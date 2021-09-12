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ФБР рассекретила первый документ о расследовании терактов 11 сентября
Федеральное бюро расследований США вечером в субботу рассекретило первый документ, связанный с расследованием терактов 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали около 3 тысяч человек. Ранее о рассекречивании ряда документов к 20-й годовщине террористических атак на Нью-Йорк и Пентагон распорядился президент Джо Байден.
Документы, которые будут опубликованы, связаны с расследованием так называемого саудовского следа в событиях 11 сентября. Их рассекречивания требовал ряд родственников жертв, утверждающих, что к подготовке терактов могли иметь отношение власти Саудовской Аравии.
Опубликованный в субботу документ содержит 16 страниц, часть его текста - как обычно бывает при публикации рассекреченных документов в США - скрыта. В документе, составленном в апреле 2015 года, пересказывается допрос бывшего сотрудника саудовского консульства в Лос-Анджелесе, который, как утверждается, контактировал с людьми, оказавшими «значительную материально-техническую поддержку» двум из 19 террористов, угнавших 11 сентября 2001 года самолеты, которые стали орудиями терактов. Имя допрошенного в документах скрыто, однако названы несколько имен саудовских подданных, контактировавших с будущими террористами.
Каких-либо утверждений о том, что власти в Эр-Рияде знали о подготовке терактов, в документе нет. Адвокат родственников погибших, однако, заявил, что документ подтверждает версию о возможной причастности саудовских властей к событиям 11 сентября. Саудовские власти приветствовали обнародование документов и вновь отвергли свою причастность к трагедии.
Накануне в Нью-Йорке прошли траурные мероприятия в память о жертвах трагедии. В них приняли участие бывшие и нынешний президент США. Ранее президент США Джо Байден призвал американцев к единству в специальном видеообращении.
Другие новости дня
В Западной Грузии ураган повредил крыши более десятка домов
Крыши более десятка домов были повреждены во время урагана в Хобском муниципалитете (регион Самегрело и Земо Сванети), сообщает пресс-служба районной мэрии.
Накануне, 11 сентября, в Самегрело прошел сильный дождь, во время которого наблюдалось шквалистое усиление ветра. Известно о нескольких случаях падения деревьев, одно из них упало на автомобиль. Повреждены линии электропередач, уничтожены посевы и пашни. Согласно поступающей информации, наибольший ущерб нанесен селу Ахали Хибула, сообщает «Новости-Грузия».
До поздней ночи в зоне стихии работали соответствующие службы мэрии. Устранение последствий непогоды и очистка дорог продолжаются до сих пор. По словам представителя мэрии, создана комиссия по подсчету ущерба. Пострадавшему населению обещают оказать соответствующую помощь.
У российской олимпийской чемпионки «среди бела дня» украли медали
Из дома олимпийской чемпионки, теннисистки Елены Весниной в Подмосковье украли медали и драгоценности. Как она сообщила газете «Коммерсантъ» и агентству ТАСС, кража произошла фактически «среди бела дня».
По словам Весниной, она отсутствовала дома всего несколько часов. Предполагаемый похититель, как утверждается, перелез через забор и взломал дверь. Он забрал золотую и серебряную медали Олимпийских игр, которые, по словам теннисистки, лежали не на видном месте, а также взломал сейф и украл драгоценности. Сигнализация в доме не работала.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража», сумма ущерба устанавливается.
Елена Веснина выиграла Олимпиаду в Рио-де-Жанейро (2016 год) в парном разряде, а на недавней Олимпиаде в Токио стала обладательницей серебряной награды в миксте.
Коронавирус в Грузии: 1 838 новых случаев заражения, скончались 39 человек
В Грузии за минувшие сутки выявили 1 838 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 31 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,79%, за последние две недели – 7,94%, а за последнюю неделю – 7,48%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 580 869.
Более 36% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 675. В Имерети выявили 257 случаев заражения, в Кахети – 206, в Самегрело и Земо Сванети – 198, в Аджарии – 177, в Квемо Картли – 97, в Гурии – 77, в Шида Картли – 72, в Мцхета-Мтианети – 22, в Самцхе-Джавахети – 26, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.
От ковида умерли еще 39 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 8 185.
Выздоровели 5 289 человек, их общее число выросло до 541 610.
