Новости
Евросоюз поставит Украине 1 миллион снарядов в следующие 12 месяцев
Страны Европейского союза приняли решение о поставке Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Речь идет о боеприпасах калибра 155 миллиметров, которые подходят для артиллерии стандарта НАТО. Об этом по итогам встречи европейских министров в Брюсселе заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Ранее глава европейский дипломатии Жозеп Боррель выступил с трехэтапным планом поддержки Украины и увеличения обороноспособности Европы. Он предложил общеевропейскому фонду мира дополнительно выделить Украине 1 миллиард евро на закупку боеприпасов. Еще 1 миллиард должен быть выделен на пополнение Европой собственных запасов. Третьим этапом должно быть развитие оборонной промышленности в странах Евросоюза.
Поставки миллиона снарядов Украине в ближайший год должны обойтись Европе в сумму около двух миллиардов евро. В них должны принять участие 16 из 27 стран-членов Евросоюза, а также не входящая в него Норвегия.
Также в понедельник Государственный департамент США объявил, что страна выделит очередной пакет военной помощи Украине объемом в 350 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для систем залпового огня Himars, гаубиц, противотанкового оружия и другой артиллерии НАТО, поставляемой в Украину.
Другие новости дня
В Украине в боях на стороне ВСУ погиб 22-летний Вано Чохели
Сегодня стало известно о гибели еще одного грузинского бойца в Украине – 22-летнего Вано (Ильи) Чохели, сообщил телеканал Mtavari со ссылкой на семью погибшего. Чохели погиб 16 марта под Бахмутом.
С 24 февраля прошлого года в Украине в боях на стороне ВСУ погибли около 40 граждан Грузии и граждан Украины грузинского происхождения.
О погибшем известно, что он учился в военном училище Харькова. Его семья – отец и дед, живут на востоке Грузии, в Кахетии, в одном из сел Дедоплисцкаройского муниципалитета.
По информации агентства «Новости-Грузия», погибший приходился внуком известному в Кахетии спортсмену – борцу Ушанги Чохели. Дед бойца сказал журналистам, что его внука уже похоронили в Украине, но он надеется, что семья сможет перезахоронить его в Грузии после окончания войне.
По словам Ушанги Чохели, его внук из смешанной грузино-украинской семьи. Илья Чохели родился в Харькове, когда ему было четыре года, семья переехала в Грузию. После смерти матери он уехал в Харьков к ее родителям, где поступил в военное училище. На фронте был больше года.
В Херсонской области убит назначенный Россией начальник СИЗО
В подконтрольной российским войскам части Херсонской области погиб начальник регионального СИЗО Сергей Москаленко. Он сотрудничал с властями, назначенными Россией. Его автомобиль был взорван неизвестными. Главное управление разведки Украины считает, что в СИЗО под руководством Москаленко практиковались пытки.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Москаленко. Ранее, в сентябре прошлого года, Херсонская областная прокуратура от имени украинских властей также возбудила против Москаленко дело по подозрению в коллаборационизме.
Украинские СМИ называют Москаленко «организатором пыточных». По их сведениям, 44-летний Москаленко был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. После прихода российских войск он пошел на сотрудничество с ними и получил должность начальника СИЗО. В нем, по данным ГУР, пленные украинские военнослужащие и мирные жители, которых подозревали в сотрудничестве с ними, подвергались пыткам.
- В оккупированных частях Украины часто происходят покушения на чиновников, которые сотрудничают с назначенными Россией властями. 19 марта в результате взрыва автомобиля погиб сотрудничавший с российскими властями командир взвода патрульно-постовой службы Новокаховского городского отдела управления МВД.
- За неделю до этого в Новой Каховке произошло покушение на заместителя главы пророссийской администрации Виталия Гуру. От полученных пулевых ранений он скончался.
В Кремле прошла неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина
Глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели неформальную встречу в Кремле.
В открытой части беседы Путин поздравил Си с переизбранием на пост главы КНР. «За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем», – заявил Путин.
Российский президент добавил, что внимательно изучил предложения Пекина по урегулированию войны России с Украиной. По словам Путина, российские власти открыты для переговорного процесса.
Си Цзиньпин заявил, что он выбрал Россию в качестве первой страны зарубежного визита после переизбрания на пост главы КНР. «Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря Вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения результатов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно Вас поддержит в Ваших добрых начинаниях», – заявил Си.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в президентских выборах 2024 года. «Председатель Си выразил уверенность, что россияне поддержат Путина, и здесь можно только разделить его уверенность», – сказал Песков.
Визит Си Цзиньпина продлится три дня – до 22 марта. Официальные переговоры состоятся во вторник, 21 марта. Они пройдут в узком и расширенном составах.
