ФБК после отставки Леонида Волкова возглавила Мария Певчих

Председателем совета директоров основанного соратниками Алексея Навального Международного Фонда борьбы с коррупцией (ACF International) стала Мария Певчих. Сообщение об этом опубликовано в аккаунтах Алексея Навального в соцсетях от его имени.

Певчих сменила Леонида Волкова, который ушел в отставку, взяв на себя ответственность за отправку от имени фонда письма с просьбой снять санкции с руководителей Альфа-Банка.

О том, что Мария Певчих работает в ФБК и возглавляет отдел расследований фонда, широкой публике стало известно после отравления Алексея Навального в 2020 году. Певчих тогда сопровождала его в поездке по России. С ее именем ассоциируются все крупнейшие расследования ФБК последних лет, в том числе о так называемом дворце Путина. Певчих также была одним из продюсеров фильма «Навальный», получившего недавно премию «Оскар».

Как говорится в сообщении Навального, Волков «совершил существенную ошибку в реализации санкционной политики», и Навальный «был очень рад узнать, что он публично признал ее и подал в отставку со своего поста». Сам он также извинился за действия своего соратника, признав часть своей ответственности. «Я подтверждаю нашу полную приверженность идее применения санкций против путинских коррупционеров, жуликов и разжигателей войны всех мастей», – отмечает Навальный. Певчих он называет «ярким политическим лидером».

Волков, в свою очередь, подтвердил, что остается в команде Навального. «Я лично хочу поблагодарить коллег за огромную поддержку, которую они мне оказали в ситуации, когда им пришлось разгребать проблемы, вызванные моими ошибочными действиями», – написал он.

9 марта Леонид Волков сообщил, что «приостанавливает публичную общественно-политическую деятельность» после того, как бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал подписанное Волковым в октябре прошлого года от имени ФБК письмо на имя главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля с призывом отменить санкции в отношении руководства «Альфа-групп» – Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

«Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия – подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил», – написал Волков в телеграме.

За несколько дней до обнародования Венедиктовым писем с просьбой снять ограничения с российских бизнесменов соратники Алексея Навального выпустили расследование, в котором среди прочего упоминалось и получение структурами Венедиктова средств из бюджета московской мэрии.

Случившееся вызвало живую дискуссию в соцсетях.

Международный Фонд борьбы с коррупцией был создан соратниками Алексея Навального, находящимися за рубежом, после разгрома российского ФБК, признанного властями экстремистской организацией.

Сам Навальный, основатель ФБК, находится в российской колонии; правозащитные организации и страны Запада считают его политзаключенным и требуют его освободить.