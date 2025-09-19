Элене Хоштария обвиняет государственного адвоката в шарлатанстве

Назначенный лидеру «Коалиции за перемены» Элене Хоштария государственный адвокат Ираклий Бения обжаловал решение судьи о применении к оппозиционному политику меры пресечения в виде залога в размере 5000 лари и потребовал отмены решения. Хоштария, задержанная за надпись сделанную маркером на предвыборном баннере у штаба кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе и которой грозит до 5 лет тюрьмы, заявляет, что адвокат действует против её воли и без её согласия.

«Я ясно заявила: у меня есть прекрасные юристы, в частности Шота Тутберидзе, но это не дело, это не суд и меня вообще не интересует, кто там что бредит. Преступления не существует, следовательно, не существует и адвоката. Все учтите: что бы этот шарлатан ни сказал или написал, ко мне это отношения не имеет. У него нет моего согласия, и своими действиями он, вероятно, нарушает закон», — говорится в письме Хоштария, написанном в заключении.

Оппозиционный политик говорит, что встретилась с Бения в изоляторе предварительного заключения и ясно объяснила ему, что не признаёт его своим адвокатом. До назначения государственного адвоката политик отказалась от права на защиту и участия в судебном заседании, а после решения судьи призвала своих сторонников не платить за неё залог.

Ираклий Бения в разговоре с грузинской службой Радио Свобода сообщил, что освободиться от обязательства защищать Хоштария он сможет только в том случае, если она сама явится в суд и зафиксирует свою позицию перед судьёй.

Элене Хоштария задержали 15 сентября за надпись, сделанную 14 сентября на баннере Каладзе. Она отказалась от права на защиту и от явки в суд.

17 сентября судья Арсен Калатозишвили назначил ей государственного адвоката, от встречи с которым Хоштария отказалась. В тот же день судья назначил политику залог в размере 5000 лари в качестве меры пресечения с заключением под стражу — срок для внесения залога был определён в 20 дней.