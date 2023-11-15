Еврокомиссия одобрила новый пакет санкций против России

Еврокомиссия, высший орган исполнительной власти Евросоюза, в среду приняла предложения по новому, 12-му пакету санкций против российской экономики. Теперь его должны одобрить все страны ЕС. Среди предложенных мер — эмбарго на торговлю российскими алмазами.

О принятии предложенного пакета и рассылке его страна-членам ЕС представитель комиссии сообщил российскому агентству РБК, об этом также сообщает Reuters. ЕС не приводит полный список предложенных мер. Однако ранее ряд из них стал известен мировым СМИ.

Так, журнал Politico пишет, что Еврокомиссия предлагает запретить прямой импорт алмазов из России с января 2024 года, после чего вводить поэтапные запреты на бриллианты из российских алмазов, обработанные в третьих странах.

По словам источников Politico и Bloomberg, ЕС введёт ограничения на импорт российского чугуна и зеркального чугуна, меди, алюминиевой проволоки и фольги, российского сжиженного газового топлива. Кроме того, ЕС ужесточит отчётность для компаний, поставляющих российскую нефть. Предполагается, что это поможет соблюдать введённый ранее потолок цен в 60 долларов за баррель.

Москва – крупнейший экспортёр необработанных алмазов в мире. Евросоюз закупает российские алмазы приблизительно на 1,5 миллиарда долларов в год. Запрет на импорт российских алмазов блокировался Бельгией, защищающей Антверпен как один из мировых центров торговли драгоценными камнями.

Однако одновременно с европейскими санкциями ограничения на покупку российских алмазов планируют ввести страны G7, на которые приходится около 70 процента рынка бриллиантов, сообщало агентство Reuters. От алмазов из России уже отказались США.

Как сообщает агентство, новый пакет санкций также должен расширить список товаров, которые нельзя продавать в Россию. В их числе — программное обеспечение для управления компаниями, а также для промышленного дизайна и производства.

ЕС, как ожидается, расширит санкционные списки, включив в него 47 человек, которым заморозят активы и запретят въезжать в ЕС, и 72 компании.