На данный момент в Грузии 31 048 активных случаев коронавируса. Из них 6 194 пациента (около 20%) проходит лечение в больницах. Состояние 1 429 пациентов тяжелое, 363 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 610 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 23 164 лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 89 человек, а в самоизоляции – более 35,3 тысячи.
420 семей беженцев из Абхазии получат квартиры в Цхалтубо
В городе Цхалтубо (16 км от Кутаиси) на западе Грузии 420 вынужденно перемещенных семей получат квартиры в новостройках, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной защиты.
Речь идет о беженцах из Абхазии, которые уже почти 30 лет проживают в Цхалтубо в зданиях бывших советских санаториев.
«Все здания бывших санаториев в Цхалтубо будут закрыты, и семьи беженцев, которые живут фактически в разрушенных объектах, получат квартиры», - сообщили в ведомстве.
Агентство по делам беженцев, экомигрантов и обеспечения средствами существования уже опубликовало списки семей, которые получат квартиры. Еще 40 семьям власти дают «административное обещание» о передаче жилплощади в ближайшее время и без каких-либо условий.
По информации Минздрава, за последние восемь лет в рамках различных программ государство предоставило жилье почти 23 тысячам семей вынужденных переселенцев по всей Грузии. Только в 2021 году квартиры получат около 3 тысяч семей.
Красный Крест передал Грузии 100 тысяч доз вакцины Sinopharm
Грузия получила 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса Sinopharm от национального общества Красного Креста, сообщает пресс-служба Минздрава.
Накануне ночью партия была доставлена в Тбилисский международный аэропорт. Груз встретили заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури и президент грузинского Красного Креста Натия Лоладзе. «Грузия получила 100 тысяч доз вакцины Sinopharm в подарок от национального общества Красного Креста. Тем самым мы внесли свой вклад в важное дело и сделали вакцину доступной для людей, ожидающих прививку Sinopharm», - сказала Лоладзе.
Национальное общество Красного Креста активно участвует в кампании вакцинации против коронавируса. Организация не только помогает с поставками препаратов в Грузию, но и участвует в оборудовании пунктов вакцинации. В частности, при поддержке Красного Креста одна прививочная зона появилась в Мцхета, а еще одна в ближайшее время начнет функционировать в Рустави, сообщает «Новости-Грузия».
В Грузии Sinopharm является самым популярным препаратом для вакцинации. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина произведена на основе традиционного метода.
Вакцина создана Институтом биологических продуктов Пекина и компанией SinoPharm. Она получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года. Это инактивированная вакцина, состоящая из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда. Sinopharm вводят двумя дозами с интервалом 21 или 28 дней.
- В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. По состоянию на 11 сентября полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 577 162 человека, что составляет 20,2% взрослого населения страны. Только одну дозу вакцины получили 889 903 человек или 31,2% взрослого населения.
Мелия заявил, что на месте Саакашвили давно вернулся бы в Грузию
Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия заявил, что давно вернулся бы в Грузию, окажись он на месте экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Мтавари».
О своем намерении вернуться в Грузию к муниципальным выборам 2 октября Саакашвили объявил в понедельник, 6 сентября. Политик заявил, что не боится ареста и намерен положить конец «хождению по одному и тому же кругу реванша».
«На этом важном этапе, на котором мы находимся, на перекрестке Европы и путинской России, все граждане Грузии имеют естественное желание и право быть активно включенными в данный процесс, в том числе, физически. Не ничего удивительного в том, что и у Михаила Саакашвили есть, появилось такое желание, и он планирует приехать в Грузию. На его месте я бы уже был в Грузии и обязательно бы приехал. Не скрою, я много раз [ему] это говорил», - сказал Мелия.
По мнению политика, возвращение Саакашвили, основавшего ЕНД почти 20 лет назад, должно стать «актом морального превосходства», а не поводом для обвинений в адрес оппозиции, сообщает «Новости-Грузия».
«Мы должны умственно превосходить «Грузинскую мечту». Очень важно, чтобы мы не допустили обвинений в провокации и дестабилизации, о которых впоследствии рассказывают международному сообществу, то есть мы должны быть умнее… Это должен быть крайне мирный акт морального превосходства, которое сегодня есть у оппозиции, и должно укрепиться еще больше. Мы не позволим режиму каким-либо образом ввести международное сообщество в заблуждение», - добавил он.
Лидеры «Грузинской мечты» неоднократно подчеркивали, что Саакашвили будет арестован сразу по прибытии в страну.
