоева, руководство республики понимает, какие угрозы существуют.
«В этих районах тоже проживают наши жители, никто не отменял гуманитарную составляющую», – сказал он.
- Жители Ахалгорского района жили в фактической изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси. В апреле текущего года пункты пропуска были временно открыты в связи с празднованием Пасхи, в июне – в связи с празднованием праздника Ломисоба.
ФСБ РФ обвинила в убийстве Дарьи Дугиной украинские спецслужбы
Российская Федеральная Служба безопасности (ФСБ) заявила, что убийство Дарьи Дугиной, дочери и соратницы идеолога "русского мира" Александра Дугина, подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк – скрылась в Эстонии, передает ТАСС. В Украине ранее заявляли о непричастности к гибели Дугиной.
По заявлению российских спецслужб убийство якобы совершила гражданка Украины Наталья Вовк. "Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения", – сообщает ФСБ.
Вовк с дочерью якобы арендовали квартиру в Москве в доме, где жила Дугина, а для наблюдения использовали машину Mini Cooper, сообщают в ФСБ. При въезде в Россию подозреваемая приобрела номера "ДНР", в Москве пользовалась казахстанскими номерами, а на выезде использовала украинский автомобильный номер. ФСБ уверены, что после подрыва машины, за рулем которой находилась Дугина, Вовк с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
Машина Toyota Land Cruiser Дарьи Дугиной взорвалась поздно вечером 20 августа в Подмосковье. Философ и его дочь участвовали патриотическом фестивале "Традиция", который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и одинцовской администрации. Высказываются предположения, что они должны были возвращаться в Москву вместе и что целью покушения был сам Дугин.
Источники ТАСС утверждали, что взрывное устройство было установлено еще на фестивале, пока автомобиль стоял на парковке. В нем было заложено 400 грамм тротила.
Ранее российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что за убийством Дарьи Дугиной стоят партизаны из «Национальной республиканской армии».
Шольц приехал в Канаду в поисках альтернативы российскому газу
Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек приехали 22 августа в Канаду в поисках альтернативы российскому газу. Предполагается, что в течение трёхдневного визита стороны подпишут соглашение о более тесном сотрудничестве в сфере водородной энергетики, сообщает DPA.
По словам Шольца, Канада, как и Россия, богата полезными ископаемыми, однако "это надёжная демократия". Германия также заинтересована поставками из Канады сжиженного природного газа и добычей полезных ископаемых, таких как никель, кобальт, литий и графит – они необходимы для производства аккумуляторов.
"У нашей страны есть хорошие шансы пережить предстоящую зиму, не принимая радикальных мер. Хотя нас и ожидают трудные времена: Германия должна подготовиться к дальнейшему сокращению поставок газа из России", – заявил министр экономики Роберт Хабек.
В понедельник цена газа на бирже в Европе впервые с начала марта превысила три тысячи евро за тысячу кубометров. Во многом рост цен связан с тем, что "Газпром" ограничивает поставки в Европу. Не смотря на то, что власти ФРГ ищут альтернативу российскому топливу, о желании расторгнуть контракты с "Газпромом" они не сообщали.
В воскресенье, 21 августа, две посетительницы Дня открытых дверей федерального правительства устроили акцию протеста: под предлогом сфотографироваться с канцлером ФРГ, они подошли к Шольцу и внезапно сняли с себя верхнюю одежду. На груди одной из них был написан лозунг "Газовое эмбарго - сейчас".
- В середине августа "Газпром" второй раз за лето объявил об остановке прокачки по газопроводу "Северный поток" в целях профилактики. Сейчас концерн поставляет в Евросоюз меньше трети от обычного уровня в предыдущие годы.
- Германия должна сократить потребление газа в стране на 20%. Стоимость электричества на оптовом рынке в августе увеличилась почти в шесть раз. Для немецких потребителей налог на добавленную стоимость на газ пообещали снизить до 7%, сейчас он составляет 19%.
- По информации агентства Bloomberg, Кремль будет сохранять минимальный уровень поставок газа в Европу, пока воюет в Украине. Российские власти используют газ, чтобы надавить на европейских лидеров и заставить их пересмотреть санкции и поддержку Украины, пишет Bloomberg. Москва это категорически отрицает.
Украина сообщила об ударе по базе «Пятнашки», возглавляемой Ахрой Авидзба
Утром 22 августа мощные взрывы прогремели на окраинах Донецка. По информации главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, удар пришелся по базе батальона «Пятнашка». По его словам, есть много погибших и раненых.
