Победа Каладзе и 100% голосов за кандидатов «Мечты» – ЦИК представил результаты выборов

На сайте Центральной избирательной комиссии Грузии опубликованы данные со всех избирательных участков на выборах в органы местного самоуправления, состоявшихся 4 октября. В условиях бойкота со стороны ряда прозападных оппозиционных партий уверенную победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».

В масштабах всей страны за «Грузинскую мечту», согласно данным ЦИК, проголосовали 81,7% избирателей (1 104 545 голосов). В Тбилиси показатель партии составил 70% (211 814 голосов).

На второе место по Грузии вышла партия «Сильная Грузия – Лело» с результатом 90 790 голосов (6,7%). На третьем месте – «Гахария за Грузию» (49 815 голосов; 3,7%). Далее следуют:

«Гирчи» – 40 037 голосов (почти 3%)

– 40 037 голосов (почти 3%) «Консерваторы за Грузию» – 35 312 голосов (2,6%).

В Тбилиси «Сильная Грузия» получила 30 050 голосов (9,9%), «Гирчи» – 23 275 (7,7%), «Консерваторы за Грузию» – 13 025 (4,3%), «Гахария за Грузию» – 9 673 (3,2%).

Согласно предварительным данным ЦИК, на выборах мэров в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти победу также одержали кандидаты от «Грузинской мечты».

В Поти на пост мэра был зарегистрирован единственный кандидат – член «Грузинской мечты» Бека Вачарадзе. По данным ЦИК, за него проголосовали все пришедшие на выборы – 14 431 избиратель, то есть 100% участников голосования.

Действующий мэр Рустави Нино Лацабидзе получила 91,9% голосов (30 962)

получила 91,9% голосов (30 962) В Кутаиси победил Давид Эремеишвили – 85,6% (37 635)

– 85,6% (37 635) В Батуми победу одержал Георгий Цинцадзе – 80,6% (42 815)

Третья победа Каладзе

В Тбилиси действующий мэр Каха Каладзе набрал 71,5% голосов (214 872)

Каха Каладзе занимает пост мэра с 2017 года. Тогда он получил 204 061 голос (51%), опередив Александра Элисашвили (17,5%) и Заала Удумашвили (16,6%). На выборах 2021 года Каладзе улучшил результат, набрав 216 344 голоса (45%), тогда как его соперник Ника Мелия получил 163 489 (34%).

Итоги последних трёх муниципальных выборов для Кахи Каладзе и партии «Грузинская мечта» выглядят так:

21 октября 2017 года

Каладзе – 204 061 голос (51,1%)

«Грузинская мечта» (Тбилиси) – 205 994 (53,1%)

«Грузинская мечта» (вся Грузия) – 838 154 (55,8%)

2 октября 2021 года

Каладзе – 216 344 (45%)

«Грузинская мечта» (Тбилиси) – 193 486 (40,4%)

«Грузинская мечта» (вся Грузия) – 824 755 (46,7%)

4 октября 2025 года

Каладзе – 214 872 (71,6%)

«Грузинская мечта» (Тбилиси) – 212 207 (70,2%)

«Грузинская мечта» (вся Грузия) – 932 916 (80,8%)

Все кандидаты «Грузинской мечты», выдвинутые на посты мэров муниципалитетов, также одержали победу. В 26 случаях (включая Поти) у партии не было конкурентов, кандидаты набрали по 100%. В некоторых муниципалитетах, даже при отсутствии конкуренции, явка оказалась выше, чем на парламентских выборах 2024 года.

Выборы прошли 4 октября в 64 муниципалитетах Грузии. В ЦИК заявили, что голосование прошло спокойно и в целом без нарушений. В то же время оппозиционные партии, участвовавшие в выборах, сообщили о сотнях нарушений. Голосование проходило на фоне масштабной акции протеста в Тбилиси, завершившейся задержанием нескольких её участников и организаторов.