Фильм «Барби» собрал миллиард долларов в мировом прокате

Комедия «Барби» собрала больше миллиарда долларов в мировом прокате, сообщили создатели фильма и подтвердили аналитики.

Символичную отметку фильм Греты Гервиг о приключениях кукол в реальном мире преодолел спустя 17 дней после релиза – быстрее, чем любая другая картина Warner Bros Pictures, включая фильмы о Гарри Поттере.

Сейчас «Барби» занимает второе место по кассовым сборам среди фильмов 2023 года. Первую строчку занимают «Братья Супер Марио» с 1,35 миллиарда долларов. Среди всех фильмов, когда либо выходивших на экраны, «Барби» находится уже на 45 месте по успешности проката.

Отмечается также, что «Барби» стала самым кассовым фильмом, снятым женщиной-режиссёром. До него лидерство по сборам удерживала «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс, выпущенная в прокат в 2017 году и собравшая около 822 миллионов долларов.

Официально в российских кинотеатрах «Барби» не показывают, так как голливудские студии ушли из России в ответ на её вторжение в Украину.