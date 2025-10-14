ФСБ сообщила о деле против Ходорковского по статье о терроризме

ФСБ России сообщила во вторник о возбуждении нового уголовного дела против бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского.

Дело открыто по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Помимо Ходорковского обвиняемыми по делу названы несколько других известных россиян из числа оппозиционных политиков и общественных деятелей, входящих в состав учредителей и членов признанного нежелательным в стране «Антивоенного комитета России».

В сообщении ФСБ приводятся имена экс-премьера России Михаила Касьянова, галериста Марата Гельмана, общественного деятеля Леонида Гозмана, политиков Владимира Кара-Мурзы, Сергея Алексашенко, Дмитрия Гудкова, Юрия Пивоварова, экономиста Сергея Гуриева, бизнесменов Бориса Зимина и Евгения Чичваркина, журналиста Евгения Киселева, юриста Елены Лукьяновой, писателя Виктора Шендеровича, шахматиста и общественного деятеля Гарри Каспарова, актёра Артура Смольянинова, политолога Екатерины Шульман и других. Всего обвиняемыми указаны более 20 человек.

Российская спецслужба утверждает, что целью «Антивоенного комитета» является «насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации».

Одновременно отмечается, что в отношении Михаила Ходорковского также возбуждено дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Ранее против экс-главы ЮКОСа завели дело о «фейках» об армии. МВД объявило его в розыск. В розыске в России находятся и большинство других членов «Антивоенного комитета», упомянутых ФСБ. В их числе Владимир Кара-Мурза, которого летом 2024 года освободили из колонии в рамках масштабного обмена заключенными со странами Запада.