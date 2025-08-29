Гаглоев и Гунба выразили соболезнования в связи со смертью югоосетинского дипломата

На 72-м году жизни скончался посол самопровозглашенной республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев. Об этом сообщила пресс-служба югоосетинского МИДа.

Олег Боциев родился 26 марта 1954 года в Ткварчели. Окончил Харьковский государственный университет. Во время грузино-абхазской войны «вместе с абхазскими братьями отстаивал свободу и независимость» Абхазии, говорится в сообщении МИД.

С 2007 года был советником-посланником югоосетинского посольства в Сухуми, с 2013 года возглавлял дипведомство.

Лидеры Южной Осетии и Абхазии Алан Гаглоев и Бадра Гунба выразили соболезнования в связи со смертью Боциева.

«Олег Ильич посвятил свою жизнь служению Отечеству, достойно представлял Южную Осетию в братской Абхазии, внес значительный вклад в развитие югоосетино-абхазских отношений, укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Его преданность своему делу, профессионализм и высокие человеческие качества снискали ему глубокое уважение коллег и друзей», – отметил Гаглоев.

«Олег Ильич, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, большой патриот Абхазии и Южной Осетии. Он много сделал для укрепления дружбы между нашими государствами. Скорбим вместе с родными и близкими», – заявил Гунба.