- Саакашвили два срока занимал пост президента Грузии. В 2013 году, после того, как его партия «Национальное движение» проиграла выборы, а еще через год завершился его второй президентский срок, Саакашвили покинул страну и с тех не возвращался на родину. Он проживал в Европе и США, а затем обосновался в Украине, где в последние годы занимает пост главы комитета по реформам при президенте.
- Саакашвили в настоящее время не является гражданином Грузии – он лишился его автоматически после того, как не провел процедуру оформления двойного гражданства при получении гражданства Украины. После отъезда Саакашвили правительство «Грузинской мечты» обвинило его в ряде преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.
Коронавирус в Абхазии: 82 новых случая, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 304 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 82 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 36 пациентов. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 13 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 55 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались две женщины - 1956 и 1960 годов рождения.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 112 человек. Зарегистрирован 393 летальных случая. Выздоровели 21 780 человек.
В Донбассе погибли 2 украинских военных, 9 ранены
В зоне конфликта на востоке Украине за последние сутки в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли двое украинских военных, еще 9 получили ранения и 1 - травму. Об этом сообщил пресс-центр украинской операции Объединенных сил в Донбассе. Речь идет об одних из самых больших потерь за сутки за последнее время.
Сообщается, что огонь велся, помимо прочего, из артиллерийских систем, запрещенных к использованию Минскими соглашениями. Украинские войска также открывали огонь. Сепаратисты так называемой «ДНР» о своих потерях не сообщают. Они утверждают, что украинский беспилотник сбросил бомбу на нефтебазу в Донецке, в результате чего сгорело топливо.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже более 7 лет. Часть территории Донецкой и Луганской областей контролируют сепаратисты. Украина и страны Запада обвиняют Россию в их прямой военной поддержке, что Москва отрицает. С лета прошлого года в зоне конфликта формально действует режим прекращения огня, однако обстрелы продолжаются. За год действия режима прекращения огня, по данным украинской стороны, погибли 45 военнослужащих, а за последний месяц более 10. Есть жертвы среди мирного населения.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что, несмотря на обострение ситуации в зоне конфликта, она остается под контролем. «Провокации врага являются инструментом политического давления» - написал он, отметив, что украинские военные готовы и к отражению «полномасштабного вторжения».
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает вероятной полномасштабную войну с Россией. Зеленский подчеркнул, что решение о нападении стало бы самой большой ошибкой российского руководства, после которой «никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси».
В России в жилых домах за одну неделю три взрыва газа
В Липецкой области, в поселке Солидарность Елецкого района обнаружены тела трех погибших в результате взрыва газа в жилом доме. По предварительным данным, пострадали шесть человек, пятеро госпитализированы.
По словам начальника Главного управления МЧС России по Липецкой области, число жертв может увеличиться, расчистка завалов продолжается. Поисково-спасательные работы осложнены угрозой падения нависающих конструкций.
Взрыв произошел вскоре после полуночи. По сведениям ТАСС, к вечеру субботы известно, что сигнал о взрыве газа поступил в 00:52 мск 11 сентября. На вызов изначально выехали 15 человек и четыре единицы техники. Завалы разбирали 256 человек с привлечением около 60 единиц техники.
Один из двух подъездов в 16-квартирном доме доме оказался полностью разрушенным. Среди погибших – ребенок. Погибла - женщина 1971 года рождения. Из-под завалов извлечено тело пожилого мужчины.
В региональном следственном управлении заявили, что утечка газа и неисправность оборудования рассматриваются среди возможных версий произошедшего.
Пресс-служба компании «Газпром газораспределение Липецк» сообщила, что при проверках газового оборудования не было выявлено нарушений.
В России это третий взрыв газа за последнюю неделю. В четверг, 9 сентября, семь человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Ногинске. И в тот же день взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Из дома были эвакуированы 36 жильцов, по данным МЧС, пострадал один человек.
Налетчику на отделение банка в Кварели грозит от 10 до 15 лет тюрьмы
Налетчику на отделение банка в Кварели (регион Кахети) официально предъявлены обвинения – 49-летнему Шалве Меликишвили грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, сообщает «Новости-Грузия».
