Финляндия официально стала членом НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО. В Брюсселе, в штаб-квартире Североатлантического союза, сегодня ожидается церемония поднятия финского флага.

Финляндия стала 31-й страной, присоединившейся к НАТО.

Хельсинки ранее придерживался нейтралитета. Заявка на присоединение к военному союзу была подана в мае на фоне российского вооружённого нападения на Украину. Финские власти отметили, что руководствовались соображениями безопасности, так как страна имеет достаточно протяжённую границу с Россией — более 1300 километров.

После присоединения Финляндии к НАТО граница стран-участниц союза с РФ увеличится более чем в двое с нынешних 1215 километров.

МИД России заявил, что Москва в ответ на присоединение Хельсинки к Североатлантическому союзу примет ответные меры «как военно-технического, так и иного характера». «Североатлантическим альянсом сделан очередной шаг по приближению к территории России», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

МИД также отметил, что присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на двусторонних отношениях Москвы и Хельсинки.

С сентября 2022 года Финляндия, как и многие другие европейские страны, сократила выдачу виз для россиян в два раза. Диппредставительства рассматривают в день только 100 заявлений на туристические визы со всей России.

На фоне сообщений о вступлении Финляндии в военный союз финский МИД сообщил о приостановке работы своего консульства в Петрозаводске. Оно было открыто в 1990 году. Ведомство отметило, что сейчас нет необходимости содержать дипмиссию в Карелии, так как в её основных функциях «произошло значительное сокращение». В январе по аналогичной причине было закрыто консульство в Мурманске.

Одновременно с Финляндией заявку на вступление в НАТО подавала Швеция, но она пока ждёт одобрения Венгрии и Турции. Анкара, в частности, требует выдачи представителей Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают её террористической организацией.

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