Кремль ранее подтвердил, что, помимо двусторонних вопросов, Путин и Си обсудят план мирного урегулирования вокруг Украины, предложенный Пекином. Документ содержит 12 пунктов, среди которых прекращение огня, начало мирных переговоров, уважение суверенитета и прекращение односторонних санкций.
Губернатор Кубани отменил запрет на похороны «вагнеровцев» в Бакинской
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев разрешил ЧВК «Вагнер» продолжать хоронить в станице Бакинской убитых в Украине наемников. Об этом сообщил телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина».
Ранее владелец ЧВК Евгений Пригожин заявил, что администрация города Горячий Ключ, к которому относится станица Бакинская,запретила военной компании хоронить там «вагнеровцев». Тогда мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский писал в своем телеграм-канале, что «с уважением» относится к ЧВК «Вагнера», но делать город-курорт местом для массового захоронения считает неправильным.
Первые захоронения убитых в Украине наемников ЧВК «Вагнер» журналисты и активисты обнаружили в конце прошлого года. Редакция Кавказ.Реалии изучила могильные таблички и выяснила: подавляющее большинство похороненных были приговорены к длительным срокам за тяжкие преступления, должны были отбывать наказание в колониях строгого режима, но вместо этого отправились на войну против соседней страны.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК «Вагнер» – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена.
- Вербовать заключенных Пригожин начал после нескольких поражений российской армии на территории Украины. По условиям контракта, осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой. Им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование.
- На кладбище ЧВК «Вагнер» в станице Бакинской в Краснодарском крае появились порядка восьмидесяти новых могил за период с 2 по 23 февраля. На трети из них пока нет табличек, сообщил редакции Кавказ.Реалии ведущий подсчет захоронений убитых на войне против Украины российских солдат кубанский активист Виталий Вотановский. Сейчас здесь порядка 400 захоронений.
В Армении прокомментировали возможность ареста Владимира Путина
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил журналистам, что трудно представляет себе арест президента России Владимира Путина в случае его визита в какую-либо страну, подписавшую Римский статут.
Как пишет агентство «Новости-Армения», Симонян подтвердил, что Армения еще несколько месяцев назад начала процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда.
На вопрос о вероятности ареста Путина, если он посетит Армению после ратификации Римского статута, Симонян предложил повременить.
«Давайте пока ратифицируем Римский статус, а потом уже решим, что делать дальше. Мне интересно, что сделают в других странах, в случае его приезда. Я просто физически себе этого не представляю. Я не представляю, как это будет реализовываться, скажем, в Канаде. Пусть они это сделают, а я с большим удовольствием за всем этим прослежу. На мой взгляд, это скорее политическая и, возможно даже, историческая констатация. Но я, опять же, себе этого не представляю», – сказал Симонян.
- Международный уголовный суд подозревает Владимира Путина и уполномоченную по правам ребёнка Марию Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с занятых территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. МУС отмечает, что существуют разумные основания считать, что Путин несёт личную ответственность за предполагаемые преступления.
- Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.
ООН обновила «рейтинг счастья». Грузия на 90-м месте
Организация ООН по глобальному устойчивому развитию опубликовала ежегодный рейтинг счастья и удовлетворённости жизнью в странах мира. Первое место в рейтинге заняла Финляндия. Она возглавляет рейтинг уже шесть лет.
Россия оказалась на 70-м месте, Армения на 79-м, Грузия на 90-м, Украина - на 92-м. Азербайджана в списке нет.
В первую пятёрку самых счастливых стран вошли также Дания, Исландия, Израиль и Нидерланды. За ними следуют Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. Самыми неблагополучными среди 137 стран, представленных в докладе, стали Сьерра-Леоне, Ливан и Афганистан.
Как Россия, так и Украина несколько улучшили свои показатели счастья в сравнении с предыдущими годами. Несмотря на начавшуюся войну, у жителей обеих стран выросла уверенность в себе и в своём правительстве, причём в Украине заметно больше, чем в России. Украинцы по опросам 2022 года проявили больше единения, уверенности в общей цели и доверия к властям, чем в 2014 году после аннексии Россией Крыма.
Ежегодные доклады об уровне счастья основываются на данных социологической службы Gallup International, которая проводит опросы жителей в более чем 130 странах мира. Подсчёты в рейтинге включают в себя такие критерии, как уровень доходов населения, доступность здравоохранения и социальной помощи, наличие коррупции, свобода и взаимопомощь в обществе.
Экспорт Грузии в страны СНГ вырос, в страны ЕС – сократился
В январе-феврале 2023 года внешнеторговый оборот Грузии (без учета незадекларированной торговли) достиг 2.9 млрд долларов США. Об этом сообщили в Национальной службе статистики страны (Грузстат).
