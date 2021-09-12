ФБР рассекретила первый документ о расследовании терактов 11 сентября

Федеральное бюро расследований США вечером в субботу рассекретило первый документ, связанный с расследованием терактов 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали около 3 тысяч человек. Ранее о рассекречивании ряда документов к 20-й годовщине террористических атак на Нью-Йорк и Пентагон распорядился президент Джо Байден.

Документы, которые будут опубликованы, связаны с расследованием так называемого саудовского следа в событиях 11 сентября. Их рассекречивания требовал ряд родственников жертв, утверждающих, что к подготовке терактов могли иметь отношение власти Саудовской Аравии.

Опубликованный в субботу документ содержит 16 страниц, часть его текста - как обычно бывает при публикации рассекреченных документов в США - скрыта. В документе, составленном в апреле 2015 года, пересказывается допрос бывшего сотрудника саудовского консульства в Лос-Анджелесе, который, как утверждается, контактировал с людьми, оказавшими «значительную материально-техническую поддержку» двум из 19 террористов, угнавших 11 сентября 2001 года самолеты, которые стали орудиями терактов. Имя допрошенного в документах скрыто, однако названы несколько имен саудовских подданных, контактировавших с будущими террористами.

Каких-либо утверждений о том, что власти в Эр-Рияде знали о подготовке терактов, в документе нет. Адвокат родственников погибших, однако, заявил, что документ подтверждает версию о возможной причастности саудовских властей к событиям 11 сентября. Саудовские власти приветствовали обнародование документов и вновь отвергли свою причастность к трагедии.

Накануне в Нью-Йорке прошли траурные мероприятия в память о жертвах трагедии. В них приняли участие бывшие и нынешний президент США. Ранее президент США Джо Байден призвал американцев к единству в специальном видеообращении.