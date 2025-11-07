ЕС запретил выдачу многократных шенгенских виз гражданам России

Еврокомиссия — за несколькими исключениями — запретила выдавать многократные шенгенские визы гражданам России. Правило распространяется не только на страны Евросоюза, но и на другие страны Шенгенского пространства, например Швейцарию и Норвегию.

Согласно принятому исполнительному решению, выдавать многократные визы гражданам в России, подавшим документы внутри страны, можно будет только в особых случаях.

Исключение сделано для близких родственников россиян, проживающих на территории стран Шенгенского соглашения и работников транспортной сферы.

— Родственникам можно будет выдавать многократную визу на один год, если они в предыдущие 2 года получили 3 шенгенские визы и не нарушали их условия.

— Морякам, водителям грузовиков и автобусов, локомотивным бригадам и другим транспортным работникам срок многократной визы ограничивается 9 месяцами, если в предыдущие 2 года получено и правильно использовано 2 визы.

В обоснованных случаях многократные визы можно будет выдавать независимым журналистам, правозащитникам и противникам режима.

В обычной ситуации визовые вопросы решаются на уровне отдельных стран-участниц соглашения. Однако в данном случае ЕС ссылается на своё право ограничивать выдачу виз в исключительных случаях, связанных с миграционными рисками и безопасностью.

Решение объяснено российским вторжением в Украину, киберугрозами и промышленным шпионажем со стороны России, потенциальным злоупотреблением визами в пропагандистских целях, и «использованием России миграции в качестве оружия».

Новые правила не распространяются на российских граждан, постоянно проживающих за пределами страны. Для них существует отдельная процедура, предусматривающая их дополнительную проверку.