По информации ведомства, внешнеторговый оборот вырос на 12.3% (экспорт увеличился на 20.3%, а импорт – на 9%).
Список торговых партнеров Грузии возглавляет Россия, на неё приходится 16.1% грузинского товарооборота (467 млн долларов). Объем экспорта из Грузии в РФ составил 128.2 млн долларов, импорта из России в Грузию – 338.8 млн долларов.
Из Грузии в Россию в январе-феврале в основном вывозили ферросплавы (45.3 млн долларов), вина (23.9 млн долларов), автомобили (13.5 млн долларов), минеральные воды (10.7 млн долларов), спиртные напитки (8.8 млн долларов). В списке импортируемых из России товаров лидируют нефтепродукты (108.6 млн долларов), нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды (68.4 млн долларов) и пшеница (10.1 млн долларов).
В текущем году значительно вырос экспорт грузинских товаров в страны СНГ, превысив отметку в 58% от общего показателя. Доля экспорта в ЕС при этом сократилась до 12.7%.
В списке экспортеров Грузии на первое место вышла Армения (133.1 млн долларов). На втором месте – Россия (128.2 млн долларов), на третьем – Китай (112.4 млн долларов).
На запись поездки Путина в Мариуполь попал выкрик: «Это всё напоказ!»
На видео поездки президента России Владимира Путина в Мариуполь на контролируемой Россией части Украины можно услышать выкрик «Это все неправда! Это все напоказ!» Предположительно, он прозвучал во время встречи Путина с жителями города.
Этот момент попал на видеозапись пресс-службы Кремля и на видео, распространённом российскими государственным агентством РИА «Новости». На кадрах видно, что когда раздаётся крик, сопровождающие Путина оборачиваются и делают знаки руками.
Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. Его сопровождал заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин. Издание «Верстка» идентифицировало на этом видео построенный в Мариуполе жилой комплекс и реального жителя города.
Кремль возможный инцидент не комментировал. Некоторые российские каналы давали этот момент в записи без звука.
- Российская армия заняла Мариуполь в мае 2022 года после кровопролитных боев и продолжительной блокады. Город был почти полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. По оценке ООН, там были уничтожены или повреждены до 90 процента многоэтажных жилых домов и около 60 процента частных домов. Даже по официальной российской оценке население сократилось в 2,5 раза — с 450 до 170 тысяч человек.
СК России возбудил дело против судей Международного уголовного суда
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, а также против судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Ранее они выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
По мнению СК России, уголовное преследование Путина и Львовой-Беловой «носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется».
Карим Ахмад Хан, пишет СК России, привлёк к уголовной ответственности заведомо невиновного и незаконно обвинил лицо в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Судей СК России обвинил в «заведомо незаконном заключении под стражу».
Всем фигурантам дела СК России вменил «приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».
СК России отметил, что главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств. Международный уголовный суд, в свою очередь, не признаёт иммунитет глав государств, если речь идёт о расследовании военных преступлений и преследовании за них.
- Международный уголовный суд подозревает Путина и Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид. МУС отмечает, что существуют разумные основания считать, что Путин несёт личную ответственность за предполагаемые преступления.
- Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.
Делегации абхазского МИДа отправились в Ливан и Афганистан
Делегации МИД самопровозглашенной республики Абхазия отправились в Ливан и Афганистан.
По информации абхазского ведомства, цель поездок:
- создание условий для развития торгово-экономических связей между Абхазией и соответствующими государствами;
- учреждение торговых домов;
- укрепление гуманитарных контактов со странами Ближнего Востока.
В Сухуми говорят, что абхазский МИД «придает большое значение всеобъемлющему развитию отношений с партнерами на Ближнем Востоке».
Ранее глава ведомства Инал Ардзинба заявил, что один из приоритетов внешней политики Абхазии – это Ближний Восток. Он говорит, что «ведется активная работа с Сирией, Ливаном, Афганистаном», а Грузия пытается блокировать эти международные контакты.
Ни Ливан, ни Афганистан не признают независимость Абхазии и Южной Осетии.
- В сентябре 2021 года официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммад Наим сообщил, что заместитель премьер-министра в новой администрации Афганистана Мулла Абдул Гани Барадар встретился с представителем самопровозглашенной республики Южная Осетия. Информацию распространил и ряд Telegram-каналов. Оказалось, что встретился с талибами Алексей Максимов. Ранее сообщалось, что его пригласили в Цхинвали из Москвы и назначили представителем югоосетинской Службы внешней разведки в России. Пользователи соцсетей и СМИ писали о «сомнительных фактах в его биографии» – он, возможно, приписывал себе несуществующие военные заслуги и награды.