Вооруженный гранатой Меликишвили днем 9 сентября ворвался в филиал «Банка Грузии» на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек. Он требовал предоставить ему полмиллиона лари и полмиллиона долларов, а затем разрешить безопасно покинуть здание. В противном случае он угрожал взорвать гранату и убить заложников. Тем не менее, вскоре он освободил всех людей, находившихся в банке. Никто из них не пострадал. После недолгих переговоров с полицией, налетчик сдался.
Теперь Меликишвили обвиняется в захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Прокуратура уже обратилась к суду с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения.
Адвокат задержанного Лейла Гарсеванишвили, которой еще предстоит ознакомиться с материалами дела, сообщила, что Меликишвили полностью признает свою вину. Адвокат также подчеркнула, что финансовое положение ее подзащитного очень сложное. Банк грозил забрать у мужчины дом из-за незакрытого долга в размере 53 тысяч лари.
Что касается гранаты, то, по словам защиты, боеприпас был настоящим – несколько лет назад Меликишвили нашел ее на болоте.
Судебное заседание по применении меры пресечения по отношению к задержанному состоится в Телавском районном суде завтра.
Шалва Меликишвили – житель Телавского района, повар. Мужчина работал в ресторане престижной гостиницы «Старый Телави», однако был уволен за пьянство. Бывший работодатель охарактеризовал его, как порядочного человека, предположив, что на ограбление банка Меликишвили решился, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Соседи мужчины также рассказали журналистам, что он увлекался азартными играми. Они не исключают, что он захватил заложников после того, как в очередной раз по-крупному проигрался.
Следствие продолжается по трем статьям УК Грузии – «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», «террористический акт» и «захват заложников в террористических целях».
Президент США Байден призвал американцев к единству
В Нью-Йорке, в мемориальном музее 11 сентября, расположенном на месте разрушенных башен-близнецов, с 08:46 по местному времени (15:46 мск), после минуты молчания начали вслух зачитывать имена жертв. В это время 20 лет назад первый самолет врезался во Всемирный торговый центр, сообщает Би-би-си.
Чтение еще пять раз останавливалось для минуты молчания еще пять раз - в те часы и минуты, когда 20 лет назад происходило ужасное и непоправимое: в 9.03, когда второй захваченный самолет врезался в южную башню ВТЦ; в 9.37, когда третий самолет врезался в крыло Пентагона в Вашингтоне; в 9.59, когда обрушился первый небоскреб; в 10.03, когда в штате Пенсильвания упал четвертый самолет, и в 10.28, когда обрушилась вторая башня Всемирного торгового центра.
Ранее президент США Джо Байден призвал американцев к единству в специальном видеообращении. «Неважно, сколько времени прошло, эти церемонии возвращают всю боль, как будто ты услышал новости несколько секунд назад», - заявил он.
По словам Байдена «единство» не означает, что все американцы должны верить в одно и то же. «Но мы должны испытывать глубокое уважение и веру друг в друга и в нашу нацию», подчеркнул он. В начале почти семиминутного обращения Байден вспомнил о своих друзьях, потерявших близких во время теракта в Нью-Йорке. «Но даже во мраке должен быть свет», - сказал глава американского государства, обращаясь к близким всех погибших, людям более чем 90 национальностей и тысячам раненых: «Америка любит вас и помнит о вас». Как отмечает Международное французское радио, глава Белого дома почтил память погибших, высказал благодарность всем, кто, рискуя своей жизнью, спасал других, призвал нацию к единству.
Кадырова наградили орденом «Авиценна» за вклад в развитие здравоохранения
На Северо-Кавказском форуме терапевтов, который проходит в Чечне, главе республике Рамзану Кадырову вручили орден «Авиценна» за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук.
Награду чиновнику вручили председатель Российского научного медицинского общества терапевтов, академик РАН Анатолий Мартынов и главный внештатный специалист-пульмонолог Центрального федерального округа России Андрей Малявин, сообщает «Чечня сегодня».
«Сегодняшнее состояние здравоохранения региона – свидетельство того, какое большое внимание и поддержку оказывает Рамзан Кадыров сфере здравоохранения и медицинскому сообществу», – цитирует издание министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова.
Этим летом Рамзан Кадыров заявил о намерении вакцинировать все взрослое население республики. Из Чечни ранее поступила информация о том, что у непривитых водителей отбирают машины, требуют от сотрудников госучреждений привести в поликлиники всех их родственников, угрожают увольнением работникам университетов. Жители Чечни ежедневно сообщали о том, что не могут попасть в населенные пункты без справки о вакцинации.