Очевидцы сообщали о взрывах на складе боеприпасов. Удар, предположительно, был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS.
Об обстреле Донецка передает и российское государственное информагентство РИА Новости. В сообщении говорится, что «попадание пришлось на склады в районе гипермаркета "Ашан"».
Командир «Пятнашки» Ахра Авидзба прокомментировал информацию об ударе в эфире российского Первого канала. Он утверждает, что украинцы «стреляют в никуда», и они лишь «сожгли один уазик».
- Ахра Авидзба участвует в военных действиях на Донбассе с 2014 года, является героем самопровозглашенной «ДНР». В конце января 2021 года Служба безопасности Украины объявила Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавляет незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
- Авидзба был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября того же года он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
В Ереване появились листовки в поддержку аннексии территорий Украины, Грузии, Молдовы
На улицах Еревана появились листовки с буквой Z – неформальным символом сторонников России в войне с Украиной – в поддержку аннексии ряда территорий постсоветского пространства. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Листовки на армянском языке содержат слоганы – «Крым – это Россия. Донецк – это Россия. Луганск – это Россия. Мариуполь – это Россия. Запорожье – это Россия. Херсон – это Россия. Тирасполь – это Россия. Цхинвал – это Россия. Северный Казахстан – это будет Россия. Арцах (Нагорный Карабах – ред.) – пусть будет Россия».
Листовки появились на фоне сообщений о проведении референдумов об аннексии территорий Украины, находящихся под контролем российской армии. О вероятном голосовании, в частности, уже сообщали назначенные Москвой власти Запорожской и Херсонской областей.
Пользователи соцсетей обратили внимание на хорошее полиграфическое качество листовок и дизайн, выполненный в стиле партии «Единая Россия».
Кроме того, на листовках размещён логотип парламентского блока «Айастан» экс-президента и бывшего премьер-министра Роберта Кочаряна. Блок свою причастность к листовкам отверг и обвинил в случившемся сторонников премьер-министра Никола Пашиняна. «Айастан» назвал случившееся провокацией.
Кочаряна считают политиком, близким к Кремлю. Его критики полагают, что акция в Ереване – это попытка пророссийских сил поддержать Кочаряна и продемонстрировать согласие относительно аннексии оккупированных украинских территорий.
Пророссийские активисты и блогеры обвиняют в распространении листовок украинские спецслужбы.
Очевидцы также обращают внимание, что листовки расклеены в самом центре армянской столицы. После недавнего взрыва в торговом комплексе «Сурмалу» в Ереване усилены меры безопасности и город патрулируют усиленные наряды полиции, но о задержаниях распространителей листовой сообщений нет.
В Грузии находится Лев Деньгов – советник Кадырова, супруг Кети Топурия
В Грузии находится Лев Деньгов – советник главы Чечни Рамзана Кадырова, супруг российской певицы Кети Топурия. Об этом сообщила журналистка оппозиционного канала «Мтавари архи», активистка движения «Позор» Мариам Гегучадзе.
Гегучадзе сфотографировала Деньгова в одном из тбилисских ресторанов. Рядом с ним была и супруга Кети.
По информации гражданской активистки, Деньгов ранее посещал Абхазию, тем самым нарушив закон Грузии «Об оккупированных территориях».
О том, что Деньгов приезжал на родину жены, грузинские СМИ сообщали и в июле текущего года.
Бизнесмен Лев Деньгов (при рождении Павел Гузбанд) был назначен главой Российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию, по поручению руководства РФ занимался освобождением российских и белорусских граждан в Ливии.
В ноябре 2020 года Кети Топурия сообщила, что вышла замуж за Льва Деньгова. 21 января 2021 года у пары родился сын Адам, который, по информации СМИ, получил имя в честь Адама Делимханова – депутата Госдумы от Чечни, ближайшего соратника Рамзана Кадырова, активного участника российского вторжения в Украину.
Чемпион НБА намерен освободить заключённую Грайнер – он едет в РФ
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман намерен добиться освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Российский суд приговорил её к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Родман планирует приехать в Россию. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.
"Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Я постараюсь поехать на этой неделе", – заявил Родман. Он не уточнил, кто дал ему разрешение на поездку в Россию.
Анонимный источник в администрации президента США сказал NBC News, что Родман "скорее навредит, чем поможет". По его словам, администрация США сделала России "важное предложение". "Что-либо, кроме переговоров по установленному каналу, может усложнить усилия по освобождению", – пояснил чиновник.