- В феврале текущего года Абхазию посетила делегация посольства Афганистана в России. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, гуманитарной ситуации в Афганистане, а также «актуальные аспекты расширения сотрудничества Абхазии со странами Ближнего Востока».
Медведев угрожает ракетным ударом суду в Гааге
Заместитель председателя российского Совбеза, бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что попытки судить президента ядерного государства в Международном уголовном суде (МУС) будут иметь «ужасные последствия» для международного права. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале ордер на арест Владимира Путина, выданный судом в Гааге. Также Медведев написал, что Россия может ответить на эти действия ракетным ударом по зданию МУС.
«Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обо***лись поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…», – заявил Медведев.
17 марта Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух человек в контексте войны РФ против Украины – президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию.
В Кремле заявили, что РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и его решения считает «ничтожными». Саму постановку вопроса там считают «возмутительной и неприемлемой». Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.
Ордер на арест Путина поддержал президент США Джо Байден. Офис генпрокурора Украины приветствовал решение МУС и назвал его «историческим для Украины и всей системы международного права», пишет сайт Крым.Реалии.
Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом
Глава КНР и и лидер правящей Компартии Китая Си Цзиньпин и прибыл в Москву с официальным визитом. Он продлится три дня - до 22 марта. Си посещает Россию по приглашению президента Владимира Путина.
Самолёт Си Цзиньпина приземлился в аэропорту Внуково около часу дня. До него прилетел лайнер с официальной делегацией Китая.
Сегодня ожидается неформальная встреча главы КНР с российским президентом.
За несколько дней до визита Си Цзиньпина в Москву Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, заявив, что президент РФ лично ответственен за принудительную депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию.
КНДР провела учения, имитирующие ядерный контрудар
КНДР заявила, что провела в минувшие выходные 18 и 19 марта учения, на которых имитировался ядерный контрудар, и запустила тактическую баллитическую ракету. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Учениями руководил глава КНДР Ким Чен Ын. Военные отрабатывали управление системой командования ядерным ударом, переход к контратаке и запуск ракеты с имитационной ядерной боеголовкой. По информации северокорейского агентства, ракета взорвалась в Японском море над предназначенной целью.
ЦТАК сообщает, что одна из целей учений «сделать предупреждение противникам», которые «расширяют агрессивные военные учения и проводят военные действия наступательного характера».
Ранее военнослужащие США и Южной Кореи начали военные учения Freedom Shield. Сеул заявлял о том, что они носят оборонительный характер. На них отрабатывается план по защите Южной Кореи от возможной агрессии со стороны Северной Кореи. Пхеньян в ответ на проведение учений пригрозил некими «практическими мерами военного сдерживания».
На фоне роста напряжённости на Корейском полуострове, СМИ Северной Кореи отчитались о том, что число молодых людей в стране, которые стремятся поступить или вернуться на военную службу, выросло до 1,4 миллиона человек. ЦТАК объясняет такое желание «гневом и враждебностью» по отношению к «американским империалистам» и их «провокациям».
Численность армии Северной Кореи оценивается в 1,2 миллиона человек. На службу призывают мужчин и женщин, достигших возраста 17 лет. Срок службы для женщин составляет три года, мужчины служат десять лет.
На прошлой неделе южнокорейские военные и премьер Японии Фумио Кисиду сообщили, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
- В течение 2022 года КНДР произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.
- Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия «враждебной политике» Вашингтона и его союзников.
- В конце января министры обороны США и Южной Кореи договорились расширить программу совместных военных учений. Стороны также планируют расширить американское присутствие в регионе и доставить туда истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями.
Георгий Амилахвари назначен министром образования Грузии
Министром образования Грузии назначен Георгий Амилахвари. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
39-летний Амилахвари – депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта», председатель комитета по образованию и науке.
Глава правительства утверждает, что экс-министр Михаил Чхенкели покинул должность по собственной инициативе. По словам Гарибашвили, Чхенкели станет главой консультативного совета в Кутаисском международном университете, основанном экс-премьером Грузии, миллиардером Бидзиной Иванишвили. Гарибашвили назвал Чхенкели «успешным министром», осуществившим много важных проектов.
Чхенкели был министром образования и науки с ноября 2017 года до июля 2018-го, министром образования, науки, культуры и спорта – с ноября 2019 года. В 2021-м ведомство разделили на два министерства. Чхенкели возглавил министерство образования и науки.
Сегодня же премьер Грузии опроверг слухи об отставке министра здравоохранения Зураба Азарашвили. СМИ сообщали, что Минздрав может возглавить министр культуры Тея Цулукиани.
