Экоактивистка Грета Тунберг в Киеве встретилась с Владимиром Зеленским

Шведская экоактивистка Грета Тунберг в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Об этом 29 июня сообщил, в частности, офис украинского лидера.

Зеленский поблагодарил членов группы за визит и рассказал о «катастрофических последствиях подрыва плотины Каховской ГЭС». «Президент отметил, что в результате катастрофы погибли многие люди в оккупированных российскими войсками населенных пунктах, где россияне вообще не осуществляли эвакуацию с затопленных территорий», – говорится в сообщении.

Грета Тунберг, комментируя ранее разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции, назвала произошедшее экоцидом и следствием неспровоцированной агрессии России против Украины. В ходе поездки она, как отмечается, пообещала привлекать представителей экологических общественных организаций к обсуждению возникших в результате войны проблем и вызовов для окружающей среды.

В посетившую с визитом Украину рабочую экологическую группу помимо Тунберг входят бывший глава правительства и экс-министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Гаутала, президент Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон, говорится в публикации Украинской службы Радио Свобода.

Одновременно 29 июня сообщается о поездке в Украину бывшего вице-президента США Майка Пенса, объявившего о намерении баллотироваться на пост главы Белого дома от Республиканской партии на выборах в 2024 году. В отличие от экс-президента США Дональда Трампа, при котором Пенс занимал должность вице-президента и который также намерен побороться за новый срок на посту главы государства, Пенс считается жестким критиком российского президента Владимира Путина и выступает за дальнейшую решительную поддержку Украины в связи с российским вторжением. Пенс стал первым претендентом на пост президента США от республиканцев, который встретился с Владимиром Зеленским во время предвыборной кампании, пишет Reuters.