В 2014 году Родман уже был в России, после поездки он назвал президента России Владимира Путина "классным парнем". Также Родман поддерживает отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В 2016 году заключённый в Северной Корее американец Кеннет Бэй благодарил Родмана за содействие его освобождению.
- В начале августа 2022 года суд в Химках признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил её к девяти годам колонии. Баскетболистка обжаловала приговор.
- Россия и США обсуждают обмен Грайнер и другого американца Пола Уилана, также осуждённого в России, на россиян, находящихся в заключении в США. Вашингтон предлагает к обмену россиянина Виктора Бута, приговорённого к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам. Агентство Bloomberg сообщало, что Москва настаивает на обмене только Грайнер на Бута или двух человек на двух.
- Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. В её сумке нашли гашишное масло для вейпа. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.
- Грайнер выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры.
Зеленский: «судилищем» в Мариуполе Россия лишится шанса на переговоры
Переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в Мариуполе "произойдёт мерзкое судилище" над украинскими военнопленными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении.
"Реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров", - заявил Зеленский.
"Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и защищали свободу своего народа от захватчиков", - добавил украинский президент.
Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин ранее говорил, что "подготовка к трибуналу ведется", и что "один из первых трибуналов будет в Мариуполе".
В оккупированном Мариуполе, по данным российских и украинских СМИ, готовятся провести суд над бойцами полка "Азов", который признан террористической организацией и запрещен в России. В начале августа Life опубликовал видео из филармонии Мариуполя, где для предстоящего суда построили металлические клетки для подсудимых.
Украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко не исключил, что российские военные могут провести суд над украинскими военнопленными в День независимости Украины, 24 августа.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями, если начнёт проводить так называемые референдумы на оккупированных территориях.
С начала вооружённого вторжения на территорию Украины, между российскими и украинскими властями состоялись несколько раундов переговоров по вопросу условий для прекращения боевых действий, однако результатов они не дали. Последняя такая встреча состоялась в конце марта в Стамбуле. В мае делегации приостановили переговоры, обвинив друг друга в срыве процесса.
Украина одним из главных условий для прекращения войны ставит возвращение российских войск на позиции, которые они занимали на 24 февраля. Россия же заявляет, что с ряда захваченных территорий не уйдёт никогда.
Перед войной Шольц заверил Путина, что Украина не вступит в НАТО 30 лет
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что до начала российского военного вторжения в Украину заверял президента России Владимира Путина, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет, передаёт Die Welt.
По словам Шольца, он также заявлял Путину, что НАТО никогда не представляло угрозы для Москвы и отвергал обвинения в том, что Североатлантический союз не заботится об интересах России. Канцлер Германии считает предлог для ввода войск в Украину "совершенно абсурдным".
Шольц не уточнил, когда состоялся его разговор с Путиным. Последний раз лидеры Германии и России общались по телефону 21 декабря. 15 февраля Шольц встречался с Путиным в Москве.
24 февраля Путин приказал начать военную операцию в Украине. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Киев и НАТО это отрицают.
К тушению лесного пожара в Боржоми привлечены Силы обороны Грузии
К тушению крупного лесного пожара в муниципалитете Боржоми привлечены Силы обороны Грузии. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава правительства Ираклий Гарибашвили.
В тушении пожара также участвуют около 300 пожарных и 300 сотрудников отдела специального назначения МВД. Привлечены вертолеты пограничной полиции.
Пожар в Боржомском районе тушат четвертые сутки. Возгорание возникло между селами Квабисхеви и Зоврети, на правом берегу реки Мтквари (Куры). Ситуацию осложняет ветер и сложный горный рельеф, который не позволяет использовать пожарную технику, пишет агентство «Новости-Грузия».
На данный момент опасность распространения пожара на населенные пункты устранена.
В России в крупном ДТП погибли 14 граждан Кыргызстана
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил организовать спецборт для отправки на родину тел кыргызстанцев, погибших в ДТП в Ульяновской области России, передает кыргызская служба Радио Свобода.
ДТП в Ульяновской области России произошло 21 августа, в результате погибли 16 человек. 14 из них – граждане Кыргызстана, еще трое кыргызстанцев доставлены в больницу.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале сообщил, что врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь троих выживших.
"Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске", – написал он.
Авария произошла на трассе М-5 "Урал" между селами Прасковьино и Новоспасское в Николаевском районе. Как сообщили в полиции, водитель большегруза выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом. Тот оказался зажат между двумя грузовиками. По предварительной информации, к ДТП могло привести плохое самочувствие водителя фуры.
