Евробаскет-2025: Грузия проиграла Греции с крупным счётом

Сборная Грузии по баскетболу провела третий матч на Евробаскете-2025 в Лимасоле (Кипр), уступив Греции со счётом 53:94.

Главный тренер Александр Джикич решил дать отдых одному из лидеров команды Гоге Битадзе. Он был в заявке, но на площадку не выходил. Отдохнул и Торнике Шенгелия – он вышел в стартовой пятёрке, но вскоре был заменён и больше не появлялся на паркете.

После первой половины, которую Греция выиграла 46:29, тренеры предоставили больше игрового времени резервистам, и оставшиеся два периода фактически превратились в тренировочную сессию.

Как отмечает Общественный вещатель, перед игрой Джикич косвенно дал понять, что для выхода из группы важно сосредоточиться на сопернике, победа над которым более реальна. Такой командой является Босния и Герцеговина, против которой Грузия будет считаться пусть небольшим, но фаворитом. Встреча состоится в заключительном туре, а значит, именно матч 4 сентября станет для сборной Грузии ключевым.

В итоге после трёх туров сборная Грузии на Евробаскете имеет одну победу и два поражения. Следующий матч команда Джикича проведёт 2 сентября против хозяев турнира и аутсайдера группы – Кипра.