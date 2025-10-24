ЕС отложил решение по поводу использования активов России

Евросоюз отложил принятие решения о том, следует ли использовать замороженные активы Центробанка России для помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, это произошло после того, как Бельгия потребовала более серьезных гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с использованием российских активов.
Собеседники Bloomberg рассказали, что лидеры ЕС попросили Европейскую комиссию подготовить варианты, которые они могли бы рассмотреть на следующем саммите. Решение планируется принять до конца года.
Ранее, по данным агентства, США сообщили европейским партнерам, что пока не присоединятся к инициативе по созданию «репарационного займа» для Украины за счет замороженных российских активов. США объяснили это США опасениями за стабильность мировых рынков.
- Согласно планам Евросоюза, Киев может получить около 140 миллиардов евро из замороженных российских активов. Общий объём замороженных активов России во всех юрисдикциях оценивается в 280 миллиардов евро. Украина обязана будет вернуть средства только в случае, если Москва выплатит репарации. Брюссель подчеркивает, что о конфискации активов речь не идет.
- Москва ранее заявляла, что считает любые действия с ее активами незаконными и сравнивает их с воровством.