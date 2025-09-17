«Гахария – За Грузию» покинул один из лидеров партии Дмитрий Цкитишвили

Оппозиционный политик Дмитрий Цкитишвили заявил, что выходит из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария. По его словам, причиной стали фундаментальные разногласия по вопросу участия в выборах.

«В существующих условиях участие в выборах в такой форме и динамике не сможет послужить возвращению страны в демократическое русло. Неоднократно публично говорил и сейчас повторяю: участие в выборах имело бы смысл только в случае координированных действий политических сил, с хотя бы минимальным шансом на победу над режимом в несправедливой политической борьбе», — написал Димитрий Цкитишвили в социальной сети Facebook.

Ранее, 5 сентября, аналогичное решение приняла политик Теона Акубардия:

«Делюсь с вами своим решением продолжить борьбу вновь самостоятельно за защиту национальных интересов Грузии, ради чего я и пришла в политику в 2020 году».

Муниципальные выборы 2025 года в Грузии должны состояться 4 октября.

В этих выборах из крупных оппозиционных партий планируют принять участие «Лело – Сильная Грузия» и «Гахария – За Грузию».

Они также подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому должны согласовать единых кандидатов. Таким кандидатом [на пост мэра Тбилиси] является Ираклий Купрадзе.

В этих выборах от участия отказываются «Коалиция за перемены», «Единство – Национальное движение», «Федералисты» и другие.

Пятый президент Грузии, одна из лидеров движения сопротивления Саломе Зурабишвили, называет тему выборов «вброшенной», «расколовшей оппозицию и ослабившей протест».