Евросоюз планирует заменить российский газ африканским

Европейский союз рассматривает возможность активизировать сотрудничество со странами Африки в области поставок газа для того, чтобы уменьшить импорт российского топлива. Страны ЕС намерены в 2022 году сократить зависимость от Москвы в энергетической сфере почти на две трети. Документ расширяющий внешнее энергетическое взаимодействие может быть принят Еврокомиссией уже в конце мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.

В документе говорится, что такие страны Африки, как Нигерия, Сенегал и Ангола, "обладают в значительной степени нереализованным потенциалом в сфере сжиженного газа".

Евросоюз намерен увеличить импорт сжиженного газа на 50 миллиардов кубометров в год, а поставки трубопроводного газа не из России на 10 миллиардов кубометров. В проекте документа говорится, что для этого потребуется установить отношения с традиционными поставщиками на новых условиях и расширить торговлю с новыми поставщиками топлива.

План Евросоюза также предполагает поставку дополнительных 15 миллиардов кубометров сжиженного газа из США в 2022 году и около 50 миллиардов кубометров ежегодно до 2030 года. Кроме того, ЕС намерен увеличить поставки газа из Азербайджана до 20 миллиардов кубометров в год.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти Евросоюза собираются предложить эмбарго на российскую нефть к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт. Новые ограничения в отношении Москвы послы стран ЕС планируют обсудить в ближайшие дни.