Российский оппозиционер: за убийством Дарьи Дугиной стоит «Национальная республиканская армия»
Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев утверждает, что за убийством Дарьи Дугиной стоит «Национальная республиканская армия». Об этом он заявил в эфире Youtube-канала «Утро февраля».
Политик сказал, что установил связь с бойцами этой группировки через ресурс «Роспартизан», там же в телеграме опубликовано их обращение.
По словам Пономарева, партизаны рассчитывали, что во взорванной машине будет не только Дарья Дугина, но и ее отец — философ, идеолог «Русского мира» Александр Дугин. А дату, выбранную для подрыва машины, выбрали не случайно — «ровно год назад Дугин написал твит о том, что нужно убивать».
Достоверность заявлений Пономарева проверить невозможно.
«Агентство. Новости» напоминает, что в 2019 году Пономарев получил гражданство Украины: в последний день работы президентом Петр Порошенко подписал соответствующий указ. В феврале 2022 года после начала войны Пономарев создал YouTube-канал «Утро февраля».
- Toyota Land Cruiser Дарьи Дугиной взорвалась поздно вечером в субботу в Подмосковье. Философ и его дочь участвовали патриотическом фестивале «Традиция». Высказываются предположения, что они должны были возвращаться в Москву вместе и что целью покушения был сам Дугин.
- Александр Дугин – один из идеологов «русского мира», он выступал за ввод российских войск в Украину и оккупацию практически всей ее территории. Считается, что идеи Дугина влияют на политику Кремля.
- Дарья Дугина разделяла идеи отца и также занималась общественной деятельностью. Вместе с отцом она была внесена в санкционные списки Великобритании.
В Кемерове взятые в заложники сотрудники СИЗО освобождены
Сотрудники следственного изолятора в Кемерове, которых взяли в заложники заключенные, освобождены. Об этом сообщило региональное управление ФСИН. Никто не пострадал,передаёт ТАСС.
Накануне восемь заключённых, содержащихся в следственном изоляторе №1, захватили в заложники сотрудников СИЗО.
Как сообщил РБК, арестанты заблокировали в камере трёх сотрудников при проведении ими проверки, потребовав переговоров с прокурором области и руководством ФСИН. Что сподвигло заключённых на такие действия - не сообщается.
По данным телеграм-канала Baza, на территорию СИЗО зашёл спецназ, с захватившими заложников начались переговоры, в результате которых одна из сотрудниц изолятора была освобождёна. О том, что в изолятор прибыли бойцы спецподразделений, сообщал и телеграм-канал Mash.
СМИ сообщает, что изначально заключённые захватили двух женщин и одного мужчину. В заложниках остаются 21-летняя Ангелина Д. (фамилия не сообщается) и 23-летний Юрий М.
В начале июня больше 80 заключенных этого СИЗО заявили, что объявляют голодовку. Они обвиняли сотрудников изолятора в избиениях, а также в изнасиловании одного из заключенных с помощью дубинки.
Новая база ПВО под Евпаторией попала на фото курортников
Отдыхающие в Крыму сфотографировали системы противовоздушной обороны С-400 под Евпаторией и опубликовали фотографии в социальных сетях.
Это произошло в районе озера Тереклы (Солёное) недалеко от села Молочное, рядом с берегом Черного моря. О работе ПВО в этом районе сообщалось в пятницу и в субботу. В воскресенье вечером назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев также написал в телеграме, что российские системы ПВО "отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку (военный аэродром, – РС) со стороны Евпатории". В субботу беспилотником была атакована штаб-квартира черноморского флота России.
Независимый OSINT-исследователь Бенджамин Питтет обратил внимание на фотографию систем ПВО, опубликованную в конце июля пользователем "ВКонтакте". Фото содержало в себе географические координаты, показывающие, что снимки были сделаны вблизи Молочного. В интернете есть и другие подобные фото этих систем с указанием геолокации. Все это позволило установить, что С-400 в момент, когда были сделаны эти фото, развернуты в поле севернее соленых озер.
Радио Свобода удалось найти снимки установок, сделанные с близкого расстояния недалеко от этого же места. Их опубликовал еще один пользователь "ВКонтакте". Фотографии позволяют утверждать, что речь идет об установках С-400. Снимки были сделаны, судя по геолокации телефона их автора (довольно точной, как следует из меток в других его постах), в полутора километрах от поля, на косе между Тереклы и Черным морем.
