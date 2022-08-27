Германия и Франция выступят против отмены шенгенских виз для граждан России на предстоящей неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза. В подготовленном к мероприятию документе Берлин и Париж призвали «не недооценивать трансформирующую силу опыта жизни в странах с демократическими системами». С текстом ознакомилось агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, Германия и Франция, ведущие экономики Евросоюза, считают, что шенгенские визы нужно выдавать гражданам России, не связанным с правительством страны. В частности, студентам, ученым, людям искусства и специалистам. Речь идет в том числе и о туристических визах, следует из материала.

Прекратить выдачу виз, как минимум туристических, Евросоюз призвали граничащие с Россией страны Балтии, к инициативе присоединилась Чехия, за ограничение туристических поездок выступила также Финляндия. Ранее сообщалось, что против такой инициативы высказываются крупнейшие экономики ЕС. 23 августа против выступил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Встреча министров иностранных дел стран Евросоюза запланирована на следующую неделю, он должен пройти в Чехии. Министр иностранных дел страны Ян Липавский сообщил, что предложит компромиссный вариант - об отмене упрощенного визового режима между шенгенскими странами и Россией.

Это, в частности, будет означать увеличение максимального времени рассмотрения заявки и увеличение стоимости визы с 35 евро до 80.