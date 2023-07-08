ФБК: зять главы оборонного холдинга РФ напал на активиста в Праге

Зять главы российского оборонного холдинга «Тактическое ракетное вооружение» Ростислав Зориков напал на активиста движения «Весна» в Праге. Об этом сообщает телеграм-канал «Команда Навального».

В публикации утверждается, что активист, имя которого не называется, «мирно протестовал» возле здания, принадлежащего Зорикову, когда тот подъехал на автомобиле и «набросился» на него. Также в телеграм-канале опубликовано фото и видео предполагаемого нападения.

По данным соратников Навального, активист зафиксировал побои в больнице и обратился в полицию. Прибывшие на место полицейские посоветовали ему «подождать до понедельника». Официальных подтверждений этой информации пока нет.

В мае 2023 года ФБК опубликовало расследование о недвижимости в Праге, которой владеет семья главы холдинга «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Этот холдинг находится под санкциями Евросоюза. Зориков, муж дочери Обносова Ольги, является владельцем российской фирмы, которая поставляет печатное оборудование. По данным расследователей, его компания ничего не зарабатывает. Ольга Зорикова владеет частью активов корпорации «Тактическое ракетное вооружение»; она стала владельцем акций в 23 года, будучи визажистом и парикмахером.

По данным авторов расследования, на Ростислава Зорикова оформлен четырехэтажный дом в историческом районе Праги стоимостью шесть миллионов евро. Кроме того, Зориков владеет в Праге пентхаусом площадью 140 кв. метров и стоимостью почти 1,1 млн евро.

Также, по утверждению расследователей, Зориков коллекционирует автомобили. Соратники Навального обращалась в МИД и полицию Чехии с требованием выяснить происхождение активов Зорикова, но конкретного результата не добились.