Кавказ.Реалии писал о наградах, которые получает Кадыров. Так, у главы Чечни есть медали за укрепление уголовно-исполнительной системы РФ, за борьбу в сфере прав человека, за вклад в развитие парламентаризма, агропромышленности, законодательства и государственного строительства, медаль «Герой Отечества», орден «Честь Отечества» и звезда Героя России. Республиканский орден «Честь Отечества» также вручили его матери и жене.
- Сообщалось, что в Чечне насильно привили более десятка человек, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации.
- В мае Кадыров потребовал оказывать ковид-диссидентам медицинскую помощь в последнюю очередь, чтобы те «почувствовали, насколько страшна нехватка кислорода».
Каладзе отказывается от участия в дебатах, предложенных оппозиционными телеканалами
Кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе отказывается от участия в дебатах, которые будут транслировать четыре телеканала - «Мтавари», «ТВ Формула», «Кавкасия» и «ТВ Пирвели», сообщает Общественный вещатель.
«Я не собираюсь приходить на эти телевидения, и этому есть свое объяснение. К сожалению, следует отметить, что я разочарован, потому что я никогда не позволял себе ничего против вас, что вы делаете против меня и моей семьи. Следовательно, я не думаю, что приду на такой телеканал, который занят клеветой, поливанием грязи и оскорблениями. Они не остановились только на мне, они перешли на мою семью. Это очень печально и обидно», - заявил Каха Каладзе.
В то же время Каладзе отметил, что готов к дебатам со всеми кандидатами в мэры Тбилиси на нейтральном телевидении, в эфире Общественного вещателя.
Геологи говорят о появлении новых трещин в оползневой зоне Вашлиджвари
Геологи говорят о появлении новых трещин на склоне возле дороги, соединяющей тбилисский район Вашлиджвари и улицу Нуцубидзе.
Директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе распространила сегодня в Facebook снимок оползневой зоны, снятый с дрона телеканалом «Формула».
«На склоне Мачавариани снова появились трещины! А внизу еще и центральная магистраль», - написала Годоладзе под фото.
Журналисты попросили прокомментировать данную информацию мэра Тбилиси Каху Каладзе. Он не разделяет опасений Годоладзе и заявляет, что сегодня на склоне Вашлиджвари «никаких проблем нет».
«Вы знаете, что у нас есть новая дорога, соответственно, есть три конкретных места, где была опасность оползней, и на этих местах продолжаются работы для того, чтобы после окончания проекта, передвижение по этой новой дороге было бы безопасным для всех. Это очень хороший проект, который соединит улицу Мачавариани и проспект Маршала Геловани», - заявил Каладзе.
- Автомобильная дорога в столичном районе Вашлиджвари была перекрыта почти полгода из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне, сообщает «Новости-Грузия». Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона могло сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.
- Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ. 26 августа автомобильное движение на улице Мачавариани было полностью восстановлено.
Первые лица Грузии выразили единство с США в 20-ю годовщину терактов 11 сентября
В годовщину терактов 11 сентября, первые лица Грузии заверили, что страна продолжает стоять на страже мира и глобальной безопасности вместе с союзниками, сообщает «Новости-Грузия».
«Сегодня исполняется 20 лет со дня терактов 11 сентября. Эта дата ясно напоминает нам о том, что мы никогда не должны позволять терроризму победить. Грузия вместе с США и другими союзниками поддерживает мир и безопасность, чтобы сделать мир лучше и безопаснее», - написал сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Facebook.
Министр иностранных дел, вице-премьер Давид Залкалиани подчеркнул, что Грузия вместе с международным сообществом делает все возможное, чтобы предотвратить подобные трагедии.
«20 лет назад террористическая атака унесла жизни ни в чем не повинных людей, тысячи пострадали. Мы присоединяемся к американскому народу в чествовании памяти жертв и воздаем должное работе спасательных служб. Грузия поддерживает международное сообщество, чтобы такие ужасные теракты никогда не повторились», - написал Залкалиани на своей странице в Facebook.
Ранее 20-ю годовщину со дня терактов 11 сентября прокомментировала и президент Грузии Саломе Зурабишвили, напомнив о важности солидарности для обеспечения международной безопасности.
