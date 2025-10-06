В Грузии задержанным организаторам акции 4 октября предъявлены обвинения

Прокуратура Грузии предъявила обвинение пяти оппозиционерам, членам оргкомитета акции 4 октября – Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе. Все они обвиняются в организации и руководстве групповыми насильственными действиями, попытке захвата стратегического и особо важного объекта, призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти.

«Надирадзе, Бурчуладзе и Зоделава призывали общественность к необходимости свершения «революции», в которой должны были принять участие агрессивно настроенные граждане. По их же словам, они совместно должны были свергнуть власть, а для эффективного осуществления этих действий требовалось массовое вовлечение определённых групп общества. Расследованием также установлено, что в день местных выборов, 4 октября, Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Лаша Беридзе, Паата Манджгаладзе и другие лица решили организовать групповые насильственные действия и публично заявили через СМИ, что именно они будут организовывать и руководить этими действиями», – заявили в прокуратуре.

В прокуратуре подчеркивают, что в тот день на площади Свободы, Паата Бурчуладзе представил собравшимся план действий, «согласно которому участники группового насилия должны были немедленно задерживать отдельных представителей власти и применять различные незаконные меры воздействия в отношении нежелательных для них лиц», после чего Муртаз Зоделава «призвал участников акции направиться колонной к зданию администрации президента Грузии, которое относится к стратегическим и особо важным объектам, и захватить его силой».

Обвинение отмечает, что «участники группового насилия умышленно уничтожали муниципальное и частное имущество с использованием тяжёлых предметов и поджогов», «оскорбляли и нападали на сотрудников правоохранительных органов, забрасывая их камнями и другими тяжёлыми предметами».

Предъявленные обвинения

Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе и Ираклий Надирадзе обвиняются по статьям 222 (попытка группового захвата или блокирования стратегических объектов или объектов особого значения), 225 (организация группового насилия, руководство им или участие в нем) и 317 (Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии). Максимальное наказание – до 9 лет лишения свободы.

Лаша Беридзе обвиняется в нарушении статей 222 и 225 – также до 9 лет лишения свободы.

Паата Манджгаладзе обвиняется в нарушении статьи 225 (организация группового насилия) – до 9 лет лишения свободы.

Напомним, 4 октября, в день проведения выборов в органы местного самоуправления, в Тбилиси прошла масштабная акция протеста. Часть её участников прорвала ограждение президентской администрации и попыталась проникнуть во дворец. Полиция задержала всех пятерых членов оргкомитета митинга. Кроме того, власти анонстировали задержание участников акции.