Генерал Попов: «...приказ Шойгу о моем отстранении состряпали за один день»

В телеграм-канале депутата, члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева появилось аудиосообщение, как указано, — командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак» к военным. Попов рассказал, что его отстранили от командования после того, как он «на самом верху» высказал претензии и «обозначил все проблемные вопросы» армии. По словам Попова, приказ Сергея Шойгу о его отстранении «состряпали за один световой день».

«Доброй ночи, мои любимые гладиаторы, любимые, родные, одна семья. Надо было собраться с мыслями, много событий произошло за последние два дня. Сейчас уже можно об этом уверенно сказать. Меня вывели в распоряжение, отстранили от должности, прибыл генерал-лейтенант Лямин, приступил к командованию». Попов говорит об ожидании дальнейших распоряжений командования. Об этом сообщает издание The Insider.

Генерал продолжает: «Я с самого начала был с вами честен, откровенен. Я сократил все дистанции со всеми гладиаторами армии — от солдата и до маршала. В нашем случае до начальника штаба — генерал-майора Медведева, потому что одинаково мы гибнем, одинаково воюем, одинаково всем страшно, больно и тяжко. Не делал различия никакого. Поэтому честно вам говорю — возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и скрыть то, что они не хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами. Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовая гибель и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника».

В публикации также рассказывается о гибели генерал-лейтенанта Олега Цокова. 11 июля по бердянскому отелю «Дюна», где предположительно находился командный штаб российской 58-й армии, прилетела ракета Storm Shadow, в результате чего погиб генерал-лейтенант Олег Цоков. Ряд Telegram-каналов сообщили, что Цоков погиб случайно, а настоящей целью должен был стать генерал-майор Иван Попов — якобы таким образом командование ВС РФ избавляется от неугодных. Цоков же оказался «не в то время не на том месте».

Би-би-си так описывает произошедшее: Утром [...] 11 июля местные источники сообщили о серии прилетов по Бердянску. По словам местных жителей, один из ударов пришелся по отелю «Дюна», который находится в Бердянске по адресу Тенистый бульвар, 22. Судя по всему, именно здесь и располагался командный пункт 58-й армии.

К настоящему времени Цоков – самый высокопоставленный из российских военнослужащих, погибший в зоне боевых действий, отмечается в публикации Би-би-си.

По сведениям Института изучения войны ISW, Попов был снят с поста командующего 58-й армии за доклад Валерию Герасимову о необходимости ротации среди длительное время находящихся на линии фронта подразделений вверенного ему объединения. Силы ВСУ на Запорожском направлении уже более месяца штурмуют позиции 58-й армии, в частности 42-й мотострелковой дивизии, говорится в публикации The Insider.