- 11 сентября 2001 года группа из 19 террористов захватила в США четыре пассажирских самолета, два из которых впоследствии врезались в высотные башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один протаранил здание Пентагона неподалеку от американской столицы, а четвертый упал вблизи города Шанксвилла в штате Пенсильвания после того, как пассажиры и экипаж попытались обезвредить террористов.
NYT: американские военные могли ошибиться в выборе цели для удара в Кабуле
В конце августа американский дрон нанес удар по машине предполагаемого террориста-смертника в Кабуле. Как сообщали СМИ, в результате погибли 10 членов одной семьи, в том числе шесть детей. Журналисты The New York Times исследовали записи с камер видеонаблюдения, а также поговорили с родственниками и коллегами погибшего водителя машины – авторы расследования ставят под сомнение версию американских военных о связях убитого с ИГ и наличии в его машине бомбы («Исламское государство» признано в России террористической организацией и запрещено).
Издание сообщает, что водителем машины, по которой американские военные нанесли удар, был 43-летний Земари Ахмади. С 2006 года он работал инженером-электриком в американской некоммерческой организации Nutrition & Education International.
Военные объясняли, что сочли водителя машины подозрительным из-за его передвижений в тот день – предполагалось, что он посетил убежище ИГ и загрузил в машину взрывчатые вещества. Журналисты NYT выяснили, что в день атаки Земари Ахмади возил коллег на работу и назад – по словам его коллег, это было обычным рабочим днем Ахмади. А на записях с камер видеонаблюдения авторы расследования увидели, как Ахмади с коллегой загружают в машину канистры с водой, чтобы привезти их домой. По словам коллеги погибшего, подача воды в его районе прекратилась после захвата власти «Талибаном» (признан террористической организацией в России, его деятельность запрещена), поэтому Ахмади привозил воду домой из офиса. В то утро он также отвез несколько своих коллег к талибам в полицейский участок, чтобы попросить разрешения раздать еду беженцам в близлежащем парке.
По словам военных, Ахмади и еще три человека загрузили в машину тяжелые пакеты, которые могли содержать взрывчатку. Пассажиры машины утверждают, что кроме канистр с водой в машине были только два ноутбука. Все трое пассажиров отрицают, что везли взрывчатку.
После того, как Ахмади высадил своих коллег, он направился домой – его дом находится недалеко от аэропорта. Американские военные заявили, что этот автомобиль представлял угрозу для войск в аэропорту – поэтому, когда Ахмади въехал во двор своего дома, по его машине был нанесен удар. Как сообщает NYT, в тот момент в машине находились несколько детей Ахмади и детей его братьев, которые обрадовались его возвращению и сели внутрь.
Военные США заявляли, что после нанесения удара по машине, произошел второй взрыв – предположительно, из-за наличия взрывчатки в автомобиле. Журналисты и опрошенные ими эксперты не обнаружили следов второго взрыва. Родственники Ахмади также рассказали журналистам, что до гибели он подал заявление о переселении в Соединенные Штаты в качестве беженца.
В Кахетии переработано до 73 тысяч тонн винограда – ртвели входит в активную фазу
До 73 тысяч тонн винограда переработано в Кахетии в рамках «Ртвели 2021» - это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное агентство вина Минсельхоза Грузии.
Как отмечается, за сутки в среднем сейчас перерабатывается по 8 тысяч тонн винограда, что указывает на то, что ртвели входит в активную фазу.
Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно начались в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнахи, а с этой недели продолжились и в других районах Кахетии.
К этому времени переработано до 43,5 тысячи тонн «ркацители», до 24 тысяч тонн винограда сорта «саперави», 2,2 тысячи тонн «кахури мцване», а также небольшие количества винограда других сортов.
С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило выделить 100 миллионов лари субсидий для двух сортов винограда – «ркацители» и «кахури мцване», которые в основном выращивают в Кахетии.
В 2020 году в Грузии было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари, сообщает «Новости-Грузия».
Власти Украины готовятся экстрадировать в Грузию Мегиса Кардава
Бывший начальник департамента военной полиции МВД Грузии Мегис Кардава задержан в Украине и ожидает экстрадиции в Грузию. Об этом сообщают сегодня, 11 сентября, грузинские СМИ со ссылкой на супругу Кардава, которая на своей станице в Facebook разместила обращение мужа.
