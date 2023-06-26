Евгений Пригожин сделал первое после мятежа заявление для прессы

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин впервые после окончания своего «марша справедливости» появился в своих телеграм-каналах и сделал 11-минутное заявление для прессы. Где и когда была сделана запись, неизвестно, как и нынешнее местонахождение самого Пригожина. Радио Свобода публикует краткий конспект его обращения.

Пригожин начинает с того, что ЧВК «Вагнер» защищает только интересы России и добилась значительных успехов на войне в Украине. Но «в результате интриг и непродуманных решений ЧВК должна была быть распущена с 1 июля». Командиры и почти никто из бойцов не согласились подписывать контакты с Министерством обороны России, поскольку уверены, что это приведет к полной потере боеспособности. Однако они собирались, если решение не будет изменено, выйти 30 июня колонной в Ростов-на-Дону и передать Минобороны свою технику.

Несмотря на это, говорит Пригожин, по позициям ЧВК был нанесен ракетный удар и дополнительный удар с вертолетов Минобороны. Погибли около 30 бойцов. Совет командиров ЧВК решил немедленно выдвигаться с «маршем справедливости». Задача была не допустить расформирования ЧВК и привлечь к ответственности лиц, своими действиями совершивших массу ошибок в ходе войны в Украине.

Марш длился 24 часа. Одна колонна вошла в Ростов-на-Дону, другая двигалась на Москву. «Вагнеровцам» за сутки удалось пройти 780 км, фактически не встретив сопротивления. Пригожин подчеркнул, что на земле его бойцами не был убит ни один солдат российской армии. Он сожалеет, что пришлось сбить несколько авиационных средств, пытавшихся бомбить колонны.

За время марша, сказал Пригожин, его силы блокировали и обезвредили все военные объекты по дороге, включая аэродромы.

Среди бойцов ЧВК - два погибших, несколько раненых. Оба погибших, уточняет Пригожин, были военнослужащими регулярной российской армии, решившими присоединиться к ЧВК.

По словам Пригожина, его вооруженные части «остановились, когда стало очевидно, что прольется много крови. Посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, уже сделана достаточно». Он еще раз подчеркнул, что колонны «Вагнера» «шли, чтобы продемонстрировать свой протест, а не свергать власть».

Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко, как сказал Пригожин, «протянул руку помощи и предложил возможность продолжить работу ЧВК Вагнер в законной юрисдикции». После этого колонны «Вагнера» вернулись в полевые лагеря.

Пригожин отметил: «Наш марш показал большие проблемы с безопасностью на территории страны. Мы блокировали все воинские части на своем пути. За 24 часа прошли расстояние, равное расстоянию от места начала СВО [так в России официально называют войну в Украине] до Киева или Ужгорода. Если бы 24 февраля 2022 года там были такие, как мы, СВО длилась бы сутки. Мы показали уровень организации, которому должна соответствовать российская армия. Мирные жители российских городов встречали нас с флагами и были счастливы. Мы показали мастер-класс, каким должно было выглядеть 24 февраля. Режим свергать мы не собирались».

Пригожин не раскрыл подробностей переговоров с Лукашенко и дальнейших планов ЧВК «Вагнер».