«Коммерсантъ»: Кремль рекомендовал сотрудникам отказаться от iPhone
Сотрудникам так называемого внутриполитического блога администрации президента России до конца марта рекомендовали избавиться от телефонов iPhone и перейти на устройства с другой операционной системой. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания рассказал, что указание о замене сматрфонов чиновники получили в начале марта на семинаре. По словам источников требование связано с информационной безопасностью. Администрация президента полагает, что iPhone в большей степени подвержены взлому со стороны западных специалистов, отмечает "Коммерсантъ".
Источник в разговоре с газетой уточнил, что взамен работникам предложили поменять устройства Apple на модели с операционной системой Android, её китайскими аналогами или российской "Авророй".
Ещё один осведомлённый источник "Коммерсанта" допустил, что Кремль закупит новые смартфоны для сотрудников.
Запрет на пользование техникой Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях, уточняет издание.
Вместе с тем эксперты, опрошенные "Коммерсантом" говорят, что решение о замене iPhone другими устройствами не является политическим и продиктовано соображениями безопасности.
По данным "Коммерсанта" во внутриполитический блок администрации президента входят четыре управления: по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета и по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Сотрудники первых трёх управлений будут заниматься кампанией по выборам президента в 2024 году.
После травли в соцсетях писатель Дато Турашвили попал в больницу
Известный грузинский писатель Дато Турашвили был госпитализирован в клинику сразу после прямого эфира на телеканале «Формула», где он рассказал о развернувшейся против него в социальных сетях кампании.
Турашвили подвергся травле за жесткую критику законопроекта об «иноагентах». Как пишет СОВА, его и его семью обвинили в связях с Россией, а зачинщиком всего этого стал один из инициаторов законопроекта, один из лидеров движения «Сила народа» Михаил Кавелашвили.
Состояние писателя стабильное. Об этом в социальных сетях рассказал его сын.
«Мой отец находится в клинике, под наблюдением, пока он в норме, стабилен. Моя мама вместе с ним, благодарю вас всех за то, что вы поддержали меня, маму и папу.
Из студии программы «17 этаж» на телеканале «Формула», где он очень разволновался из-за последних новостей, его увезли прямо в клинику, но его лечат хорошие люди и все будет хорошо.
Я еще раз повторю, что мы не боимся, мы никогда не боялись, оставьте нашу семью в покое. То, что мне пишут тролли – ничто по сравнению с тем, что мне пишут хорошие люди, подбадривающие нас, а это самое главное, всем большое спасибо», — написал Анако Турашвили.
19 марта на телеканале «Формула» Дато Турашвили выступил с эмоциональной речью относительно дезинформационной кампании, которая была развернута против него из-за высказанной критики в адрес законопроекта об «иноагентах», который противники инициативы называли «российским».
«Я уже три дня думаю о том, чем же я провинился. Я ничего не сеял, кроме любви, а потом понял, что за это меня и судят. Кстати, когда русские пришли в 19 веке, в первую очередь они начали бороться с писателями. Поэтому они запретили нам говорить по-грузински. В 20-е и 30-е годы писатели были первыми, кого они убили. Тогда был такой же закон. Мы до сих пор не знаем, где Тициан Табидзе, а вы знаете по какой статье его арестовали, вы знаете? По обвинению в шпионаже в пользу Франции. В этом законопроекте четко прописано, что разоблачить агента может каждый. Знаете что это значит? Прослушки, «наседки». Вы не сердитесь на меня, сердитесь на тех, кто сегодня вам говорит жать на зеленый, а завтра на красный», — заявил Турашвили.
Сегодня, 20 марта Турашвили выписали из больницы, сообщила грузинская служба Радио Свобода.
СМИ: министром образования Грузии станет Георгий Амилахвари
Новым министром образования и науки Грузии станет Георгий Амилахвари, сообщили телекомпании «Рустави 2» и «Имеди».
39-летний Амилахвари – депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта», председатель комитета по образованию и науке.
Действующим министром образования является Михаил Чхенкели. Он был министром образования и науки с ноября 2017 года до июля 2018-го, министром образования, науки, культуры и спорта – с ноября 2019 года. В 2021-м ведомство разделили на два министерства. Чхенкели возглавил министерство образования и науки.
Как сообщалось ранее, парламентское большинство и члены правительства на встрече в Боржоми обсудили текущую ситуацию в стране и план действий на ближайшее будущее.
СМИ сообщили, что парламентское большинство, предположительно, покинут депутаты, не поддержавшие в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Депутат Давид Сергеенко в разговоре с телекомпанией «Пирвели» рассказал, что принял решение не поддержать инициативу, в частности, из-за критики США и Евросоюза.
