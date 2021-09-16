Экс-премьера Киргизии задержали по делу о руднике Кумтор

Один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе подтвердил, что между съемочной группой телекомпании «Мтавари» и представителями правящей партии в Карели произошла ссора. Однако в отличие от оппозиционной телекомпании, Мдинарадзе утверждает, что оператор сам оступился во время съемки и поэтому упал с балкона.

По словам Мдинарадзе, журналист и оператор «Мтавари» пытались устроить в штабе провокацию. Журналист Бека Коршия оскорблял представителей штаба, в том числе кандидата в мэры Карели от правящей партии. Их выгнали с территории, после чего произошла ссора.

«Между представителями нашего штаба и журналистом «Мтавари» действительно имела место ссора. Оператор пятился назад, покидая территорию, это происходило на террасе, там на лестнице низкие поручни, он зацепился за перила и упал. Это не было падением с большой высоты, хотя это не имеет значения, надеюсь, все будет хорошо», - сказал Мдинарадзе.

Представитель «Мечты» обвинил во лжи гендиректора «Мтавари» Нику Гварамия, который утверждает, что оператора столкнули с балкона. По словам Мдинарадзе, никто из представителей партии не трогал оператора.

«Это очередная аморальная ложь в исполнении одного из лидеров «Национального движения» Ники Гварамия. Не было никакого физического соприкосновения между оператором и представителями штаба. Ника Гварамия солгал – они не то что не сбрасывали его со второго этажа, они до него не дотрагивались, и он не был сброшен со второго этажа», - сказал Мдинарадзе.

По его словам, полиция уже изучает этот вопрос, есть два видео, на которых зафиксирован инцидент.

Еще один участник инцидента – журналист Бека Коршия, так рассказал о случившемся: «Мы пришли в штаб-квартиру «Грузинской мечты» в Карели. Нас с самого начала встретили агрессивно, было физическое противостояние, все заснято. Его действительно сбросили. Полиция прибыла слишком поздно. На меня также оказывалось физическое давление».

Согласно первоначальному осмотру медиков, у пострадавшего оператора сломана нога и в нескольких местах повреждено плечо. Молодой человек находится в сознании и доставлен на скорой помощи в местную клинику «Эвекс». Место происшествия оцеплено полицией. Находящиеся на месте представители властей заявляют, что следственные мероприятия проводятся, но не уточняют, по какой статье. Пока никто не задержан, сообщает агентство «Новости-Грузия».