Евробаскет: Грузия сенсационно обыграла действующего чемпиона Европы Испанию

Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате Европы 2025 года в своём первом матче одержала уверенную победу над действующим чемпионом Европы – сборной Испании со счётом 83:69. Матч прошёл в Лимасоле (Кипр).

Перед чемпионатом сборная оказалась в непростой ситуации: капитан команды Торнике Шенгелия пропустил две недели из-за аритмии сердца, и его участие в матче с Испанией оставалось под вопросом до последнего момента. Однако врачи разрешили ему играть, и Шенгелия вышел в стартовом составе.

Грузинская команда доминировала над Испанией почти весь матч. В первом тайме Грузия вела с разницей в 10 очков. Испанцы смогли выйти вперёд лишь на несколько секунд, но к большому перерыву Грузия снова была впереди – 37:35.

Третью четверть Грузия выиграла 20:14, а в четвёртой сохранила преимущество и довела матч до победы.

Лучший игрок сборной – Сандро Мамукелашвили: 19 очков, 7 подборов и 6 результативных передач. Торнике Шенгелия набрал 13 очков, Гога Битадзе – 15, Дуда Санадзе – 11, Камар Болдуин – 12, Бека Бурджанадзе — 5, Георгий Шермадини – 4, Рати Андроникашвили – 2 очка, передаёт Общественный вещатель.

Следующий матч сборная Грузии на Евробаскете проведёт 30 августа против Италии.