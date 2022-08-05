ФСБ заявила о задержании жителя Черкесска, который якобы планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а потом уехать в Украину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

По версии ФСБ, 30-летний задержанный россиянин – "приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор".

Как утверждают в ведомстве, дома у задержанного нашли две самодельные взрывчатки, "экстремистскую" символику, схему подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также силовики увидели его переписку с участниками "Правого сектора".

ФСБ распространила видеозапись, на которой задержанный в ходе допроса говорит, что "есть настрой на совершение теракта в городе Черкесске", уточняя, что рассматривал в качестве целей "прокуратуру и военкомат".

После теракта он якобы планировал уехать на поезде и встретиться с представителями "Правого сектора".

В итоге против задержанного возбудили дело о приготовлении к террористическому акту и участии в "экстремистской" организации. Он признал вину, заявили в ФСБ.