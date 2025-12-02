Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине 140 млрд евро в рамках «репарационного кредита», который предполагается обеспечить российскими активами, замороженными в западных странах. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников газеты, чиновники Европейской комиссии обратились к ЕЦБ с просьбой выступить в качестве кредитора для бельгийского депозитария Euroclear, чтобы избежать кризиса ликвидности. В Euroclear хранится основная часть российских активов.
В банке ответили, что это невозможно – анализ ЕЦБ показал, что предложение Еврокомиссии эквивалентно предоставлению прямого финансирования правительствам, поскольку банк будет покрывать финансовые обязательства государств-членов ЕС. Как пишет FT, такая практика запрещена договорами ЕС, поскольку приводит к высокой инфляции и потере доверия к центробанкам.
По данным источников газеты, Еврокомиссия начала работу над альтернативными предложениями.
- После вторжение России в Украину в западных странах были заморожены активы российского Центробанка - их общая сумма составляет около 210 миллиардов евро. Согласно плану Еврокомиссии, 140 миллиардов из этих средств будут использованы для помощи Украине в качестве так называемого репарационного кредита. Юридически средства не будут конфискованы, но Россия сможет их вернуть, только выплатив репарации Украине - из которых Украина осуществит возврат кредита.
- Бельгия, где находится Euroclear, выступает против предоставления Украине кредита за счет российских активов. В конце ноября премьер Бельгии Барт де Вевер написал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором назвал эту схему «принципиально неправильной» и несущей риски для Бельгии. По его утверждению, схема прежде всего повредит репутации Euroclear, поскольку, несмотря на юридические тонкости, всё равно будет восприниматься инвесторами как конфискация доверенных ему активов.
- Ранее в Еврокомиссии ранее выражали надежду, что в декабре всё же удастся добиться договорённости о «репарационном займе». В его поддержку высказался в частности канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры большинства стран ЕС.