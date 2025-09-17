Элене Хоштария назначен залог с содержанием под стражей

Лидеру «Дроа» из коалиции «За перемены» Элене Хоштария, обвиняемой в повреждении предвыборного баннера кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, назначен залог в размере 5 000 лари с содержанием под стражей.

Оппозиционный политик была задержана 15 сентября, днем ранее она сделала надпись на баннере. Хоштария отказалась от права на защиту и явки в суд. 17 сентября судья Арсен Калатозишвили назначил ей государственного адвоката, однако Хоштария отказалась от встречи с ним.

Срок уплаты залога установлен в 20 дней. Хоштария заявила, что не собирается выплачивать его и требует, чтобы никто другой не вносил эту сумму за неё, она пояснила, что для неё «участие во лжи и фарсе» неприемлемо.

«Я прекрасно понимаю насколько важна сегодня борьба рядом с вами на свободе, её значение, поэтому пусть никто не думает, что нахождение в тюрьме – это мой выбор. Мой выбор – никогда не совершать в этой борьбе ничего такого, чего я не смогу объяснить вам и своей совести. Уплата залога и выход на свободу таким образом – это не освобождение, это дань за открытие тюремной двери, которую я, конечно же, не заплачу. Не потому, что это уязвляет моё достоинство, а потому, что я не смогу призывать вас к борьбе и сама участвовать в борьбе через ложь и фарс. Моё заключение незаконно, так же как и заключение множества других свободных людей. Но заключение – это не прекращение борьбы, в этом я вас уверяю», — пишет Хоштария.

Элене Хоштария нанесла надпись маркером на предвыборный баннер Каладзе после того, как полиция задержала 23-летнюю студентку Меги Диасамидзе. Девушка написала на баннере фразу - «Русская мечта». Поле задержания она была освобождена судом под залог в 2000 лари. Обвинение, по которому были задержаны Диасамидзе, а затем и Элене Хоштария – порча чужого имущества, предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.