Сервис спутниковых снимков Planet.com позволяет увидеть следы на месте вероятного развертывания установок ПВО из космоса и определить, что активность на этом участке началась не позже 15 июля, после чего количество дорог в поле увеличивалось.
За последнюю неделю в Крыму произошли взрывы сразу на нескольких военных объектах, в том числе на аэродроме Саки, где, как писало агентство Reuters со ссылкой на источник в официальных кругах ЕС, могло быть уничтожено до половины авиации Черноморского флота.
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США, ФРГ, Британия и Франция призвали к сдержанности в районе ЗАЭС
Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС и к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британской стороны по итогам телефонных переговоров.
Запорожская АЖС находится под контролем российских военных. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в обстрелах.
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на АЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси. Ранее он выразил готовность лично возглавить делегацию.
В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. Российский МИД в ответ подчеркнул, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к АЭС пролегает через линию фронта.
Спикер парламента Грузии обвинил НПО в «нездоровой солидарности»
Спикер парламента Грузии Шалва Папуаушвили назвал «нездоровой солидарностью» действия ведущих неправительственных организаций, которые заявили о приостановке участия в парламентских рабочих группах по разработке реформ.
Принципиальную позицию заняли «Институт развития свободы информации» (IDFI), «Институт исследования демократии» (Democracy Research). «Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Центр социальной справедливости». Это произошло после того, как 18 августа «Грузинская мечта» отказала организации «Международное общество за честные выборы и демократию» (ISFED) в участии в рабочей группе, занимающейся вопросами выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«С первого взгляда это вроде бы солидарность, но солидарность нездоровая. Вместо здоровой солидарности мы видим чистый корпоративизм», - сказал на это председатель парламента. Папуашвили вновь сказал, что ISFED «потеряло нейтралитет, присоединившись к требованию отставки премьера» и поэтому не получило приглашения в рабочую группу. По его словам, представители ISFED должны ответить обществу, выдвигают все еще ультиматум или нет.
«Если они отмежевались от этой позиции и снимают свое требование, то, безусловно, всецело могут участвовать в рабочей группе», - заявил председатель парламента.
Один из лидеров оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе заявил, что «постоянные призывы ко всем отмежеваться от всего превратились у «Грузинской мечты» в паранойю». «Мы постоянно только и слышим об этом отмежевании: то посол США должен от чего-то отмежеваться, то неправительственный сектор…», - сказал Чихладзе.
Первый заместитель председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» и руководитель рабочей группы по пересмотру Избирательного кодекса Гиви Миканадзе тем временем сообщил журналистам, что сам лично принял решение не приглашать ISFED к обсуждениям и эту позицию полностью разделяет правящая команда. Миканадзе считает, что в рабочий процесс могут быть вовлечены только те НПО, которые «соблюдают нейтралитет». ISFED, по его словам, «ставит под сомнение легитимность» правительства «Грузинской мечты».
Обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией выразили представительство ЕС и посольство США. В посольстве Евросоюза напомнили, что «вовлечение НПО в процессы принятия решений» - это одна из 12 рекомендаций, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Посольство США в своем заявлении отметило, что исключение из процесса обсуждений ISFED, которая является «одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии», «вызывает вопросы по поводу искренности процесса избирательной реформы».
В Великобритании бастуют работники крупнейшего контейнерного порта
Сотрудники крупнейшего в Великобритании контейнерного порта Филикстоу 21 августа вышли на забастовку. Примерно две тысячи человек остановили работу на восемь дней, сообщает Би-би-си.
Участники забастовки – члены профсоюза Unite – требует повысить им зарплату в связи с инфляцией, достигшей в годовом исчислении десяти процентов. На этом фоне акционеры компании получают значительную прибыть (около 118 млн евро в 2020 году), отмечает генеральный секретарь профсоюза Шэрон Грэм.
Руководство порта заявило, что предлагало сотрудникам «справедливое» повышение зарплаты – в среднем на 7 процентов и почти на 10 процентов для наиболее низкооплачиваемых сотрудников. Но они не согласились на такие условия.
Забастовка в Филикстоу стала очередной в серии стачек, организованных профсоюзами. Ранее в Великобритании отказались выходить на работу сотрудники железнодорожных предприятий, частично парализовав движение поездов.
Это первая за 30 лет забастовка в расположенном на востоке Англии порте Филикстоу. Через него проходит около 4 млн контейнеров в год. Руководство не исключило, что из-за стачки могут возникнуть проблемы с цепочками поставок в Великобритании.
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