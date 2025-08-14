Ираклий Купрадзе, генеральный секретарь партии «Лело – Сильная Грузия», встретился в Германии с Георгием Гахария. После встречи он заявил, что на выборах в органы местного самоуправления 4 октября, которые большинство оппозиционных партий собирается бойкотировать, у них будет общий кандидат. Во встрече принял участие и исполнительный секретарь партии «Гахария за Грузию» Бердия Сичинава.

«В Берлине я встретился не только с Георгием Гахария, но и с европейскими политиками. У нас была успешная встреча. Мы обсудили все важные вопросы и остаёмся верны меморандуму, который подписали, взяв на себя обязательство предложить людям именно ту модель сотрудничества, которую, к сожалению, другие партии реализовать не смогли. Коалиция «Лело – Сильная Грузия» и команда Георгия Гахария обязательно выдвинут общих кандидатов», – сказал Ираклий Купрадзе.

Бывший премьер-министр Георгий Гахария уже несколько месяцев находится за границей. Распространённую информацию о том, что он запросил там гуманитарную визу, в его партии не подтверждают, как и не уточняют, на какой срок он уехал в Европу.

Оба основателя «Лело – Сильная Грузия» – Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе – во время выборов 4 октября будут находиться в тюрьме. Их задержали за несколько месяцев до голосования за неявку на заседание спорной следственной комиссии грузинского парламента, которая изучала «преступления, совершённые при прежней власти». Ни Джапаридзе, ни Хазарадзе до 2012 года активно в политике не участвовали и не занимали никаких должностей на государственной службе.

В тюрьме встретят выборы в органы местного самоуправления 4 октября и другие оппозиционные политики – Зураб Джапаридзе, Ника Мелия, Ника Гварамия, Георгий Вашадзе, Гиви Таргамадзе и Ираклий Окруашвили.

Участие партии «Лело – Сильная Грузия» и партии Георгия Гахария в этих выборах часть общества считает ошибкой. Речь идёт о тех, кто с 28 ноября 2024 года ведёт непрерывный протест, требуя от «Грузинской мечты» назначить новые выборы и освободить задержанных по разным обвинениям участников антиправительственных акций. По данным правозащитных организаций, в настоящее время в стране около 60 человек являются политзаключёнными.