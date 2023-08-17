«Газпром-медиа» не продлил права на товарные знаки «Эха Москвы»

Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» большинством голосов высказался против продления прав на товарные знаки «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы». Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

По его словам, за продление проголосовала только представительница радиостанции, гендиректор воздержалась, а два представителя «Газпром-медиа» высказались «против».

Венедиктов считает, что результаты голосования доказывают сговор между «Газпром-медиа» и агентством «Россия сегодня», которое ранее подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». За сговором, по словам Венедиктова, стоит администрация президента России.

У совета директоров есть ещё несколько месяцев, чтобы изменить решение, чего и будет добиваться радиостанция, сказал Венедиктов, добавив, что в противном случае он планирует идти в суд.