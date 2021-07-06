Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико приговорён к 14 годам

Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима

Верховный суд Беларуси приговорил во вторник бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Согласно вердикту, он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Суд признал Бабарико виновным в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём. Кроме того, экс-банкиру назначен штраф в размере 145 тысяч рублей. Он также лишен права занимать должности, связанные "с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на пять лет".

Поскольку приговор вынесен судом высшей инстанции, Бабарико не имеет права обжаловать решение, отмечает Белорусская служба Радио Свобода. По её сведениям, в связи с оглашением вердикта к суду пришли десятки людей, выстроилась очередь. Милиция призвала их разойтись, сославшись на то, что мест больше нет. Когда появились адвокаты, собравшиеся встретили их аплодисментами. Среди прибывших к зданию суда - послы Австрии, Франции, Великобритании, представители Евросоюза.

В своём последнем слове 28 июня Виктор Бабарико сказал, что не совершал никаких противоправных действий и ему не стыдно перед детьми, коллегами и соратниками. Он вновь подчеркнул, что считает свое преследование политически мотивированным и местью за желание баллотироваться в президенты Беларуси.

Ранее на слушаниях обвинение просило приговорить Бабарико к 15 годам колонии строгого режима. Вместе с ним судили ещё нескольких топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Они получили от трёх до шести лет тюрьмы.

Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом, который возглавлял его предвыборный штаб, были задержаны в Минске 18 июня прошлого года, и с тех пор они находятся под стражей. За три дня до ареста Бабарико белорусские власти взяли "Белгазпромбанка" под свой контроль, задержав более 10 высокопоставленных менеджеров по подозрению в мошенничестве.

Amnesty International признала Виктора Бабарико и остальных обвиняемых по делу узниками совести.

После ареста Бабарико многие члены его предвыборного штаба и сторонники поддержали на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую, а затем участвовали в массовых протестах против режима Лукашенко. Они начались в августе, после дня голосования, и жестоко подавлялись властями.