Сборная Грузии по регби в 15-й раз стала чемпионом Европы
Сборная Грузии по регби обыграла португальцев и снова, в 15-й раз, стала чемпионом Европы по регби.
Игра, которая прошла в испанском городе Бадахос, завершилась со счетом 38:11, передает агентство «Новости-Грузия».
Всего грузинская сборная выиграла на европейском чемпионате уже 100 игр. При этом рузинские регбисты продлили свою беспроигрышную серию до 29 матчей, что является новым рекордом.
Перед матчем между Грузией и Португалией в Бадахосе состоялся «бронзовый финал», в котором сборная Румынии обыграла Испанию со счетом 31:25 и заняла третье место.
Правящая партия побеждает на выборах в Казахстане
На парламентских выборах в Казахстане лидирует крупнейшая в стране партия «AMANAT», которая поддерживает президента Касыма-Жомарта Токаева.
Согласно экзитполу Института евразийской интеграции, она набирает более 53% голосов. В парламент проходят еще пять партий, которые борются друг с другом, но, как правило, не критикуют Токаева. Результаты подсчета голосов станут известны позднее.
Явка на выборах составила около 54%. В крупнейшем городе страны Алматы при этом на участки пришла только четверть избирателей.
Партия «AMANAT» ранее называлась «Нур Отан», она была основана первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поддерживала его политику, а затем политику его преемника Токаева. После массовых протестов и беспорядков января прошлого года, когда в стране произошел ряд реформ, а Назарбаев во многом потерял политическое влияние, партия была переименована в «AMANAT», а Токаев вышел из нее, чтобы формально дистанцироваться от всех политических сил. Партия, однако, по-прежнему является пропрезидентской силой.
Как сообщает Радио Азаттык, независимые наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях: члены избиркомов ограничивают передвижение наблюдателей на участках, запрещают им видеосъемку. Есть сообщения также о так называемых каруселях и вбросах бюллетеней; часть таких фактов власти признали и заявили об отстранении сотрудников нескольких избиркомов.
В Астане в день выборов были задержаны несколько активистов, попытавшихся устроить акции протеста. Гражданская активистка Галия Тамабаева в частности потребовала международного расследования кровопролитных январских событий 2022 года, призвав отправить «Токаева в Гаагский суд, как и Путина».
Голосование в Казахстане проходит вслед за июньским референдумом по поправкам к Конституции, а также выборами президента, на которых Касым-Жомарт Токаев переизбрался на новый семилетний срок. Это первые с 2004 года выборы в парламент с участием беспартийных кандидатов. 29 из 98 мест займут кандидаты-одномандатники, 69 будут избраны по партийным спискам.
Ни одни выборы в Казахстане с момента обретения страной независимости более 30 лет назад не признавались западными наблюдателями свободными и справедливыми, - отмечает Радио Азаттык.
Швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse
Крупнейший банк Швейцарии UBS приобретет второй по размерам банк страны Credit Suisse, который оказался на грани банкротства. Оно могло бы поставить под угрозу устойчивость всей мировой финансовой системы.
О сделке объявили в воскресенье после длительных переговоров представители швейцарского центрального банка и правительства страны. Власти окажут содействие UBS. Центробанк выделит банку около 100 миллиардов швейцарских франков для поддержания ликвидности, сообщает Reuters. «Это лучшее решение по обеспечению доверия финансовой системе» - заявили в Центробанке.
Сама сумма сделки по приобретению Credit Suisse не сообщается. Ранее издание Financial Times писало, что она составляет более 2 миллиардов долларов.
О проблемах Credit Suisse сообщалось уже длительное время, очередным ударом по банку стали недавние банкротства крупных американских банков Silicon Valley Bank и Signature.
Credit Suisse со 167-летней историей входит в число 30 системообразующих глобальных банков, специалисты считают, что его судьба может отразиться на банковской системе по всему миру.
- Напомним, что с Credit Suisse судится экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили. В марте прошлого года издание The Financial Times сообщило, что Иванишвили выиграл иск против швейцарского банка и получит от него более 500 млн долларов (Bloomberg пишет о 607 млн долларах). Решение тогда принял суд на Бермудских островах. Позже стороны ожидали решения суда в Сингапуре. В феврале текущего года стало известно, что Credit Suisse выплатил Иванишвили 210 млн долларов.
- Общая сумма исков Иванишвили составляла около $800 млн. Иванишвили утверждает, что потерял свои деньги из-за действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона, который был осужден за мошенничество. Лескодрон покончил жизнь самоубийством в 2020 году.
