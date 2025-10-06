Выборы в органы местного самоуправления на фоне одной из самых масштабных акций за последнее время, закончившейся столкновениями протестующих с силовиками и задержанием организаторов митинга. Пользователи социальных сетей вспоминают и оценивают события, развивавшиеся 4 октября.

Как вы оцениваете события 4 октября?

Тома: «Я не ожидал, что всё начнется 4-го и всё закончится в этот же день, мне такие планы казались абсурдными. Такие масштабные перемены в государстве не происходят за один день. Кроме того, я думаю, что к изменениям нужно подходить более продуманно, не прибегая к насилию. Дело не только в том, чтобы сменить власть, что мы будем делать после этого? На этот вопрос пока еще никто не дал ответ, а я уверен, что, если бы оппозиция заострила внимание на подобных обещаниях, «Грузинская мечта» уже давно была бы не у власти, народ пошел бы за их оппонентами. Но я уверен, что протест продолжится с новой силой, ведь заявление – сегодня начинаем, сегодня заканчиваем – полная чушь».

Мэри: «То, что случилось в этот день просто невозможно описать нормальными словами. Какой-то Зоделава, которого вообще в Грузии мало кто знает, призвал всех к насилию и непонятные молодые люди побежали жечь президентский дворец. Это не была мирная акция, о которой изначально сообщалось. В итоге какие-то люди сделали то, о чем изначально заявляли в «Грузинской мечте» - прибегли к провокациям и насильственным действиям. В общем это был какой-то ужас, лучше бы реально приняли участие в выборах и победили бы в них, а не жгли бы город и называли это протестом».

Александр: «Митингующие – это люди, которые устали от лжи Иванишвили и его команды. Они спокойно проводят выборы в стране, где за них никто не голосует бесплатно, подделывают результаты, даже сейчас, когда никто против них не выступал, решили всё сфальсифицировать. Конечно, в таких условиях, 4 октября был справедливый протест разозленного на власть народа. Да, было насилие, но это лишь показывает на что готовы идти люди лишь бы не терпеть во власти российских марионеток. Десятки тысяч людей выступают против этой власти, с «Мечтой» остаются лишь те, кого можно подкупить. Проблема протестующих в том, что у них нет нормального лидера. Тех, кого привыкли видеть на передовой зачем-то сами напросились на тюрьму, а остались такие люди, которые не представляют никакого веса в политике».

Альберт: «Сумасшествие и бред творились в этот день в Тбилиси. Я не понимаю на что рассчитывали организаторы этого цирка – выпустили глупых молодых людей против сотен полицейских, подготовленных и со специальным снаряжением. Они разрушили жизнь этих парней, поскольку всех их теперь ждёт тюрьма. При этом ничего не добились, «Грузинская мечта» остается у власти и более того, оказалась права в том, что предупреждала народ, что будут совершены насильственные действия. Думаю, хоть этот день их чему-то научил и на этом завершилась революция».

Эка: «Вечером я смотрела телевизор и была в шоке. Это не была акция – это был какой-то ужас, какие-то сумасшедшие люди. Те, кто действительно борется за будущее страны в этот момент находились далеко от всех этих событий. На президентский дворец напали непонятные люди, как мне кажется, подосланные, возможно даже «Мечтой» чтобы устроить провокацию. Уважающий себя народ, который борется за свое европейское будущее не стал бы причинять городу такой ущерб. Я не знаю, как иначе описать то, что я увидела, скажу одно – мне стыдно, что такое вообще произошло».

Дмитрий: «Они (власти) хотят нас закрыть от Европы, как это сделали в России и Беларуси. Хотят, чтобы мы без возражений подчинялись Иванишвили, который, в свою очередь, подчиняется Путину. Однако это не Москва и грузины терпеть такого отношения не будут. Молодые люди несмотря на то, что им грозит тюрьма, выступают против «робокопов» - это значит, что протест не закончится, что революция только началась и в итоге народ добьется своего – вернет себе Грузию и избавится от «российского режима». Иванишвили ошибается если думает, что мы будем терпеть, мы что его собаки или кто-то еще, не знаю».

Малхаз: «Руками «Грузинской мечты» Россия уничтожает народ Грузии. Проводит тут какие-то непонятные выборы, на которых, благодаря российским технологиям по фальсификации, всегда побеждают её «шестерки». А Кобахидзе, Каладзе и остальные «коцы», называющие себя грузинами для прикрытия, натравливают на народ титушек. То, что произошло 4 октября – это только начало, народ добьется своего и избавиться от «Мечты», которой руководят из Москвы».

Подписывайтесь на нас в соцсетях