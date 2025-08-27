FT: Запад разрабатывает три линии обороны Украины после войны

Западные страны обсуждают систему гарантий безопасности для Украины, которая может быть реализована после заключения мирного соглашения. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что первой линией обороны должна стать демилитаризованная зона на границе, возможно под контролем миротворцев из третьей страны по согласованию с Киевом и Москвой.

На второй линии обороны будут находиться украинские войска, вооружённые и обученные НАТО. Они будут обеспечивать основную оборону.

Третья линия обороны — европейские силы сдерживания, размещенные в глубине страны и получающие тыловую поддержку от США.

Вашингтон подчёкивает, что не намерен направлять свои войска на территорию Украины, но готов предоставить разведданные, средства наблюдения, а также участвовать в развитии украинской системы ПВО. При этом часть администрации президента США Дональда Трампа скептически относится к возможным гарантиям, опасаясь втягивания Соединённых Штатов в новый конфликт.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что отправить свои войска на территорию Украины после войны готовы около 10 стран.

Президент России Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом на Аляске отметил, что поддерживает идею обеспечения безопасности Украины. МИД России заявлял, что коллективные гарантии безопасности должны строиться с учётом интересов соседей на основе принципа неделимости безопасности.