Высокопоставленный чиновник времен президентства Михаила Саакашвили говорит, что рассмотрение вопроса его экстрадиции в Грузию, начатое в 2017 году, было «ускорено решением соответствующей инстанции Украины». Сам Кардава считает это «актом политического соглашения между сторонами». Он предполагает, что Киев «неформально обменял» его на двух украинских моряков, осужденных в Батуми за нарушение государственных границ.
«Я обращаюсь к Народному защитнику, а также к международным организациям, прошу защитить мои интересы и безопасность, чтобы не позволить российскому оккупационному режиму с помощью политического преследования по сфабрикованным делам оказать на меня физическое и психологическое давление с целью получения от меня ложных показаний», - говорится в обращении.
Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти и с марта 2013 года разыскивался Интерполом. На родине его обвиняют в совершении целого ряда преступлений. Среди них пытки, организация насильственных действий сексуального характера, присвоение и растрата государственных средств, сообщает «Новости-Грузия».
На основании ходатайства прокуратуры Грузии сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кардава 1 ноября 2017 года. Он был помещен в экстрадиционное заключение, максимальный срок которого составляет один год. Тем не менее, вскоре Кардава попросил о предоставлении убежища в Украине. До окончательного вынесения решения экстрадиционное заключение ему заменили на домашний арест.
В Грузии в отношении Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Его признали виновным в «унижающем или бесчеловечном обращении» по делу о тюремном бунте и приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. К 7 годам и 6 месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу «Навтлугской спецоперации».
Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети) в зарытых в землю бочках. За это он получил 9 лет тюрьмы.
Еще к 9 годам лишения свободы Кардава приговорили по делу о пытках полковника Серго Тетрадзе.
Экс-глава Военной полиции приговорен также к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы по делу о пытках заключенного, чье имя не разглашается.
На сегодняшний день против Кардава возбуждены еще пять уголовных дел. Это: дело о растрате госсредств; дело о пытках Эльдара Кобалия, Кобы Маткава и Мераба Колбая; дело о пытках Малхаза Аркания; дело о пытках и незаконном лишении свободы Эльберда Коберидзе и дело о заказном убийстве грузинского генерал-майора Романа Думбадзе в Москве.
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 99 пациентов с COVID-19
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 99 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 172.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 33 человека, в Ставропольском крае 22, в Дагестане - 15, в Северной Осетии - девять, в Карачаево-Черкесии и Чечне по шесть, в Кабардино-Балкарии - четыре, в Калмыкии - три, в Адыгее - один летальный случай. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 18 077 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 356 (79 147 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 237 (69 623)
- Дагестан + 144 (49 578)
- Чечня + 56 (21 419)
- Калмыкия + 85 (29 054)
- Кабардино-Балкария + 71 (30 562)
- Северная Осетия + 67 (21 638)
- Ингушетия + 60 (20 342)
- Адыгея + 51 (18 676)
- Карачаево-Черкесия + 45 (24 545)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрирован 364 584 случая COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 11 сентября, выявлено 7 121 516 заболевших коронавирусом.
Лавров: НАТО не следовало разбрасываться словами о членстве Грузии и Украины
«Североатлантическому альянсу еще в 2008 году не надо было разбрасываться словами о членстве Грузии и Украины. В НАТО сейчас прекрасно понимают, что это абсолютно бесперспективная затея», - такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021», передает ТАСС.
Лавров отметил, что принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году заявление НАТО, судя по всему, «плохо подействовало» на занимающего тогда пост президента Грузии Михаила Саакашвили: «Это его немножко так подкосило в психологическом плане, создало иллюзию того, что НАТО теперь будет за него воевать, отвоевывать земли, которые он угнетал».
«Это заявление Североатлантического альянса от апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина будут в НАТО, оно сейчас, по-моему, так же вот дошло до киевских руководителей, они сейчас тоже этим одержимы, заявляют везде, что они уже давно созрели, что они перезрели от членства в НАТО, и это, понимаете, будоражит умы. У них швах полный с экономикой, социалкой, с тарифами. Такая вот риторика воинственная, – и что мы в Европе, мы вообще лидеры Европы, надо в НАТО, уже давно пересидели в этом предбаннике – она, наверное, избирателя отвлекает, создает какие-то интересные, с их точки зрения, новости», - заявил глава МИД РФ.
