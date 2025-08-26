Через неделю истекает срок, отпущенный Евросоюза для выполнения своих рекомендаций. Потом может быть поставлено под вопрос сохранение для Грузии безвизового режима. Оппозиция уверена — «Грузинская мечта» не сделает ничего, чтобы сохранить одно из главных достижений грузинского народа, и анонсирует масштабную акцию протеста.

«Дорогие граждане, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами въезда в страны Евросоюза, которые могут вступить в силу, если правительство не учтет рекомендации ЕС, не будет защищать фундаментальные права человека, не отменит законы, ограничивающие свободы, и не будет реально бороться с коррупцией». В соцсетях активно распространяется видеоролик с таким содержанием. На экране — девушка в форме стюардессы рассказывает о правилах визового въезда в страны Евросоюза.

Эта тревожная перспектива может стать реальностью для Грузии совсем скоро. 17 июля ЕС официально направил Грузии письмо с предупреждением, что может задействовать механизм приостановки безвиза, если власти не выполнят рекомендации. Срок выполнения — до 31 августа. У «Грузинской мечты» остается всего неделя, чтобы представить отчет о выполнении рекомендаций и принять соответствующие меры для решения обозначенных проблем.

Среди ключевых требований ЕС — освободить политзаключенных, прекратить репрессии, отменить репрессивные законы и преодолеть политический кризис. Но и невыполнение этих пунктов к 31 августа не означает, что безвизовый режим для граждан Грузии в Шенгенской зоне будет автоматически отменен уже 1 сентября 2025 года.

«Комиссия оценит выполнение рекомендаций в рамках следующего отчета, который будет опубликован в конце 2025 года. На основании этой оценки предполагаемое решение о приостановке безвизового режима будет приниматься в соответствии с заранее определенным многоэтапным процессом с участием институтов ЕС и государств-членов», — говорится в письме, полученном грузинской службой Радио Свобода из посольства Европейского союза.

Оппозиция уже заявила, что ни одна из рекомендаций до сих пор не выполнена. В ответ на бездействие властей (легитимность которых не признает оппозиция, пятый президент и значительная часть грузинского общества) восемь оппозиционных партий, бойкотирующих муниципальные выборы, объявили новую дату массового протеста — 13 сентября. Шествие пройдет от Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили до проспекта Руставели. Цель акции — добиться выполнения всех рекомендаций ЕС, сохранить безвизовый режим и показать Европе, что «Грузинская мечта» не представляет народ.

«Обращаюсь ко всем, независимо от политических предпочтений, к тем, кому дорог грузинский паспорт, благополучие грузинских семей, кто уважает право граждан Грузии стремиться к счастью: 13 сентября мы должны собраться, нас должно быть много, мы должны выйти и сказать, что российский режим не представляет грузинский народ, российский режим не представляет Грузию», — призвала лидер партии «Дроа» Элене Хоштария от имени оппозиции выйти граждан на улицы.

Несмотря на предупреждения ЕС, представители «Грузинской мечты» продолжают отрицать серьезность угрозы. Член партии Леван Махашвили заявил, что реальная опасность возникнет только в том случае, если, по его словам, «радикальная оппозиция введет европейских партнеров в заблуждение».

«Есть несколько государств, некоторые страны — члены Евросоюза, которые хотят, чтобы вопрос визовой либерализации использовался в их политических целях и в их повестке дня. Чем ближе будут выборы, тем активнее некоторые государства попытаются использовать этот вопрос для манипуляций и шантажа», — заявил Махашвили.

Генеральный секретарь партии Каха Каладзе заявил, что требования Брюсселя основаны на «лжи и несправедливости». Политик считает, что в стране политзаключенных нет.

«Ради визовой либерализации мы не уступим интересы грузинского государства и грузинского народа. <...>. Ответственность, конечно же, возлагается на европейских бюрократов из-за их позорных, унижающих достоинство заявлений, которые мы слушаем на протяжении долгого времени <...>», — сказал Каладзе.

В «Мечте» заранее предупреждают, что ответственность за возможную отмену безвиза несут сами европейцы. Оппозиция же и неправительственный сектор считают, что за это полную ответственность несет именно правительство.

«Правительство не выполнило рекомендации Евросоюза еще 2024 года, которые требовали обеспечения защиты фундаментальных прав человека, отмены репрессивных законов, ограничивающих свободу, а также ведения системной борьбы с коррупцией на всех уровнях. Более того, 2025 год оказался еще более разрушительным для европейской интеграции Грузии. После сфальсифицированных выборов 2024 года в стране насчитывается 65 узников совести, были приняты дополнительные репрессивные законы, и до сих пор продолжаются преследования людей», — говорится в совместном заявлении НПО.

Оппоненты власти считают, что партия миллиардера Бидзины Иванишвили не предпримет реальных шагов для сохранения безвизового режима. Председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава подчеркивает, что оппозиция в свою очередь сделает все возможное, чтобы грузинские граждане не потеряли это благо. По ее словам, главная задача оппозиционных политиков сегодня — усиление внутреннего давления и поиск внешних рычагов, которые не нанесут ущерба гражданам Грузии.

«Режим Бидзины Иванишвили не собирается выполнять условия, предъявленные Еврокомиссией. Это утопия, и сосредоточение на этом — абсолютно неоправданно. Угроза потери безвизового режима очень реальна, и мы активно работаем со странами ЕС, особенно с государствами Веймарского треугольника (Германией, Францией и Польшей), чтобы граждане Грузии не потеряли это право и чтобы найти другие способы давления на режим Иванишвили», — отметила Бокучава.

Эксперты говорят, что хоть и приостановка безвиза не станет моментальной, у действий власти будут долгосрочные последствия:

«Если одна из сторон систематически нарушает условия соглашения, другая сторона не может бесконечно закрывать глаза на эти нарушения. Партия «Грузинская мечта» уже давно нарушает условия соглашений между Европейским союзом и Грузией — как по визовой либерализации, так и по Соглашению об ассоциации. Действия правящей партии создают угрозу как для граждан Грузии, так и для самого Европейского союза.

ЕС требует от «Грузинской мечты» выполнения нескольких условий. <...>. Однако «синдикат Иванишвили» не выполняет эти требования. Потеря визовой либерализации повлечет за собой огромные негативные последствия для Грузии — политические, экономические и социальные, и они будут ощущаться долгосрочно», — пишет дипломат и политик Гия Джапаридзе в Facebook.

Поездки без оформления лишних документов, экстренная медпомощь за рубежом, участие в программах обмена и экономическая стабильность — это часть того, что может оказаться под угрозой. Эксперты также предупреждают: политика Иванишвили может привести не только к приостановке безвиза, но и к пересмотру статуса кандидата в ЕС, что может серьезно ухудшить отношения между Тбилиси и Брюсселем.

Лидер партии «Лело» Саломе Самадашвили не исключает, что некоторые государства могут даже самостоятельно ограничить право граждан Грузии работать без визы.

«Потребуется некоторое время для обсуждения, но я ожидаю, что с конца сентября начнется активное обсуждение отмены безвиза. Также предполагаю, что уже осенью, например, Польша и другие страны могут ограничить гражданам Грузии право безвизовой работы и краткосрочного трудоустройства», — заявила Самадашвили.

Министерство труда Польши уже опубликовало проект постановления, в котором грузин исключили из упрощенной процедуры трудоустройства. Теперь льготный порядок сохранится только для граждан Армении, Молдовы, Беларуси и Украины.

Согласно новым правилам, которые, как ожидается, вступят в силу осенью 2025 года, грузины больше не смогут работать на основании простой декларации работодателя. Ранее этот документ позволял иностранцам получить разрешение на работу всего за две недели, а срок действия составлял от года до двух лет для постоянных работ и до девяти месяцев для сезонных. Такая система давала возможность гражданам Грузии легально работать и жить в Польше без оформления полноценного разрешения на работу, которое обязательно для большинства стран за пределами ЕС.

Польша — один из основных маршрутов трудовой миграции для грузин. По данным ZUS (Управление социального страхования Польши), на конец 2024 года в стране было зарегистрировано 26,6 тысячи застрахованных работников из Грузии, что делало их третьей по численности группой после украинцев и белорусов. Согласно же сведениям Минтруда Польши в том же году грузинам было выдано 47 тысяч деклараций о поручении работы.

Незадолго до этого решения власти Польши говорили об ухудшении статистики по преступности: в 2024 году из 8 тысяч депортированных иностранцев 2,6 тысячи были гражданами Грузии. Однако официально Министерство труда Польши в своем постановлении ссылается на «политическую ситуацию в Грузии» и «состояние двусторонних отношений».

Обострение отношений между странами произошло на фоне углубляющегося политического кризиса в Грузии. Польша неоднократно выражала недовольство внутренней политикой Тбилиси, включая принятие репрессивных законов. После того как правящая партия объявила о приостановке переговоров по вступлению в ЕС, польский МИД заявил о своем разочаровании и призвал власти Грузии отказаться от применения силы против мирных протестующих.

В апреле 2025 года Варшава ввела санкции против восьми представителей грузинских силовых структур, обвинив их в насилии над демонстрантами. Помимо этого, Польша стала инициатором коалиции стран ЕС, выступающих за временную приостановку визовой либерализации для Грузии, аргументируя это нарушением условий соответствующего соглашения.

Ограничения коснулись не только рынка труда. Швеция изменила условия участия грузин в образовательной программе SAYP («Академия молодых профессионалов Шведского института»). Теперь государственные служащие из Грузии, Беларуси и Азербайджана не смогут участвовать в программе, доступ останется только представителям гражданского общества. SAYP направлена на обмен знаниями, развитие прозрачного управления и повышение эффективности госструктур в странах Восточного партнерства ЕС, однако теперь грузинские чиновники фактически лишены этой возможности.