- Очередной этап противостояния Иванишвили с Credit Suisse начался после российского вторжения в Украину. Сообщалось, к примеру, что банк заморозил 2,7 млрд фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании того, что средства могут иметь российское происхождение.
- Адвокаты Иванишвили периодически публикуют заявления, обвиняя Credit Suisse в политическом давлении. Утверждалось, что олигарх до сих пор не может получить деньги, хранящиеся в трастах, учрежденных Credit Suisse.
«Досье» опубликовал расследование об устройстве бизнес-империи Пригожина
Центр «Досье» опубликовал расследование, посвященное, как в нем сказано, «внутреннему устройству бизнес-империи» приближенного к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, основателя воюющей в Украине ЧВК «Вагнер».
В распоряжении журналистов, как утверждается, оказались более 1 миллиона документов структур Пригожина, доступ к которым в начале осени 2022 года получили неизвестные хакеры. Речь идет в частности о документах таких структур, как так называемая петербургская «фабрика троллей», группа компаний «Конкорд», ЧВК «Вагнер» и другие компании, связанные с Пригожиным и занимающиеся школьным питанием, строительством, гостиничным бизнесом, добычей полезных ископаемых за рубежом и международный политический консалтинг.
Главный вывод, к которому пришли расследователи, заключается в том, что все эти виды деятельности «органически связаны», а сотрудники, которые в «империи» Пригожина занимаются каким-то направлением, могут быть за короткое время переброшены на совершенно другое. «Раненые бойцы «Вагнера» приходят в себя на базе отдыха в Геленджике, чиновники Минобороны получают скидочные карты в Елисеевский магазин, лахтинские «тролли» заседают в построенном компаниями Пригожина здании и продвигают оттуда услуги ЧВК на международную аудиторию. Сегодня юристы и финансисты рассматривают договоры на концессии в Санкт-Петербурге, а завтра - в Антананариву или Банги». Именно из-за такой структуры санкции против проектов Пригожина, как утверждается в расследовании, плохо работают.
Главная тема расследования - централизованные информационные системы, которые, как утверждается, объединяют проекты Пригожина. Журналисты изучили штат и платежные ведомости работающих в структурах Пригожина IT-специалистов. Они устроены на работу в разные компании и меняют друг друга на разных проектах, к их сфере деятельности относится, например, и оплата проводного интернета для матери Пригожина Виолетты. В среднем специалисты, как утверждается, зарабатывают около 110 тысяч рублей в месяц.
Также утверждается, что все потенциальные сотрудники проходят обязательный двухчасовой допрос на полиграфе. «Отсеивают сторонников оппозиции, людей с контактами в СМИ и силовых структурах, наркопотребителей и должников», - пишет «Досье». Еще один вопрос - про отношение к войне в Украине.
Также в расследовании рассказано о работе бухгалтерии компаний Пригожина. Утверждается, что всего с ним связаны около 400 различных компаний, как реально действующих, так и номинальных.
По оценкам бывших сотрудников, в так называемой фабрике троллей работает около 400 сотрудников, из которых более 30 занимаются только написанием комментариев на сайтах СМИ, еще порядка 30 человек пишут комментарии в YouTube. Помимо собственно «фабрики», сотрудники Пригожина занимаются и другими интернет-проектами, связанными с его конфликтами с различными лицами - так называемыми «спецзадачами». К ним относились, например, кампания в интернете против Любови Соболь, Александра Беглова или зятя главы МИД России Сергея Лаврова.
В расследовании также перечисляются различные интернет-ресурсы, как утверждается, связанные со структурами Пригожина, в том числе десятки телеграм-каналов, включая псевдооппозиционные. Посты в телеграм-каналах, не входящих в «сетку Пригожина», оплачиваются, - в том числе публикации в популярных каналах так называемых военкоров. В структурах Пригожина, как утверждается, работала и погибшая в результате взрыва в августе 2022 года Дарья Дугина.
Также в расследовании рассказано о соцсети «ЯRus», которую, как пишет «Досье», «создают на деньги Пригожина». При этом «В соцсети практически нет живых пользователей, а контент в основном копируется с других платформ». Подробно описано также устройство связи в компаниях Пригожина, включая ЧВК «Вагнер». При этом отмечается «странный дисбаланс» - структуры Пригожина настаивают на максимальной безопасности и «секретности», однако это сочетается «с абсолютно наплевательским отношением к цифровой безопасности - нет сотрудников, нет обучения, нет инструкций, нет шифрования».
Комментариев самого Пригожина или каких-либо связанных с ним лиц в расследовании нет, после его выхода его также не комментировали.