«Но наши натовские коллеги должны понимать, что слово не воробей, и если они на таком уровне заявили: Украина и Грузия будут в НАТО, а сейчас они прекрасно понимают, что это путь в никуда, что это абсолютно бесперспективная затея, значит, не надо разбрасываться такими словами», - добавил Лавров.
- Напомним: в ходе саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года было принято политическое заявление о том, что Грузия и Украина со временем непременно станут членами Североатлантического альянса. При этом ни Тбилиси, ни Киеву тогда не был предоставлен План действий по членству (ПДЧ, MAP). Впоследствии на всех саммитах НАТО отмечалось, что решение бухарестского форума остается в силе.
Коронавирус в Грузии: 2 533 новых случая заражения, скончались 57 человек
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 533 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,37%, за последние две недели – 8,09%, а за последнюю неделю – 7,5%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 579 031.
Более 36% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 924. В Имерети выявили 422 случая заражения, в Кахетии – 244, в Самегрело и Земо Сванети – 243, в Аджарии – 177, в Квемо Картли – 168, в Шида Картли – 150, в Мцхета-Мтианети – 77, в Самцхе-Джавахети – 55, в Гурии – 54, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19.
От ковида умерли еще 57 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 8 146.
Выздоровели 1 762 человека, их общее число выросло до 536 321.
На данный момент в Грузии 34 538 активных случаев коронавируса. Из них 6 214 пациентов (около 18%) проходит лечение в больницах. Состояние 1 488 пациентов тяжелое, 374 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 918 граждан (около 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 24 291 лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 87 человек, а в самоизоляции – более 36,3 тысячи.
Бибилов и Козак обсудили вопросы экономического развития Южной Осетии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак провели в Москве рабочее совещание.
Как сообщает пресс-служба югоосетинского президента, в нем также приняли участие премьер Геннадий Бекоев, министр экономики Дзамболат Тадтаев, министр сельского хозяйства Алан Маргиев, представители Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства сельского хозяйства РФ, сообщает информагентство «Рес».
«Были обсуждены вопросы экономического развития. Принято решение о разработке программы экономического развития Республики Южная Осетия», - отмечает пресс-служба.
Кроме того, в ходе встречи было достигнуто понимание о необходимости повышения заработной платы югоосетинским военнослужащим.
Саломе Зурабишвили: 20 лет назад трагедия 11 сентября потрясла весь мир
Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на 20-ю годовщину теракта 11 сентября 2001 года в США, сообщает Общественный вещатель.
«20 лет назад трагедия 11 сентября потрясла весь мир. Двадцать лет назад международное сообщество объединилось в борьбе за безопасность. Грузия внесла свой вклад и продолжает это делать. Глобальным ответом на зло в наше время была солидарность, урок, который мы не должны забывать», - написала Зурабишвили в Twitter.
Двадцать лет назад, утром 11 сентября 2001 года девятнадцать террористов-смертников, захватили четыре пассажирских самолета и совершили крупнейший в истории террористический акт, жертвами которого стали около 3 тысяч человек.
Два самолета, один за другим, врезались в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили в здание Пентагона, в пригороде Вашингтона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались оказать сопротивление террористам - самолет разбился в поле в штате Пенсильвания.
Четыре телекомпании предложили основным кандидатам в мэры Тбилиси дебаты в прямом эфире
Грузинские оппозиционные телекомпании приглашают на дебаты трех основных претендентов на пост мэра Тбилиси – Каху Каладзе, который повторно баллотируется на пост от правящей «Грузинской мечты», председателя «Единого национального движения» Нику Мелия и экс-премьера Георгия Гахария, создавшего собственную оппозиционную партию «За Грузию».
Согласно последним опросам общественного мнения, Каладзе, Гахария и Мелия значительно обгоняют по уровню поддержки других кандидатов в мэры Тбилиси. «Формула», «Мтавари архи», «ТВ Пирвели» и «Кавкасия» публично обратились к ним, предложив провести дебаты в прямом эфире 28 сентября в 22:00, сообщает «Новости-Грузия».
2 сентября Гахария сам вызвал на дебаты Каладзе и Мелия. Действующий мэр Тбилиси отказался от подобного формата. Каладзе заявил, что хотел бы провести предвыборные дискуссии и с другими кандидатами – «как в нормальных, цивилизованных странах».
- Выборы в органы местной власти назначены на 2 октября. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах. Участие в выборах примут 48 партий.
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