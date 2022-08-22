В сентябре в Литве появится бригада НАТО

Спикер парламента Грузии Шалва Папуаушвили назвал «нездоровой солидарностью» действия ведущих неправительственных организаций, которые заявили о приостановке участия в парламентских рабочих группах по разработке реформ.

Принципиальную позицию заняли «Институт развития свободы информации» (IDFI), «Институт исследования демократии» (Democracy Research). «Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Центр социальной справедливости». Это произошло после того, как 18 августа «Грузинская мечта» отказала организации «Международное общество за честные выборы и демократию» (ISFED) в участии в рабочей группе, занимающейся вопросами выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«С первого взгляда это вроде бы солидарность, но солидарность нездоровая. Вместо здоровой солидарности мы видим чистый корпоративизм», - сказал на это председатель парламента. Папуашвили вновь сказал, что ISFED «потеряло нейтралитет, присоединившись к требованию отставки премьера» и поэтому не получило приглашения в рабочую группу. По его словам, представители ISFED должны ответить обществу, выдвигают все еще ультиматум или нет.

«Если они отмежевались от этой позиции и снимают свое требование, то, безусловно, всецело могут участвовать в рабочей группе», - заявил председатель парламента.

Один из лидеров оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе заявил, что «постоянные призывы ко всем отмежеваться от всего превратились у «Грузинской мечты» в паранойю». «Мы постоянно только и слышим об этом отмежевании: то посол США должен от чего-то отмежеваться, то неправительственный сектор…», - сказал Чихладзе.

Первый заместитель председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» и руководитель рабочей группы по пересмотру Избирательного кодекса Гиви Миканадзе тем временем сообщил журналистам, что сам лично принял решение не приглашать ISFED к обсуждениям и эту позицию полностью разделяет правящая команда. Миканадзе считает, что в рабочий процесс могут быть вовлечены только те НПО, которые «соблюдают нейтралитет». ISFED, по его словам, «ставит под сомнение легитимность» правительства «Грузинской мечты».

Обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией выразили представительство ЕС и посольство США. В посольстве Евросоюза напомнили, что «вовлечение НПО в процессы принятия решений» - это одна из 12 рекомендаций, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Посольство США в своем заявлении отметило, что исключение из процесса обсуждений ISFED, которая является «одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии», «вызывает вопросы по поводу искренности процесса избирательной реформы».