Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

ЕС больше не называет олигархами бизнесменов под санкциями

Евросоюз больше не называет олигархами российских бизнесменов, которые внесены в санкционные списки. Теперь богатейших россиян, которых среди прочего считают причастными к поддержке войны с Украиной, обозначают ведущими бизнесменами.

Всего в них внесены 140 связанных с Россией физических лиц и более 40 компаний.

В официальном журнале ЕС за апрель 2022 года, где опубликованы имена россиян, попавших в пятый пакет санкций, слово «олигарх» встречается 16 раз, обращает внимание телеканал Настоящее Время. Олигархами в списке, в частности, называются Вячеслав Кантор, Алишер Усманов и Олег Дерипаска. В последующих пакетах так называют, например, Петра Авена, Романа Абрамовича, Виктора Рашникова и других.

Убрали слово «олигарх» и из описаний встречи Владимира Путина с его сторонниками из числа представителей крупного бизнеса, прошедшей 24 февраля 2022 года. Если раньше это была «встреча с олигархами в Кремле», то теперь – «встреча с ведущими бизнесменами в Кремле».

Единственный член санкционного списка, по отношению к которому до сих пор используется слово «олигарх», – это топ-менеджер Владимир Рашевский. В описании, обосновывающем введение санкций против него, Рашевского называют «членом узкого круга олигархов, близких к Владимиру Путину».

Ранее несколько российских бизнесменов пытались оспорить в суде свое попадание под европейские санкции. Виктор Рашников при этом также утверждал, что не является олигархом, но суд ЕС не принял его иск.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG