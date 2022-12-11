Фанаты в Париже устроили беспорядки, празднуя победу Франции и Марокко

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в телеграме, что Россия наращивает «производство наиболее мощных средств поражения», в том числе «основанных на новых принципах». По его словам, это реакция на то, что «враг», по выражению Медведева, «окопался» не только в Украине (Медведев пишет о «Киевской губернии Малороссии»): «он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест».

К рассуждению о врагах Медведев перешел, комментируя заявления представителей Украины о возможности ударов по российской территории. Он традиционно обрушился на них с оскорблениями. Прежде всего, судя по всему, имеется в виду секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявивший, что враг Украины находится за ее границами вплоть до Владивостока.

Какое именно оружие имеет в виду Медведев, он не пояснил. На днях, однако, президент России Владимир Путин, выступая в Бишкеке, заявил, что Москва может «подумать» о том, чтобы взять на вооружение идеи превентивного и обезоруживающего ядерного удара - как он выразился, «наработки наших американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности». При этом Путин заявил, что у России сейчас есть гиперзвуковое оружие, при помощи которого может быть нанесен такой удар, а у США - нет. Несколькими днями ранее Путин отказался исключить, что Россия может применить ядерное оружие первой. При этом он отметил, что сейчас доктрина предусматривает так называемый ответно-встречный, а не превентивный, удар.

Медведев ранее неоднократно в своем телеграм-канале намекал на возможность применения Россией ядерного оружия, угрожая Западу Апокалипсисом, Армагеддоном и тем, что там будет «гореть земля и плавиться бетон».

При этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявили, что странам Запада, по их мнению, удалось убедить Россию смягчить ядерную риторику и отказаться от планов применения против Украины тактического ядерного оружия.