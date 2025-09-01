Гахария подтвердил, что пока не планирует возвращаться в Тбилиси из Берлина

Бывший премьер-министр Грузии, оппозиционер Георгий Гахария, который с весны 2025 года находится в Берлине, в интервью «ТВ Пирвели» подтвердил, что получил право на проживание в Германии.

«Ни в коем случае это не является политическим убежищем. Мы не говорим о политическом убежище – от этого хотят создать какой-то миф. Это право на работу, и эта работа напрямую будет связана с Грузией, с европейским будущим страны, а также с экспертной деятельностью по евроинтеграции и расширению ЕС, особенно в направлении Восточной Европы. Всё будет вращаться вокруг Грузии», – сказал он, уточняя: «Чтобы служить моей стране отсюда, в том числе, конечно, я должен соблюдать все формальные процедуры, которые дают мне возможность длительного пребывания и деятельности в Европе».

Гахария заявил, что в ближайшем будущем не планирует возвращаться в Грузию, и в этом «нет ничего удивительного». Он также пытается убедить общественность, что не уехал в Европу из-за страха ареста, отмечая, что у его бывших соратников нет ресурсов для его задержания, потому что «это не простое дело».

Он подчеркнул, что считает ошибкой решение оппозиции о бойкоте парламента: «У нас остался небольшой ресурс исправить эту ошибку – сможем его использовать или нет, это будет напрямую зависеть от среды, которая сложится после муниципальных выборов».

Гахария также считает ошибкой назначение 4 октября датой победы и утверждает, что как грузинская оппозиция, так и Европа «проиграли борьбу за общественное мнение».