Наибольшую медийную активность сам Пригожин сейчас проявляет как фактический глава ЧВК «Вагнер», наемники которой участвуют в тяжелых боях в Украине. Расследования «Досье» подтверждает, однако, что и другие сферы его деятельности после начала войны не были свернуты.
ЮАР «знает о своих правовых обязательствах». Туда собирался Путин
Южно-Африканская Республика «знает о своих правовых обязательствах» в связи с участием страны в Римском статуте, регламентирующем деятельность Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил в воскресенье представитель президента страны Сирила Рамафосы, комментируя выданный МУС со штаб-квартирой в Гааге ордер на арест президента России Владимира Путина.
В августе в ЮАР должен состояться саммит организации BRICS, объединяющей пять крупных стран незападного мира: Россию, Индию, Китай, Бразилию и Южную Африку. Ожидается, что в саммите может принять участие Путин. Официально о его визите не сообщалось, однако агентства подчеркивают, что ранее он участвовал в саммитах BRICS лично.
Как страна, признающая юрисдикцию МУС, ЮАР, если следовать букве закона, должна задержать Путина. Представитель президента ЮАР прямо не отверг такую возможность, заявив при этом, что в преддверии саммита власти страны будут вести переговоры с различными инстанциями относительно сложившейся ситуации. Других подробностей он не привел.
ЮАР при этом занимает нейтральную позицию по отношению к войне в Украине, в связи с которой Путин стал подозреваемым в МУС.
Ранее в воскресенье министр юстиции Германии Марко Бушман заявил газете Bild am Sonntag, что, если президент России окажется на территории ФРГ, он будет арестован – власти страны обязаны будут это сделать.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «правовую оценку» высказыванию германского министра. Россия не является участником Международного уголовного суда и не признает его юрисдикцию. Ее, однако, признают более 100 стран мира, среди которых как большинство стран Запада, так и многие государства Африки, Азии и Латинской Америки.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Сам Путин ордер на арест пока не комментировал.
КГБ Беларуси утверждает, что в Гродно убит иностранец, готовивший теракт
КГБ Беларуси утверждает, что в городе Гродно на западе страны был убит иностранный гражданин, якобы готовивший теракт. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на спецслужбу.
Как сказано в сообщении, сотрудники КГБ проводили «специальные мероприятия по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции». Иностранец, которого в сообщении называют Л., «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат» оказал вооруженное сопротивление и был убит. Как говорится в сообщении, гражданские лица и сотрудники силовых структур не пострадали.
О гражданине какого государства идет речь и какую именно акцию он намеревался совершить в Беларуси, КГБ не сообщает. Также неясно, действовал ли он в одиночку - в сообщении упоминаются «лица, проникшие на территорию» страны во множественном числе.
Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, ранее ряд телеграм-каналов, ссылаясь на жителей Гродно, сообщал о стрельбе или взрывах на улице Курчатова. Один из очевидцев сообщал, что милиционеры «погрузили в машину человека» - не уточнялось, жив он был или мертв.
Власти Беларуси неоднократно обвиняли Украину и страны Запада в подготовке неких провокаций, в Киеве и на Западе такие планы отрицали.
Подоляк о Путине: преступника всегда тянет на место преступления
Преступника всегда тянет на место преступления. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя визит президента России Владимира Путина в оккупированный Мариуполь.
«Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте «режиссера войны» (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния», - написал Подоляк в твиттере.
О первой поездке Путина на оккупированные территории в воскресенье, 19 марта, сообщили государственные СМИ. Журналисты из кремлевского пула рассказали изданию «Верстка», что визит в Мариуполь, как и субботнее посещение аннексированного Крыма, не был запланирован.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что во время визита движение в городе не перекрывалось. Помощник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что во время пребывания Путина над городом закрывали небо. Кроме того, была отключена мобильная связь.
Бежавшая от войны жительница Мариуполя узнала на кадрах встречи Путина с горожанами в жилом комплексе «Невский» соседку своих родителей, которая якобы всегда придерживалась пророссийских взглядов. Еще одного участника встречи пользователи телеграма опознали как мародера, который забирал вещи из разрушенных обстрелами квартир.
- Российские вооруженные силы оккупировали Мариуполь в мае 2022 года после кровопролитных боев и продолжительной блокады.
- В ходе военного вторжения России в Украину Мариуполь был почти полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. По оценке ООН, в городе были уничтожены или повреждены до 90% многоэтажных жилых домов и около 60% частных домов.
- До войны в Мариуполе проживали около 426 тысяч человек. 350 тысяч из них стали беженцами. В ходе российской осады погибли не менее 25 тысяч человек.
- Российские войска подозревают в совершении в Мариуполе многочисленных военных преступлений. Москва эти сообщения отвергает.
Форум